Жернаков о перезапуске судебной реформы: Нардепы либо сегодня запускают настоящую реформу, либо надолго отдают судебную систему в руки врагов

В законопроекте о № 3711-д о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины есть несколько важных поправок.

Об этом в Facebook сообщил координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Ни у одного народного депутата, который будет голосовать по этому проекту (3711-д - перезапуск судебной реформы. - Ред.) сегодня, нет права на незнание очень простой вещи: они либо запускают наконец настоящую реформу, либо надолго отдают судебную систему в руки врагов", - говорится в сообщении.

По словам Жернакова, в законопроекте есть две важные поправки.

"№453 - ключевая, она отдает решающий голос в подборе главного судейской комиссии независимым международным экспертам. Без нее тех, кто будет выбирать судей, будет выбирать снова судейская мафия. №197 (альтернативно - №200) ограничивает влияние на финальный список победителей коррумпированного и нереформированного Высшего совета правосудия. Сейчас конкурсная комиссия обязана подать 32 финалиста на 16 мест - это нереалистично и оставляет достаточно пространства для манипуляций. Без этой поправки мы получим в лучшем случае посредственный список победителей, в худшем - сорванный конкурс, и придется все начинать сначала", - объяснил он.

"Кстати, "анонимные" тг-каналы Коломойского сейчас разгоняют противоположный месседж - не голосовать за эти поправки, особенно за №453", - добавил Жернаков.

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