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Генсек ООН назначил президента Эстонии Кальюлайд всемирным защитником прав женщин и детей

Генсек ООН назначил президента Эстонии Кальюлайд всемирным защитником прав женщин и детей

Находящаяся с рабочим визитом в США президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в понедельник с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба президента Эстонии.

После встречи президент Эстонии и генсек ООН сообщили, что Кальюлайд в предстоящие два года будет "всемирным защитником прав женщин и детей".

"Генеральный секретарь ООН назначил президента Эстонии Керсти Кальюлайд Глобальным защитником каждой женщины, каждого ребенка. Это первое в своем роде назначение направлено на повышение осведомленности во всем мире о Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи Кальюлайд и Гутерриш обсудили приоритеты Эстонии как председателя Совета Безопасности, которым она в настоящее время является.

В ходе беседы стороны коснулись также вопроса снижения негативного влияния коронакризиса в различных регионах мира, а также возможности повышения темпов вакцинации.

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дети (6491) женщины (886) ООН (4167) Гутерриш Антониу (335) Кальюлайд Керсти (62)


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нелоха 43 годика возьмут под защиту?

Генсек ООН назначил президента Эстонии Кальюлайд всемирным защитником прав женщин и детей - Цензор.НЕТ 3262
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29.06.2021 09:10 Ответить
Коли бойові барабани в світі - грали..
В ООН порожнечу- пустотою наповняли...
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29.06.2021 09:27 Ответить
Та розженіть вже цю шарашкину контору....
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29.06.2021 09:38 Ответить
пригадалося:
"Війна в Іраку - ООН у ср*ку"
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29.06.2021 10:11 Ответить
 
 