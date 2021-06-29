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Новости Рынок земли
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Кондратюк предлагает заслушать в Раде Шмыгаля по запуску рынка земли: Боюсь, вместо экономического роста у нас будет большая беда

Кондратюк предлагает заслушать в Раде Шмыгаля по запуску рынка земли: Боюсь, вместо экономического роста у нас будет большая беда

Вице-спикер ВР Елена Кондратюк считает, что в пятницу на часе вопросов к правительству в Раде должен отчитаться премьер-министр Денис Шмыгаль по поводу начала работы рынка земли.

Об этом она сказала сегодня на согласительном совете ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Первого июля произойдет так называемый запуск рынка свободной продажи земли. Боюсь, вместо обещанного монобольшинством и премьером экономического роста с этого всего у нас будет большая беда....Когда я слышу, что за неделю до запуска рынка (земли. - Ред.) премьер дает министерствам поручения разъяснить гражданам, как это все будет работать, я понимаю, что власть не готова к внедрению рынка земли", - отметила она.

В свою очередь первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что премьер и так присутствует в парламенте на часе вопросов к правительству, поэтому предложил пригласить министра агрополитики Романа Лещенко, так как он более профессионально может дать ответы на вопросы депутатов по поводу рынка земли.

Читайте также: При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий

Автор: 

ВР (29244) земля (1947) Кондратюк Елена (82) Корниенко Александр (658) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+9
Землю просрали.
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29.06.2021 09:42
+7
По чем там гектар земли для нариду?
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29.06.2021 09:43
+6
Шмыгаль прошмыгал уже всё что можно.
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29.06.2021 09:42
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Шмыгаль прошмыгал уже всё что можно.
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29.06.2021 09:42 Ответить
Шморгаль. Денис Шморгаль.
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29.06.2021 09:43 Ответить
Землю просрали.
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29.06.2021 09:42 Ответить
Да пофиг на землю, главное шоб хавчик в АТБ продавался, да квартал по телевизору ишол. Тем у кого земли отродясь не было от этого не холодно не жарко на тот рынок
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29.06.2021 09:53 Ответить
По чем там гектар земли для нариду?
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29.06.2021 09:43 Ответить
треба запитати у геть мана -це він протовкував "базар землі".
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29.06.2021 09:54 Ответить
Богдан виноват? БогдАн, в смьісле😁
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29.06.2021 09:58 Ответить
50 тис. грн сільгоспугідь
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29.06.2021 09:59 Ответить
Это получается, что учитель с зарплатой в 4000$ может себе позволить 2 гектара в месяц? Что ж не плохо. А если в семье два учителя. то за год можно купить 48 гектаров и больше не работать, а сдавать паи в аренду 🤑🤑🤑.
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29.06.2021 10:07 Ответить
Якщо вони куплять 48 га, це вже будуть не паї.
Вчителя ... 4000$ ... Ви гуморист ...
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29.06.2021 10:32 Ответить
https://www.google.com/amp/s/ampbiz.censor.net/resonance/3096403/kak_rabotaet_rynok_zemli_v_sosednih_stranah
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29.06.2021 09:57 Ответить
Хоч заслуховуй, хоч ні, але вилучення в народу і держави головного багатства не закінчиться нічим, окрім катастрофи.
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29.06.2021 10:03 Ответить
Та нам и "Бедоносца" достаточно, зачем ещё "большая беда"!
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29.06.2021 10:20 Ответить
будет большая беда/Кодлан Коломойского-тот же кодлан где то Бланка. Та же цель, те же задачи.Только воможности меньшие: Для уничтожения потенциального очага сопротивления большевизму в Крыму в 1920 г. создана особая тройка с неограниченной властью: Бела Кун, венгерский еврей, Роза Землячка, чей прах покоится в кремлевской стене, Михельсон. По свидетельству генерала Данилова, служившего в штабе 4 Красной Армии, с ноября 1920 по апрель 1921 г. в Крыму было уничтожено 80 тысяч человек. Живший в Крыму писатель И. Шмелев -120 тысяч, П.Мальгунов -150 тысяч человек.
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29.06.2021 10:45 Ответить
 
 