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Порошенко об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и ЕС"

Порошенко об инициативе

"Европейская Солидарность" считает неконституционными и недопустимыми инициативы от депутатов "Слуги народа" о запрете гражданам оспаривать в суде решение СНБО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил пятый президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко.

"Конституция - это правила для государства и власти по защите человека и общества. И попытки Зеленского добавить себе неконституционные полномочия вопреки исчерпывающему перечню 106-й статьи является угрозой авторитаризма, скатыванием Украины к России Путина, Беларуси Лукашенко или возвратом к временам Януковича", - отметил Порошенко.

"Ни в 106-й, где полномочия президента, ни в 107-й, где полномочия консультативного органа СНБО, который должен только координировать и контролировать, ничего подобного нет. Поэтому "Европейская Солидарность" отмечает неприемлемости удивительных инициатив Зеленского о запрете гражданам Украины обжаловать решение СНБО. Это где вы такое в Конституции увидели?" - добавил пятый Президент.

По словам Порошенко, под видом борьбы с олигархами власть действительно пытается взять под контроль средства массовой информации и подавить политическую конкуренцию, атакуя политических оппонентов.

"Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и Евросоюза. Так же как и коррумпированная Украина. О чем совершенно четко в Брюсселе две недели назад, куда Зеленский так и не попал, потому что не получил приглашения, отметили как по эту, так и по ту сторону океана", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Несколько дней назад Зеленский подписал закон, который выводит из-под действия "Прозорро "строительство большой кольцевой дороги вокруг Киева. Это 10 процентов всех общих закупок государства. Вы отменяете систему тендеров "Прозорро" и набиваете себе карманы, для того, чтобы чемоданами деньги заносили в Офис Президента для распределения их потом среди монобольшинства Верховной Рады. И об этом уже знает весь мир. Вы позорите этим Украину. ... Так же, как и ваши кражи из ковидного фонда. Так же как и планы воровать из "Большой реставрации". Я твердо убежден, что с такими принципами нам точно не по пути в Европейский Союз", - подытожил пятый президент.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.

Также читайте: Конституция - это не "шведский стол" для Зеленского, нельзя выбрать одну статью, а ту, где ограничены права президента, не читать, - Порошенко

Автор: 

Порошенко Петр (19599) СНБО (4432) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+20
Відразу видно Трускавецького проффесора
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29.06.2021 10:37
+19
Порошенко об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и ЕС" - Цензор.НЕТ 1149
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29.06.2021 10:31
+18
народ форумний, не забуваймо спамити подібну подлякову методичкову брехню
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29.06.2021 10:34
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Правила форума Совет форумчан
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29.06.2021 10:29 Ответить
Порошенко об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и ЕС" - Цензор.НЕТ 1149
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29.06.2021 10:31 Ответить
*петя петя* - в голове ветер...
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29.06.2021 11:38 Ответить
ЗЕчмо узурпувало владу.
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29.06.2021 10:31 Ответить
народ форумний, не забуваймо спамити подібну подлякову методичкову брехню
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29.06.2021 10:34 Ответить
Відразу видно Трускавецького проффесора
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29.06.2021 10:37 Ответить
Допустим примет решение. Что в твоей убогой лошиной жизни поменяется?
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29.06.2021 11:00 Ответить
ні, ЗЕдебіл. Він просто подасть в суд, якщо треба - дійде і до європейський судів. Виграє справу. І зебіли обісруться як обісралися з його "посадкою".
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29.06.2021 11:32 Ответить
"під виглядом боротьби з олігархами влада насправді намагається взяти під контроль засоби масової інформації й придушити політичну конкуренцію, атакуючи політичних опонентів" - і це вже два роки триває...
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29.06.2021 10:32 Ответить
насправді це вже триває 145 років...

