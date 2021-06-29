Власенко о нарушении Конституции монобольшинством: Нужно думать, как не попасть в такую же лажу, как человек из Енакиево

То, что сейчас происходит в законодательном поле Украины, не соответствует Конституции Украины.

Об этом сегодня на согласительном совете ВР сказал нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера власть пафосно отметила годовщину украинской Конституции.

"Но единственный позитив вчерашнего дня - это то, что был выходной и власть вчера Конституции не нарушала. На самом деле мы имеем ситуацию с двойными стандартами, потому что все нахваливают нашу Конституцию, говорят о том, какая она правильная, как ее нужно соблюдать, но власть делает все, чтобы, во-первых, самой не соблюдать Конституцию, а во-вторых, не давать возможность гражданам Украины реализовывать те права, который предусмотрены Конституцией", - подчеркнул нардеп.

Власенко считает, что сегодня вся власть сконцентрирована в одних руках.

"Но я хочу напомнить уважаемым представителям монобольшинства, что в стране уже был период, когда вся власть уже была сконцентрирована в одних руках. Это был период Януковича и "Партии регионов" в 2010 - 2014 годах. Они точно также думали, что можно делать все, что угодно, "насилуя" Конституцию, парламент и народ Украины. Но я хочу напомнить коллегам из монобольшинства одну фразу, над которой им нужно подумать. Это фраза, которую когда-то в одной из своих песен пел малоизвестный творческий коллектив 95-го квартал. Им нужно думать над тем, чтобы не попасть в такую же лажу, как человек из Енакиево (Янукович, - Ред.)", - резюмировал он.

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