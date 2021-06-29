Кондратюк предлагает заслушать в Раде Шмыгаля по запуску рынка земли: Боюсь, вместо экономического роста у нас будет большая беда

Вице-спикер ВР Елена Кондратюк считает, что в пятницу на часе вопросов к правительству в Раде должен отчитаться премьер-министр Денис Шмыгаль по поводу начала работы рынка земли.

Об этом она сказала сегодня на согласительном совете ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Первого июля произойдет так называемый запуск рынка свободной продажи земли. Боюсь, вместо обещанного монобольшинством и премьером экономического роста с этого всего у нас будет большая беда....Когда я слышу, что за неделю до запуска рынка (земли. - Ред.) премьер дает министерствам поручения разъяснить гражданам, как это все будет работать, я понимаю, что власть не готова к внедрению рынка земли", - отметила она.

В свою очередь первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что премьер и так присутствует в парламенте на часе вопросов к правительству, поэтому предложил пригласить министра агрополитики Романа Лещенко, так как он более профессионально может дать ответы на вопросы депутатов по поводу рынка земли.

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