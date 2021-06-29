Пять лет назад в бою с российским агрессором погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак. ВИДЕО+ФОТО

Пять лет назад в бою с российским агрессором погиб Герой Украины, один из лучших оперных певцов мира, доброволец Василий Слипак (Миф).

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

"О Василии на данный момент очень много рассказывают, почти все, кто его видел, приписывают себе дружбу с ним. Хотя здесь все верно, каждый желает знать и верить, что дух Василия Слипака рядом с ним. Однако есть одна девушка, которая познакомилась с Мифом во Франции. Она почти никому не рассказывает о том случае. Хотя для истории, согласилась рассказать о нашем герое ранее не известные факты. Спасибо, Oresta Brit! Вечная слава и память Герою Украины!" - рассказал Ухман.

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Василий Слипак (1974-2016 гг.) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины, позывной Миф. Был также одним из лидеров украинской громады Франции, членом Объединения украинцев Франции.

Трижды бывал на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.

Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное - на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня погиб в бою от пули вражеского снайпера. В феврале 2017 года Василию Слипаку присвоено звание Героя Украины (посмертно).