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Нардеп "Голоса" Железняк о законопроекте Зеленского по борьбе с олигархами: Это только красивый тизер, рассчитанный на большие кассовые сборы. ВИДЕО

Фракция "Голос" внесла в Верховную Раду свои предложения, которые направлены на борьбу с олигархами.

Об этом заявил на Согласительном Совете ВРУ глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если мы хотим бороться с олигархами, давайте не придумывать украинский велосипед, который действительно популярен в некоторых политических сериалах, а давайте посмотрим, как с ними боролись в США и других странах", - рассказал нардеп.

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Железняк напомнил, что в парламенте находится президентский законопроект о борьбе с олигархами.

"Когда его читаешь, то понимаешь, что это только красивый тизер, который рассчитан или на большие кассовые сборы, или на пиар, который потом не принесет никакой конкретики", - заявил депутат.

Автор: 

ВР (29244) Зеленский Владимир (20343) олигарх (1026) Голос партия (499) Железняк Ярослав (422)


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але ж працюе...- ведуться плебеі....- то чому ж не робити таке ....
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29.06.2021 10:04 Ответить
цей пан уже засвітився, на словах він з народом(піариться по чорному) а от у реальних справах - голосує за прейскурантом, щоправда потім вибачається.
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29.06.2021 10:26 Ответить
Вся його недолуга діяльність - це понти. Чим скоріше сяде, тим цілиша буде країна.
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29.06.2021 10:38 Ответить
брехня.
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30.06.2021 11:50 Ответить
 
 