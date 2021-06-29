Стефанчук просит нардепов быть готовыми к внеочередным заседаниям Рады: Остались две пленарные недели до конца сессии
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук просит депутатов быть готовыми к внеочередным заседаниям парламента.
Об этом он сказал на Согласительном совете ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Стефанчук напомнил, что осталось две пленарные недели до конца текущей сессии и допустил, что за это время будет ещё несколько внеочередных заседаний.
"Кроме того, хотел бы обратить внимание, что уже прошло полгода, как мы работаем по плану инициатив на 2021 год, поэтому попрошу провести тут ревизию", - отметил он.
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СН на это пойдет только под дулом автомата.
Но есть и хорошая новость. БЮТ и ОПЗЖ могут быть двумя руками за потому, что у ТЮ и Бойко весьма неплохие шансы, если электорат ЗЕ распределится между ними.