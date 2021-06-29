РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11175 посетителей онлайн
Новости Судебная реформа
1 407 8

Жернаков о перезапуске судебной реформы: Нардепы либо сегодня запускают настоящую реформу, либо надолго отдают судебную систему в руки врагов

Жернаков о перезапуске судебной реформы: Нардепы либо сегодня запускают настоящую реформу, либо надолго отдают судебную систему в руки врагов

В законопроекте о № 3711-д о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины есть несколько важных поправок.

Об этом в Facebook сообщил координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Ни у одного народного депутата, который будет голосовать по этому проекту (3711-д - перезапуск судебной реформы. - Ред.) сегодня, нет права на незнание очень простой вещи: они либо запускают наконец настоящую реформу, либо надолго отдают судебную систему в руки врагов", - говорится в сообщении.

По словам Жернакова, в законопроекте есть две важные поправки.

"№453 - ключевая, она отдает решающий голос в подборе главного судейской комиссии независимым международным экспертам. Без нее тех, кто будет выбирать судей, будет выбирать снова судейская мафия. №197 (альтернативно - №200) ограничивает влияние на финальный список победителей коррумпированного и нереформированного Высшего совета правосудия. Сейчас конкурсная комиссия обязана подать 32 финалиста на 16 мест - это нереалистично и оставляет достаточно пространства для манипуляций. Без этой поправки мы получим в лучшем случае посредственный список победителей, в худшем - сорванный конкурс, и придется все начинать сначала", - объяснил он.

"Кстати, "анонимные" тг-каналы Коломойского сейчас разгоняют противоположный месседж - не голосовать за эти поправки, особенно за №453", - добавил Жернаков.

Также читайте: В ОП есть куча людей, которые хотят иметь "ручного прокурора" во главе САП, - Жернаков

Автор: 

ВР (29244) судебная реформа (1802) ВККСУ (501) Жернаков Михаил (50)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Учитывая, что у руля зэбильный моносброд с предателем Украины во главе, то вероятен именно второй вариант...
показать весь комментарий
29.06.2021 10:17 Ответить
Петро знищив мафію. ПриЗєйлу вона розцвіла?
показать весь комментарий
29.06.2021 10:25 Ответить
По статистике, именно за период зэбильной власти все олигархи в Украине удвоили-утроили (а то и больше) свои состояния. Даже Медведчук стал миллиардером.
показать весь комментарий
29.06.2021 10:33 Ответить
100% вариант 2 : нhttps://censor.net/ru/news/3273922/jernakov_o_perezapuske_sudebnoyi_reformy_nardepy_libo_segodnya_zapuskayut_nastoyaschuyu_reformu_libo ... (туда, где она и находится)
показать весь комментарий
29.06.2021 11:02 Ответить
Хитрожопый паренек ,не коверкай мову, пиши хрюсской ,от вас,глядей рашистских,через монитор кислыми щами тхнет...
показать весь комментарий
29.06.2021 11:28 Ответить
Суддя Вовк все вирішить на користь Зелемойскіх... зуба даю
показать весь комментарий
29.06.2021 10:22 Ответить
Реалити шоу о борьбе с судебной мафией. Таможенная мафия пока отыграла: https://biz.censor.net/news/3273550/otstranennye_po_resheniyu_snbo_tamojenniki_vernulis_na_rabotu_i_poluchat_povyshenie_zarplat_obnovleno/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76456913 . Если бы были открытые списки в Раду - было бы проще проводить реформы, но пока так. Смотрим.
показать весь комментарий
29.06.2021 10:40 Ответить
По-моему очевидно, что никаких настоящих реформ при ЗЕ не будет.

Значит ЗЕмоносброд надолго отдает судебную систему в руки врагов.
показать весь комментарий
29.06.2021 12:07 Ответить
 
 