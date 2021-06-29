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Присвоили 1,5 млн грн: СБУ раскрыла схему хищения госсредств во время строительства отделения для больных COVID-19. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила схему хищения государственных денег, выделенных на строительство отделения для приема больных COVID-19 в Закарпатской области. Стоимость инфраструктурного проекта составило более 10 млн грн. Из этой суммы участники махинации присвоили более 1,5 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что в 2020 году местная коммерческая структура победила в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19.

При этом организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь "на бумаге"", - сказано в сообщении.

Присвоили 1,5 млн грн: СБУ раскрыла схему хищения госсредств во время строительства отделения для больных COVID-19 01

По материалам СБУ директору фирмы-подрядчика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выявлена схема хищения 1,8 млн грн при строительстве социальных объектов для армии, - СБУ

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Закарпатской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Присвоили 1,5 млн грн: СБУ раскрыла схему хищения госсредств во время строительства отделения для больных COVID-19 02
Присвоили 1,5 млн грн: СБУ раскрыла схему хищения госсредств во время строительства отделения для больных COVID-19 03
Фото: сайт СБУ

СБУ (19890) хищение (676) Закарпатская область (2584)


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Вялікає крадівніцтва. Если зеле можно, то почему им нет?
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29.06.2021 10:15 Ответить
Вчора чув від одного зебіла, що зюзя не краде і дуже образився, коли його преЗдента я назвав клоуном.
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29.06.2021 10:23 Ответить
Півтора мільйона... Служба Безпеки... України... Схема... Викрита...
Кінець корупції!
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29.06.2021 10:51 Ответить
 
 