але не знають, недоуки, що хоч влада і їхня, але країна НАША

Оксана Забужко про український історичний оптимізм (Книжковий Арсенал Х)
https://www.youtube.com/watch?v=2y6LsjQ_pi0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D1%83%D0%BA https://www.youtube.com/watch?v=2y6LsjQ_pi0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1
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29.06.2021 10:49 Ответить
Ну, в принципі, тут розмова про "епоху зю"... А так - таки да, з часу валуєвського циркуляру... ну, заради точності - 148 років тому...
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29.06.2021 11:04 Ответить
взагалі, там про Емський едикт і його ******* ефекти мова... до кінця-бо дослухати варто
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29.06.2021 11:09 Ответить
Да это вообще нонсенс - ставить решения консультационного органа, решения которого даже ниже подзаконных актов, выше решений одной из ветвей власти (причем той, которая ставит точку в решениях двух других ветвей). Это вообще ни на какой глобус не нализит!
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29.06.2021 10:34 Ответить
А что это рашотролли бездельничают? Московским потопом смыло?
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29.06.2021 10:34 Ответить
на мавпу кіркоряна пішли
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29.06.2021 10:39 Ответить
Ваві з хазяями і шоблою не потрібні ЄС та НАТО. Там ЗАКОН - один для всіх! І для Вави з кагалом, і для громадян.
Їм подобається, як у фуйла. Довічне правління. Нарід голий, босий, невибагливий, паше, за шматок хліба, не бунтує, сил немає, ментами заляканий, обожнює і славить "велічайшего лідера всесвіту".
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29.06.2021 10:36 Ответить
а нам и не обещают в близкой перспективе членство в НАТО и ЕС..так что нам для усиления борьбы с коррупцией и гос. изменой в виде сдачи территорий врагу вполне можно пользоваться высшей мерой наказания-смертной казнью (Пеця подпадает под обе категории).Это очень повысит качество антикоррупционной борьбы и нисколько не отразится на позициях Украины в ПАРЕ и ООН ))
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29.06.2021 10:37 Ответить
Нарили щось з переліченого на Петю? Сім років риєте.
Як з приводу ЗеленоїВави? Державної зради, корупції, добровільної здачі території, посягання на територіальну цілісність держави
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29.06.2021 10:41 Ответить
На Пецю уже достаточно набрано..Тормозят судьи и следователи.похоже.за саботаж тоже их будут наказывать..Весь вопрос с Пецей завис на бюрократических качелях.а доказательной базы хватет и за гос. измену 9назначение Медведчука и как минимум Дебальцевский котёл),и за коррупцию с его "Коля хороший парень" и за мошенничество с оборон. заказами..
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29.06.2021 10:47 Ответить
Все по методичці 2018-19 років. Нагадую, для тих хто в "танку", вибори закічились 2 роки тому. Міняйте методички.

Щось всіженьке є?
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29.06.2021 10:55 Ответить
вообще-то это я рассчитывал на незаштампованный "методичками от-пеци" ответ..а материалы в открытом доступе.куда пецю и таскают время от времени на допросы..жаль только.что специально тянут резину.."уже вторая весна.а петрушка не посажена"..
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29.06.2021 10:57 Ответить
просто все эта фигня про петю - враньё.
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29.06.2021 11:02 Ответить
Не питання. Правда? Доведіть.
І особисте питання.
Ви кого пропонуєте? Хто візьме розграбовану пліснявою країну, зі знищеною економікою, енергетичкою, зовнішньою політикою, млдрними боргами, пустою скарбницею, зруйнованою співпрацею з МВФ, зі скаженим відтоком іноземних інвесторів, голодною армією, окупованими територіями і біснуватим фуйлом під боком, проваленою вакцинацією і поверне, хочаб, до рівня початку 2019 року?
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29.06.2021 12:24 Ответить
доказывает обвинение. доказывайте.
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29.06.2021 12:45 Ответить
Ви звинуватили Порошенка, чи не помітили?
Та мене інше цікавить. То хто ж той лідер, який врятує Україну, з її не дуже мудрим нарідом, від наслідків виборів 2019 року?
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29.06.2021 12:57 Ответить
все? за клевету в УК тоже есть статья
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29.06.2021 13:21 Ответить
Я вас питаю, хто лідер, який врятує Україну від наслідків виборів 2019?
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29.06.2021 13:33 Ответить
Готовый ответ для быдла на эту тему.

Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации. Понимаешь какое ты чмо при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному политику. Ты никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом смешно рассказывать дружкам, как она кричала и плакала, когда принимала со всех сторон, главное, что у тебя все хорошо, а у нее - "какая разница".
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29.06.2021 11:05 Ответить
даже не знаю.что быдлу и ответить..оно же про меня знает больше.чем я...))
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29.06.2021 11:07 Ответить
Ты не поняло, тупое))) Это не диалог, не дискуссия, и не обсуждение. Это констатация и пояснение, почему быдло73 ненавидит Петралексеича. Почему лояльность к пархатому мразотному Ишаку, тоже понятно - вы один в один близнецы.
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29.06.2021 11:32 Ответить
То що вам заважає привести факти на підтвердження злочинів Петі, які у відкритому доступі, віросповідання?
Бо я з логкістю приведу факти злочинів ВАЗеленського.
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29.06.2021 11:09 Ответить
*** (цитата)
Преступления Порошенко, это сродни достижениям Зеленского - все о них слышали, но никто не видел. Так как никаких преступлений Порошенко не совершал. Поэтому ожесточенная борьба сторонников Зеленского с Порошенко - это действительно борьба с зеркальным отображением - своим собственным внутренним жлобством, инфантильностью и большевизмом, в котором из всех критиков искренне лезет шариковское: «Отнять и поделить!». Именно поэтому сторонники Зеленского и пророссийский электорат купились на ложь о Порошенко и ее распространяли и именно поэтому они и сейчас не могут поверить, что их просто обманули... кинули...нае***.....
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29.06.2021 10:57 Ответить
вася.а без цитат и желательно своими мыслями можешь отвечать?..Порошенко проходит по делам не только в украине.Никто не останавливал следствие "панамских оффшоров" и отмывания денег в Великобритании.там просто очень медленно идут расследования.У нас пецю по допросам тоже тягают потому.что есть что предъявить.если пока пеця не сидит.то не факт.что пеця белый и пушистый.это просто потому.что ему дают возможности...точно как и с Януковичем-вроде и не сидит.но по самые помидоры загружен в следствии.а ведь и по нему следствие и суд еле-еле движется..один почерк- московский.наверное.всё же не зря пеця прятался под 2крышей Медведчука" всё президентское время ? ))
И .напоминаю.Вася.не трудись с цитатами.. )
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29.06.2021 11:04 Ответить
много текста, много слов, доказательств маловато...а без доказательств дела шитые и перешитые будут длиться годами и десятилетиями... тем более, были бы железобетонные факты - были бы вполне обоснованные обвинения.....а так...создается впечатление, что целью этой околосудебной возни есть НЕ посадить Порошенко, а только портить ему имидж и настроение, отнимая время и колеблющихся (ложечки нашлись, но осадок остался - это как раз про эти судебные тяжбы))))
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29.06.2021 11:19 Ответить
Порошенко сам себе имидж испортил. Он так рвется к власти, что чад коромыслом стоит.
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29.06.2021 11:34 Ответить
тебе тоже в штаны насрал порошенко?
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29.06.2021 11:46 Ответить
Еще одна рашкотварь хрюканула, в сад, животное, в сад...
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29.06.2021 12:09 Ответить
Порошенко про ініціативу "слуг" заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО і ЄС" - Цензор.НЕТ 1538
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29.06.2021 11:15 Ответить
а чого сим...он шо сам на себя рыл)))....да он такой))))))
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29.06.2021 10:57 Ответить
Вашим узкім язиком, цифра сім пришеться "сЕмЬ".
Навіщо рити, коли є фуйло з бабломойським, а тепер ще й бенін Вава, з бенЯдіктовою, баклановим та ригами з дбр? То що нарили на Пороха, окрім лайновкидів? Чи у них бабла та можливостей не вистачило?
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29.06.2021 11:03 Ответить
Петю посадят....и вы притихните)))))))
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29.06.2021 12:11 Ответить
Припарене, ми не за Петю, ми проти вас, вашої брехні. Ми за Україну, і Петя з нами.
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29.06.2021 12:18 Ответить
С хрена ли обещать близкую перспективу? Для того чтобы войти в эти структуры, кроме желания, нужно им соответствовать по ряду качеств. А мы к сожалению от этого очень далеки, а в последние два года, так вообще движемся в противоположном направлении.
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29.06.2021 10:48 Ответить
Не только Украине отказывают.отказывают и Грузии и Молдове.хотя те выполнили уже все требования.весь вопрос в том,что в НАТО и ЕС есть такие себе германии-франции-австрии.которые "не хотят сердить путина".путин уже на встрече с байденом открыто и не стеснясь заявил.что украина.грузия и молдова-зона интересов россии и что любое продвижение этих стран в сторону НАТО будет Россией расценено как нарушение договорённости о "балансе сил".так что как бы мы не старалиь,пока есть в ЕС и НАТО путинские "евробляхи".нам будут говорить,что "двери открыты".но хрен впустят,чтобы "не злить путина"
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29.06.2021 10:55 Ответить
И что это меняет? Не нужно проводить реформы? Если страны Балтии хотели войти в эти структуры, то они и вошли. Нужно прежде всего, для начала, соответствовать критериям. А ситуация может в любой момент поменяться, и мы уже должны быть готовы к этому.
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29.06.2021 11:03 Ответить
боты подводят только к одному. теперь это уже даже не таежный союз, а сразу в путинскую *********
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29.06.2021 11:05 Ответить
и это чушь кремлевская.
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29.06.2021 11:03 Ответить
Рашистский чмырь,* Пеця* - твой сожитель в теплотрассах чебоксар ,штопаный...
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29.06.2021 12:06 Ответить
П.Порошенко: "https://eurosolidarity.org/2021/06/29/11-z-polovynoyu-misyacziv-vlada-ta-yiyi-troli-zaperechuvaly-spravu-vagnerivcziv-teper-yiyi-maye-rozsliduvaty-parlamentska-tsk-poroshenko/ 11 з половиною місяців влада та її тролі заперечували справу «вагнерівців», тепер її має розслідувати парламентська ТСК "

