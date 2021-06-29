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Новости Агрессия России против Украины
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Власенко о нарушении Конституции монобольшинством: Нужно думать, как не попасть в такую же лажу, как человек из Енакиево

Власенко о нарушении Конституции монобольшинством: Нужно думать, как не попасть в такую же лажу, как человек из Енакиево

То, что сейчас происходит в законодательном поле Украины, не соответствует Конституции Украины.

Об этом сегодня на согласительном совете ВР сказал нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера власть пафосно отметила годовщину украинской Конституции.

"Но единственный позитив вчерашнего дня - это то, что был выходной и власть вчера Конституции не нарушала. На самом деле мы имеем ситуацию с двойными стандартами, потому что все нахваливают нашу Конституцию, говорят о том, какая она правильная, как ее нужно соблюдать, но власть делает все, чтобы, во-первых, самой не соблюдать Конституцию, а во-вторых, не давать возможность гражданам Украины реализовывать те права, который предусмотрены Конституцией", - подчеркнул нардеп.

Власенко считает, что сегодня вся власть сконцентрирована в одних руках.

"Но я хочу напомнить уважаемым представителям монобольшинства, что в стране уже был период, когда вся власть уже была сконцентрирована в одних руках. Это был период Януковича и "Партии регионов" в 2010 - 2014 годах. Они точно также думали, что можно делать все, что угодно, "насилуя" Конституцию, парламент и народ Украины. Но я хочу напомнить коллегам из монобольшинства одну фразу, над которой им нужно подумать. Это фраза, которую когда-то в одной из своих песен пел малоизвестный творческий коллектив 95-го квартал. Им нужно думать над тем, чтобы не попасть в такую же лажу, как человек из Енакиево (Янукович, - Ред.)", - резюмировал он.

Читайте также: Сегодняшняя деятельность СНБО очень напоминает Политбюро ЦК КПСС, Зеленскому предложили "магию простых решений", - нардеп "Батькивщины" Власенко

Автор: 

Власенко Сергей (1361) Енакиево (323) Конституция (2236) Янукович Виктор (30785) Батькивщина (2013) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+18
А вони попадуть - запевняю Вас, вже все кричить про це....
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29.06.2021 10:07
+12
Чмо из Енакиево смогло сдрыснуть, а вот чмо из Кривого Рога наврядли сможет.
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29.06.2021 10:16
+9
не знають, недоуки, що хоч влада і їхня, але країна НАША

Оксана Забужко про український історичний оптимізм (Книжковий Арсенал Х)
https://www.youtube.com/watch?v=2y6LsjQ_pi0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D1%83%D0%BA
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29.06.2021 10:09
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А вони попадуть - запевняю Вас, вже все кричить про це....
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29.06.2021 10:07 Ответить
не знають, недоуки, що хоч влада і їхня, але країна НАША

Оксана Забужко про український історичний оптимізм (Книжковий Арсенал Х)
https://www.youtube.com/watch?v=2y6LsjQ_pi0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D1%83%D0%BA
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29.06.2021 10:09 Ответить
В Енакиево до сих пор верят, что Батя вернется 🤣 😁🤣😂.
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29.06.2021 10:11 Ответить
Чмо из Енакиево смогло сдрыснуть, а вот чмо из Кривого Рога наврядли сможет.
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29.06.2021 10:16 Ответить
Влесенко не прав!
При всем том, что ПР были кончеными ПРастами, Конституцию они особо не нарушали (кроме факта отмены Конституционной реформы) - они по крайней мере старались соблюсти видимость законности и старались выполнять требования закона, соблюдать протоколы. Если им не нравился Закон - они его тупо меняли и уже потом делали, то что изначально хотели (Зе-бабуины если им не нравится Закон, просто тупо его нарушают со словами "у нас мандат 73% украинцев, нам можно")
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29.06.2021 10:23 Ответить
историю учит одному - идиотов она ничему не учит....., но они пришли к корыту- время хлебать ...., остальные пока в очередь...., что власенко - помнишь те времена когда ты и со-команда были у корыта в первом ряду и хлебали что ....
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29.06.2021 10:27 Ответить
Бо "корито" таки затьмарує розум, приходиться приводити до тями і як обжорі "робити клізму".
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29.06.2021 10:32 Ответить
хто в "мехах" родився - той в них і буде ....- іншим хлеба та дешевих зрелиш...
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29.06.2021 20:49 Ответить
И что они украли? Сможете сформулировать? Или просто лайно из олигарховизор ТВ распространяете? Тупость и лживость юлефобов не лечится. Не лечится кремлевским гопником, Майданом, 100 убитыми, войной, потерей Крыма, части Донбасса, 13000 погибших, мародером, котлами и тюрьмами для патриотов, взорванными складами, финансированием террористов, торговлей с оккупантом, обвалом гривны в 3 разы, нищетой населения, уничтожением малого бизнеса, Роттердамом +, олигархической куклой, тарифами, безпределом власти и вишенка на тортик, распродажей СХ земли. Юлефобы, вы тупые и лживые дегенераты. Это вы все сделали и я так вижу на достигнутом останавливаться не собираетесь.
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01.07.2021 10:25 Ответить
"пан" можливо помилились...- тут е один явний адепт секти "юлі" ....- "пан" може" перенаправити свое "послання"....
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01.07.2021 13:01 Ответить
Семейство Индюковичей біло круче всех в 20 столетии...,дед Индюка был белогвардейцем,отец служил в немецкой полиции в братской Белоруссии,а сам Индюк дважды не судимый,был круче Рузвельта,Черчилля и Даже Путлера.... Семейство Иногда рожает подлецов негодяев и убийц....Такова се ля ви...
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29.06.2021 10:29 Ответить
Из всех афоризмом Индюковича я выбрал самую крутую... эти казлы нам постоянно мешают ЖИТЬ...Ютью..январь 2007 года...
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29.06.2021 10:34 Ответить
Интересно, сядет он после смены власти? Или на лыжи станет?
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29.06.2021 10:39 Ответить
Тут в комментах пишут, что это Тимошенко Ко все украли. И что они украли? Сможете сформулировать? Или просто лайно из олигарховизор ТВ распространяете? Тупость и лживость юлефобов не лечится. Не лечится кремлевским гопником, Майданом, 100 убитыми, войной, потерей Крыма, части Донбасса, 13000 погибших, мародером, котлами и тюрьмами для патриотов, взорванными складами, финансированием террористов, торговлей с оккупантом, обвалом гривны в 3 разы, нищетой населения, уничтожением малого бизнеса, Роттердамом +, олигархической куклой, тарифами, безпределом власти и вишенка на тортик, распродажей СХ земли. Юлефобы, вы тупые и лживые дегенераты. Это вы все сделали и я так вижу, на достигнутом останавливаться не собираетесь.
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01.07.2021 10:27 Ответить
 
 