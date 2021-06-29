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Новости Агрессия России против Украины
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Пять лет назад в бою с российским агрессором погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак. ВИДЕО+ФОТО

Пять лет назад в бою с российским агрессором погиб Герой Украины, один из лучших оперных певцов мира, доброволец Василий Слипак (Миф).

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

"О Василии на данный момент очень много рассказывают, почти все, кто его видел, приписывают себе дружбу с ним. Хотя здесь все верно, каждый желает знать и верить, что дух Василия Слипака рядом с ним. Однако есть одна девушка, которая познакомилась с Мифом во Франции. Она почти никому не рассказывает о том случае. Хотя для истории, согласилась рассказать о нашем герое ранее не известные факты. Спасибо, Oresta Brit! Вечная слава и память Герою Украины!" - рассказал Ухман.

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Пять лет назад в бою с российским агрессором погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак 01
Пять лет назад в бою с российским агрессором погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак 02
Пять лет назад в бою с российским агрессором погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак 03

Василий Слипак (1974-2016 гг.) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины, позывной Миф. Был также одним из лидеров украинской громады Франции, членом Объединения украинцев Франции.

Трижды бывал на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.

Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное - на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня погиб в бою от пули вражеского снайпера. В феврале 2017 года Василию Слипаку присвоено звание Героя Украины (посмертно).

Автор: 

Герой Украины (456) память (1494) Слипак Василий (34) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+46
Героям слава!

Зрадникам смерть!
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29.06.2021 09:04
+34
Схиляю голову……
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29.06.2021 09:11
+33
А членограй с подельниками выбрал Киркорова.
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29.06.2021 09:07
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Героям слава!

Зрадникам смерть!
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29.06.2021 09:04 Ответить
Які чудові люди загинули ,як багато крові пролито ,це для того , щоб сьогодні такі недоробки , шваль і погань керували нашою Україною ?!!! Народе мій , опам'ятайся !!! Вічна пам'ять герою і всім ,хто загинув за Україну !!!
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29.06.2021 09:25 Ответить
Але дійсність чомусь інша, Героям смерть, а зрадники і далі грабують та торгують Україною.
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29.06.2021 19:22 Ответить
Как грится, "всё в наших руках"...
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29.06.2021 19:43 Ответить
А членограй с подельниками выбрал Киркорова.
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29.06.2021 09:07 Ответить
5 років тому воно шлялось по маасковським гастролям.
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29.06.2021 09:11 Ответить
... члЄнограїв
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29.06.2021 09:20 Ответить
А в 14 р його "заслали на завдання" в Україну щоб "разрулил ситуацию"...
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29.06.2021 09:34 Ответить
Схиляю голову……
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29.06.2021 09:11 Ответить
Земля пухом УКРАЇНЦЮ- ВОЇНУ .
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29.06.2021 09:12 Ответить
На таких людях тримається Україна.
Тому Україну не зламати.