"«Європейська Солідарність» вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії" - про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко. Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.
"Виявляється, 11 з половиною місяців влада - Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців", - констатував Порошенко.
"Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії, позиці по Вагнеру і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними діюча влада. Це наша вимога на цей тиждень", - резюмував Петро Порошенко.
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29.06.2021 10:38 Ответить
І чому ми досі не в НАТО? Спитав президент президента.
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29.06.2021 10:50 Ответить
кпсс и его отрыжки (рыги, слуги) никто не пустит в нато. нужно 20 лет стабильного проевропейского правительства для начала
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29.06.2021 11:07 Ответить
"Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и ЕС"
_А зеленые человечки вовсе не туда Украинут тащат - волокут на заклание расие.
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29.06.2021 11:01 Ответить
Пишите и принимайте нормальные и грамотные законы, "санкции" - это незаконная хрень и чушь и любой суд их отменит, либо вврдите ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ и расправстесь с предателями и колоборантами по законам военноговремени!
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29.06.2021 11:06 Ответить
Порошенко про ініціативу "слуг" заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО і ЄС" - Цензор.НЕТ 7879
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29.06.2021 11:14 Ответить
у быдла нету чести и совести!
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29.06.2021 12:04 Ответить
Вот с этим согласна. Только самое тупое быдло могло выбрать прокацапского фигляра-клоуна под лозунгом "Я голосовал против Порошенка!!!1" Очень жаль, что у нас такого тупорылого быдла оказалось так много.
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29.06.2021 12:57 Ответить
вот Порошенко пусть и ответит, что ж он му....к только о кармане думал ...после "Небесной сотни"...ведь только трагический случай привел его на вершину власти.....а вот у Зели конкурентов нет и пока не предвидится...так.. говоруны одни..)))
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29.06.2021 15:07 Ответить
у меня к зелупенцам всегда один простой вопрос: если порошенко, как вы говорите "крал", то почему при нем росла экономика, росли пенсии и зарплаты, росли международные инвестиции, а при зеленском, который "самый честный и справедливый" - экономика два года летит в пропасть, тарифы и цены растут, зарплаты и пенсии на уровне 2019-го, при этом все друганы зеленского стали сказочно богаты: начиная от ахметова и заканчивая юзиком?!!!
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29.06.2021 11:52 Ответить
і на цензорі вас почали спамити, а за відверту брехню зносити вже силами адмінів (чого раніше тут не було); і скоро по всьому нету так буде.
До речі тут за брехню вас не банять. Банять тут лише ворогів.
А раз ти брешеш - іди в спам.
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29.06.2021 13:01 Ответить
я тебе, ще безпроектного, захищав ще влітку 1986-го.
Можливо, ти і був в 14-му під Мариком. Але зараз ти - зрадник-зебіл, тому і ворог. ПНХ!
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29.06.2021 13:53 Ответить
он солдат рошеновского фронта..)))
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29.06.2021 15:09 Ответить
Не задавайте быдлу такие сложные вопросы. У них в пустых головах только то дерьмо, что им вложили 1+1 и пр. сливные бачки.
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29.06.2021 12:59 Ответить
згоден. Але ж як це противно, з огляду он, вище... Як же від них смердить...
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29.06.2021 13:55 Ответить
огидно....."пративно" это за перебриком)))))))))
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29.06.2021 15:11 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/vse-scho-robiv-poroshenko-v-n-robiv-u-t-sn-y-sp-vprac-z-medvedchukom---oleksandr-kostyuk/117320#gsc.tab=0 "Все, що робив Порошенко, він робив у тісній співпраці з Медведчуком..."

