Стефанчук просит нардепов быть готовыми к внеочередным заседаниям Рады: Остались две пленарные недели до конца сессии

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук просит депутатов быть готовыми к внеочередным заседаниям парламента.

Об этом он сказал на Согласительном совете ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук напомнил, что осталось две пленарные недели до конца текущей сессии и допустил, что за это время будет ещё несколько внеочередных заседаний.

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"Кроме того, хотел бы обратить внимание, что уже прошло полгода, как мы работаем по плану инициатив на 2021 год, поэтому попрошу провести тут ревизию", - отметил он.