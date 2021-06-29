Осенью ожидается новая волна COVID-19 в Украине. Вирус никуда не исчез, - врач-анестезиолог Брыль

Вероятность новой волны коронавируса в Украине очень большая, она может начаться уже осенью.

Такой прогноз сделал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Брыль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Есть ряд причин. Во-первых, небольшой охват вакцинацией, во-вторых, эпидемия развивается волнами. Сначала заболеваемость растет, затем вводятся карантинные ограничения, затем заболеваемость падает, но потом снова растет. Ведь вирус никуда не исчез. Как это можно остановить? Только вакцинацией и ограничениями", - пояснил он.

Израиль, в отличие от Украины, на осеннюю волну "ковида" не ожидает - там "и весеннюю не заметили", говорит врач.

По его словам, дельта-штамм коронавируса более заразен. Он представляет опасность для непривитых в самой большой степени. Для переболевших и тех, кто привит единичной дозой, конечно, риски ниже, чем у невакцинированых. Те, кто привились второй дозой, тоже могут ощутить его на себе, но гораздо в меньшей степени, чем предыдущие группы. В определенной степени он "обходит" и вакцины, но такие случаи редки.

Что касается специфических клинических проявлений Дельты, то они практически такие же, что и у других вариантов. Отмечается лишь, что один из первых симптомов – головная боль, боли в горле. Но это не означает, что жар и другие симптомы пропали.

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