Тому є надзвичайно потужні докази: «пльонкі» з голосом самого Медведчука. Про це в один голос кричать Арєстовічі, блогери Подоляка, «націоналісти» типу Тягнибока, Фаріон, Бєлєцкого та Стерненка.
То які можуть бути сумніви?
- Саме в співпраці з Медведчуком ЗСУ протягом 2014-19 з радянських кірзаків, китайських шльопанців та металевих касок зразка 1941 року перетворились на ******* бойову армію, гарно екіпіровану, забезпечену ******** зброєю, обладнанням, логістикою, харчуванням;
- Саме в співпраці з Медведчуком було звільнено 2/3 окупованого Донбасу;
- Саме в співпраці з Медведчуком на орду було відправлено тисячі іхтамнєтов, акуратно запакованих в цинкові коробки;
- Саме в співпраці з Медведчуком була досягнута суб'єктність України. Об'єднання найпотужніших західних союзників проти РФ. Принцип «Нічого про Україну без України». ;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко уклав угоду про асоціацію з ЄС. Саме в співпраці з Медведчуком Порошенку вдалося отримати безвізовий режим з ЄС;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенку вдалося добитись (вперше в історії) незалежності Православної Церкви України;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко правдами і неправдами протягав через ВР закони про декомунізацію та про мову;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко організував накладання санкцій на РФ західними союзниками, які посилювались щороку;
- Саме в співпраці з Медведчуком Україна повністю відмовилась від російського газу;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко відмінив в Стокгольмському арбітражі чудову газову угоду Путіна-Тимошенки. Зняв з України тягар претензій РФ у розмірі 56млрд. доларів. Більше того, отримав від РФ КОМПЕНСАЦІЮ у сумі 4,63 млрд доларів. Так-так, РФ «взули» на суму більше 60 млрд. доларів.
І все це зробив Порошенко у тісній співпраці з Медведчуком. На пльонках Бігуса про це сказали. Не переплутайте.
- Саме в співпраці з Медведчуком та олігархами Порошенко ввів систему «Prozzoro», електронне декларування чиновників, викинув людей Коломойського з Укрнафтогазу, націоналізував Приватбанк у крадія-Коломойського, Інтертелеком у Ахмєтова, запроваджував чіткий облік для облгазів.
Влада Зеленського, слугі народа потужно борються з Медведчуком та олігархами.
- Саме через боротьбу з Медведчуком зелена влада повернула в ЗСУ совкове харчування, згорнула ракетні програми, не формує ДОЗ, відводить ЗСУ з укріплених позицій, відводить контрснайперські групи, забороняє розвідку;
- Саме через боротьбу з Медведчуком російські снайпери безкарно відстрілюють українських солдат. Цікаво, хто тепер заробляє на війні?
- Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський особисто зливає затримання вагнерівців - найманих вбивць українських солдатів і мирних українців;
- Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський та його подоляки ставлять знак рівності між опозиційним журналістом Протасевичем та військовими найманцями-терористами Вагнера;
- Саме через боротьбу з Медведчуком про Україну зараз говорять без України. Меркель з Макроном лобіюють повернення співпраці з РФ. Саміти НАТО проходять без України. Кордони ЄС фактично закриті для України;
- Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський в своєму інтерв'ю фактично відмовляється від підтримки «неправильних» західних союзників;
- Саме через боротьбу з Медведчуком згортається закон про мову. Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський підтримує вулицю Жукова в Харкові. Кіркоров тепер кращий друг України;
- Саме через боротьбу з Медведчуком представники СН постійно піднімають тему повернення води в Крим. Саме через боротьбу з Медведчуком відновлено поставки електрики з РФ та Білорусі, ведуться розмови про поставки російського газу;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами Коломойський, Фірташ, Ахмєтов, Медведчук стають в кілька разів багатшими. Коломойському, Фірташу пробачаються десятки мільярдів боргів. Коломойському дарується державне Центроенерго, «ручний» менеджмент заводиться в Нафтогаз, руйнується незалежне корпоративне управління провідних держпідприємств;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами держпідприємства, які давали мільярдні прибутки при Порошенко, зараз генерують десятки мільярдів збитків;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами зруйновано співпрацю з МВФ. Україна знову катастрофічно нарощує зовнішні борги, при чому під грабіжницькі відсотки;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами набрані в борг кошти витрачаються не на укріплення ЗСУ та економіки (як за бариги-Порошенка), а на безумні, параноїдальні проекти типу «Великого крадівництва» ( виведеного з під контролю «Prozzoro»), чи дерібану коштів на святкуванні Незалежності, вартістю близько 6 млрд.грн.
Цей порівняльний список насправді можна робити дуже і дуже довгим. Але висновок один.
Існує просто брехня. Існує брехня Гебельса. І існує брехня Зеленського-Єрмака-Арєстовіча та їх прихлєбатєлєй, в тому числі з числа псевдопатріотів і псевдонаціоналістів.
А ще існують покірні ідіоти, які ту брехню споживають.﻿

