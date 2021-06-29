РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10796 посетителей онлайн
Новости
693 7

Стефанчук просит нардепов быть готовыми к внеочередным заседаниям Рады: Остались две пленарные недели до конца сессии

Стефанчук просит нардепов быть готовыми к внеочередным заседаниям Рады: Остались две пленарные недели до конца сессии

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук просит депутатов быть готовыми к внеочередным заседаниям парламента.

Об этом он сказал на Согласительном совете ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук напомнил, что осталось две пленарные недели до конца текущей сессии и допустил, что за это время будет ещё несколько внеочередных заседаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада 29 июня соберется на внеочередное заседание: обнародована повестка дня

"Кроме того, хотел бы обратить внимание, что уже прошло полгода, как мы работаем по плану инициатив на 2021 год, поэтому попрошу провести тут ревизию", - отметил он.

Автор: 

ВР (29244) внеочередное заседание (262) Стефанчук Руслан (656)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да шо там заседаниям! Внеочередным выборам!
показать весь комментарий
29.06.2021 09:26 Ответить
Хто прийме рішення про позачергові вибори?
показать весь комментарий
29.06.2021 09:27 Ответить
Есть несколько вариантов, некоторые из них вообще работают "автоматически". Например, когда нет большинства в ВР.
показать весь комментарий
29.06.2021 09:29 Ответить
Для начала надо принять решение про импичмент ЗЕ.
СН на это пойдет только под дулом автомата.

Но есть и хорошая новость. БЮТ и ОПЗЖ могут быть двумя руками за потому, что у ТЮ и Бойко весьма неплохие шансы, если электорат ЗЕ распределится между ними.
показать весь комментарий
29.06.2021 09:31 Ответить
Очень, очень надо. Хороший человек просит.
показать весь комментарий
29.06.2021 09:31 Ответить
Та хай відпочивають вже, втомились від важкої праці убогі війна, криза, пандемія то не критично...
показать весь комментарий
29.06.2021 09:33 Ответить
https://youtu.be/S_ffN5VgpfI Толстяк достраивает двухэтажный коттедж
показать весь комментарий
29.06.2021 09:36 Ответить
 
 