Осенью ожидается новая волна COVID-19 в Украине. Вирус никуда не исчез, - врач-анестезиолог Брыль
Вероятность новой волны коронавируса в Украине очень большая, она может начаться уже осенью.
Такой прогноз сделал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Брыль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Есть ряд причин. Во-первых, небольшой охват вакцинацией, во-вторых, эпидемия развивается волнами. Сначала заболеваемость растет, затем вводятся карантинные ограничения, затем заболеваемость падает, но потом снова растет. Ведь вирус никуда не исчез. Как это можно остановить? Только вакцинацией и ограничениями", - пояснил он.
Израиль, в отличие от Украины, на осеннюю волну "ковида" не ожидает - там "и весеннюю не заметили", говорит врач.
По его словам, дельта-штамм коронавируса более заразен. Он представляет опасность для непривитых в самой большой степени. Для переболевших и тех, кто привит единичной дозой, конечно, риски ниже, чем у невакцинированых. Те, кто привились второй дозой, тоже могут ощутить его на себе, но гораздо в меньшей степени, чем предыдущие группы. В определенной степени он "обходит" и вакцины, но такие случаи редки.
Что касается специфических клинических проявлений Дельты, то они практически такие же, что и у других вариантов. Отмечается лишь, что один из первых симптомов – головная боль, боли в горле. Но это не означает, что жар и другие симптомы пропали.
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Прямо из Крижополя?
Антивакцинаторов требую принудительно заражать ковидом. Дабы проредить ряды идиотов.
П.С. Маску ношу...антисептик всегда в кармане и всегда пользуюсь...а вот зоопарк вакцин всяких разных...тут уж извините...если вам нравится быть подопытным кроликом..то мне нет..
Требую принудительно заражать ковидом всех антивакцинаторов. Чтоб их поменьше стало. Ибо иначе человечество может вымереть.
Что до вакцин...я ни тебе...ни другим дурачкам не щапрещаю впкцинироваться...эио ваш выбор...и это ваша проблема...
Но и вы дурачки не лезьте со своей вакцинацией к нормальным людям..
Если напрягает...не читай...я не щастовляю...😁
И вирус тут децствительно не причем..
Видимо уже можете и лечить и консультировать, судя по лексике
Я привился. В поликлинике. Просто зашел, спросил как встать в очередь на прививку - меня тут же и привили. Очереди не было - ибо 73% идиотов считают, что вакцины - это зло.
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Стесняюсь спросить, что думает об этом врач-окулист и врач стоматолог, без их глубоких познаний и важных мнений, информация о инфекционной обстановке от анестезиолога Брыля звучит как-то не убедительно...
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Почему у нас всегда так: образно выражаясь пироги печет сапожник, а сапоги шьет пирожноик? Анестезиологу лучше жевать, чем умничать и делать анестезию!
Хазанов вместе с Задорновым в одном лице!
Такой талант даже кокошником и балалайкой не испортишь!
в Европе почти все уже привились нормальными вакцинами (не Спутником), потому вспышка ковида маловероятна.
А что об этом думают гинекологи и проктологи?
Почему молчат гинекологи??? Нам важно и их мнение о вакцинах и Ковид!