Олександр Костюк
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29.06.2021 15:47 Ответить
соррі, Світлано, промазав віконцем, не для Вас... та Бог з ним, всім корисним буде цей тролінг
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29.06.2021 15:49 Ответить
А воровская Украина была совместима?
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29.06.2021 12:23 Ответить
https://espreso.tv/vitaliy-portnikov-zelenskiy-uzurpatsiya-abo-bezvidpovidalnist Депутати Верховної Ради України від правлячої більшості внесли на розгляд колег законопроект, який має заборонити суддям зупиняти санкції РНБО. Цей намір, по суті, нівелює самі основи розділення влади, ставить під сумнів повноваження судочинства під красиві слова про повагу до Конституції. Тому що всі ці красиві слова, які, як правило, вимовляються на свято, не можуть закамуфлювати найголовнішого - неповаги самого Зеленського, його оточення, його команди і статистів у парламенті до самого конституційного права. Готовність розтоптати Конституцію, витерти об неї ноги - це сама суть будь-якого популістського режиму. І влада Зеленського демонструє це з відвертістю, яка лякає.
Найголовніше, що у законопроекту немає ніякого реального змісту, крім ось цього самого бажання узурпувати владу. Рішення РНБО все одно вводиться в дію указами президента країни. І суди навіть зараз не мають повноважень ці укази припиняти. Але, зрозуміло, відповідальність за законність і наслідки цих указів несе особисто президент, а не члени РНБО. Якщо законопроект буде ухвалено, у Зеленського з'явиться можливість розділити відповідальність з членами консультативного органу, який насправді не має жодних повноважень для запровадження санкцій проти громадян України - зрозуміло, крім тих виняткових випадків, коли доведено причетність до терористичної діяльності. Але, погодимося, що навіть злодії в законі і контрабандисти це не терористи. І, таким чином, всі останні тижні РНБО займається виключно обслуговуванням рейтингових потреб Володимира Зеленського. І при цьому остаточні рішення все одно будуть ухвалюватися у судах. Й для того, щоб перемогти злодіїв в законі, контрабандистів, агентів російського впливу і нечистоплотних пропагандистів необхідно перш за все реформувати судову систему. Але це, зрозуміло, значно складніше, ніж раз на тиждень влаштовувати на Банковій вистави.
А найголовніше - припустимо, що Зеленський не буде користуватися нормами нового законопроекту для узурпації влади. Але ж це легко може зробити будь-який його наступник. Навіщо ж заради рейтингу створювати можливості для перетворення України на лукашенківську диктатуру?Автор - Віталій Портников
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29.06.2021 15:13 Ответить
Та да. 37-год прямо. ГУЛАГ.
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30.06.2021 11:47 Ответить
 
 