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!
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29.06.2021 09:18 Ответить
Вот только их уничтожают. А остальное болото, которого аж 73% в Украине спокойненько живёт и гадит. Поэтому Украина никогда не станет нормально жить и развиваться. Её сольют снова в паРашу, как это было уже не один раз, начиная с Б. Хмельницкого. Историю и гены предателей в потомках не изменишь
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29.06.2021 09:35 Ответить
Царство Небесне!П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 6455
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29.06.2021 09:23 Ответить
Справжній Козацюра - Царство Небесне і вічна пам"ять Герою....
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29.06.2021 09:23 Ответить
Царство Небесне!П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 2932
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29.06.2021 09:23 Ответить
П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 3152
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29.06.2021 09:36 Ответить
П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 9658
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29.06.2021 09:37 Ответить
Герою Сліпаку слава!
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29.06.2021 09:37 Ответить
"Моя война. Две жизни Василя Слипака". https://www.youtube.com/watch?v=X8H6bGL4LMs&list=LL&index=88&t=4s
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29.06.2021 09:38 Ответить
Так зручніше.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
https://www.youtube.com/watch?v=X8H6bGL4LMs&list=LL&index=89&t=4s
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29.06.2021 09:57 Ответить
Ще зручніше: https://www.youtube.com/watch?v=X8H6bGL4LMs&list=LL&index=90&t=4s "Моя война. Две жизни Василя Слипака". Фильм Леонида Канфера
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29.06.2021 14:13 Ответить
Ситуация создана так, чтобы гибли самые честные и благородные люди.
Тонко выверенный организованный отрицательный отбор.
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29.06.2021 09:41 Ответить
Вічна пам'ять Герою України. Николи не забудемо. Такі люди гинуть, а всяка погань живе і процвітає
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29.06.2021 09:42 Ответить
Найкращі приїхали навіть з Європи захищати Україну, а сміття їздило в московію і обливало брудом Україну. Але мідрий нарід вибрав їх керувати собою убогими.
Герою України Василю Сліпаку - Царство Небесне ві Вічна пам'ять.
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29.06.2021 09:49 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 8283
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29.06.2021 09:56 Ответить
Загинув через те, що був наданий наказ відступати..
у сепарів посипалась оборона і наші захопили кілька опорних пунктів..
але нашім енералам то не сподобалося..
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29.06.2021 09:57 Ответить
"Влітку 2016 року знову відбув на Донбас, де 29 червня 2016 року був убитий пострілом снайпера у селища Луганське під Донецьком при відбитті атаки на позиції ВСУ"
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29.06.2021 13:08 Ответить
Вічна слава героям!!!
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29.06.2021 10:00 Ответить
красивый человек,цельный,потому и убили-снайпер выцеливает таких,чтоб подорвать мораль.Светлая тебе память и земля периной,козак.
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29.06.2021 10:03 Ответить
Земля пухом и Вечная память герою!
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29.06.2021 10:08 Ответить
От нас зависит, чтобы его смерть не была напрасной.
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29.06.2021 10:17 Ответить
А мрази, Киркорова к нам приглашают
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29.06.2021 10:19 Ответить
Бо безталанній плісняві не цікаві ні вокал, ні мелодія, ні текст. Їм достатньо переферійного шоу, прогнутися перед фуйлом і можливості крутити ржачні лайнофільми Бубочки за участі кіркорова.
Ну і наступна ватна мразота поповзе пропагувати узкій язик і "братский мир", посилаючись на філю,
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29.06.2021 13:14 Ответить
В Японии состоялся концерт академического оркестра под управлением украинского дирижера Тараса Демчишина памяти Василя Слипака. На youtube есть этот концерт. Рекомендую.
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29.06.2021 10:42 Ответить
На стриме pan Gaijin.
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29.06.2021 10:46 Ответить
Вот как-то сразу появляется зависть к Израилю,у которого есть спец. команды для поиска и ликвидации тех,кто убивает их уважаемых граждан и солдат..За такую утрату очень бы хотелось покарать убийцу.
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29.06.2021 10:43 Ответить
он здох.позывной морячёк.земля бетоном .
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29.06.2021 11:06 Ответить
вот здорово,если это правда!!!!!!!
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29.06.2021 11:09 Ответить
П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 8943

....
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29.06.2021 11:05 Ответить
Светлая память.
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29.06.2021 11:28 Ответить
Вічна пам'ять, людьска шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

PS. А зелена жидівська потвора, ще й як живе.....
П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 4368
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29.06.2021 12:25 Ответить
Пять лет назад в бою с российским агрессором погиб Герой Украины, один из лучших оперных певцов мира, доброволец Василий Слипак (Миф). Источник: https://censor.net/ru/n3273898

Земля пухом Героям України
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29.06.2021 12:43 Ответить
РОССИЯНИ ЕГО СПЕЦИАЛЬНО УБИЛИ !!! ПОТОМУ ЧТО ОН ОДИН - ЛУЧШЕ ИХ ВСЕХ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ !!!
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29.06.2021 15:29 Ответить
УБИВАЙ РОССИЯН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2021 15:32 Ответить
Дякуємо тобі, Герой.
Ти завжди лишатимешся в наших серцях.
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29.06.2021 20:32 Ответить
Погиб Слипак когда зсу ползучим наступлением выбили сепаров с позиции "волшебный лес" на Светлодарской дуге. А ЗЕ устали от войны перед телевизором и отдали обратно сепарам (якобы там серая зона снова) эту и другие участки во время "разведения". Теперь оттуда наших снова кошмарят сепарские снайпера, безнаказанно.
Понимаю позицию малороссов и совкоголовых, но украиноязычные патриоты, выбравшие ЗЕ- вот вы реально откровенные ЗЕбилы!
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30.06.2021 18:34 Ответить
 
 