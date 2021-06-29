Порошенко об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и ЕС"
"Европейская Солидарность" считает неконституционными и недопустимыми инициативы от депутатов "Слуги народа" о запрете гражданам оспаривать в суде решение СНБО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил пятый президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко.
"Конституция - это правила для государства и власти по защите человека и общества. И попытки Зеленского добавить себе неконституционные полномочия вопреки исчерпывающему перечню 106-й статьи является угрозой авторитаризма, скатыванием Украины к России Путина, Беларуси Лукашенко или возвратом к временам Януковича", - отметил Порошенко.
"Ни в 106-й, где полномочия президента, ни в 107-й, где полномочия консультативного органа СНБО, который должен только координировать и контролировать, ничего подобного нет. Поэтому "Европейская Солидарность" отмечает неприемлемости удивительных инициатив Зеленского о запрете гражданам Украины обжаловать решение СНБО. Это где вы такое в Конституции увидели?" - добавил пятый Президент.
По словам Порошенко, под видом борьбы с олигархами власть действительно пытается взять под контроль средства массовой информации и подавить политическую конкуренцию, атакуя политических оппонентов.
"Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и Евросоюза. Так же как и коррумпированная Украина. О чем совершенно четко в Брюсселе две недели назад, куда Зеленский так и не попал, потому что не получил приглашения, отметили как по эту, так и по ту сторону океана", - подчеркнул лидер "ЕС".
"Несколько дней назад Зеленский подписал закон, который выводит из-под действия "Прозорро "строительство большой кольцевой дороги вокруг Киева. Это 10 процентов всех общих закупок государства. Вы отменяете систему тендеров "Прозорро" и набиваете себе карманы, для того, чтобы чемоданами деньги заносили в Офис Президента для распределения их потом среди монобольшинства Верховной Рады. И об этом уже знает весь мир. Вы позорите этим Украину. ... Так же, как и ваши кражи из ковидного фонда. Так же как и планы воровать из "Большой реставрации". Я твердо убежден, что с такими принципами нам точно не по пути в Европейский Союз", - подытожил пятый президент.
Напомним, ранее сообщалось, что нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.
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але не знають, недоуки, що хоч влада і їхня, але країна НАША
Оксана Забужко про український історичний оптимізм (Книжковий Арсенал Х)
https://www.youtube.com/watch?v=2y6LsjQ_pi0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D1%83%D0%BA https://www.youtube.com/watch?v=2y6LsjQ_pi0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1
Їм подобається, як у фуйла. Довічне правління. Нарід голий, босий, невибагливий, паше, за шматок хліба, не бунтує, сил немає, ментами заляканий, обожнює і славить "велічайшего лідера всесвіту".
Як з приводу ЗеленоїВави? Державної зради, корупції, добровільної здачі території, посягання на територіальну цілісність держави
Щось всіженьке є?
І особисте питання.
Ви кого пропонуєте? Хто візьме розграбовану пліснявою країну, зі знищеною економікою, енергетичкою, зовнішньою політикою, млдрними боргами, пустою скарбницею, зруйнованою співпрацею з МВФ, зі скаженим відтоком іноземних інвесторів, голодною армією, окупованими територіями і біснуватим фуйлом під боком, проваленою вакцинацією і поверне, хочаб, до рівня початку 2019 року?
Та мене інше цікавить. То хто ж той лідер, який врятує Україну, з її не дуже мудрим нарідом, від наслідків виборів 2019 року?
Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации. Понимаешь какое ты чмо при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному политику. Ты никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом смешно рассказывать дружкам, как она кричала и плакала, когда принимала со всех сторон, главное, что у тебя все хорошо, а у нее - "какая разница".
Бо я з логкістю приведу факти злочинів ВАЗеленського.
Преступления Порошенко, это сродни достижениям Зеленского - все о них слышали, но никто не видел. Так как никаких преступлений Порошенко не совершал. Поэтому ожесточенная борьба сторонников Зеленского с Порошенко - это действительно борьба с зеркальным отображением - своим собственным внутренним жлобством, инфантильностью и большевизмом, в котором из всех критиков искренне лезет шариковское: «Отнять и поделить!». Именно поэтому сторонники Зеленского и пророссийский электорат купились на ложь о Порошенко и ее распространяли и именно поэтому они и сейчас не могут поверить, что их просто обманули... кинули...нае***.....
И .напоминаю.Вася.не трудись с цитатами.. )
Навіщо рити, коли є фуйло з бабломойським, а тепер ще й бенін Вава, з бенЯдіктовою, баклановим та ригами з дбр? То що нарили на Пороха, окрім лайновкидів? Чи у них бабла та можливостей не вистачило?
"«Європейська Солідарність» вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії" - про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко. Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.
"Виявляється, 11 з половиною місяців влада - Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців", - констатував Порошенко.
"Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії, позиці по Вагнеру і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними діюча влада. Це наша вимога на цей тиждень", - резюмував Петро Порошенко.
_А зеленые человечки вовсе не туда Украинут тащат - волокут на заклание расие.
До речі тут за брехню вас не банять. Банять тут лише ворогів.
А раз ти брешеш - іди в спам.
Можливо, ти і був в 14-му під Мариком. Але зараз ти - зрадник-зебіл, тому і ворог. ПНХ!
Тому є надзвичайно потужні докази: «пльонкі» з голосом самого Медведчука. Про це в один голос кричать Арєстовічі, блогери Подоляка, «націоналісти» типу Тягнибока, Фаріон, Бєлєцкого та Стерненка.
То які можуть бути сумніви?
- Саме в співпраці з Медведчуком ЗСУ протягом 2014-19 з радянських кірзаків, китайських шльопанців та металевих касок зразка 1941 року перетворились на ******* бойову армію, гарно екіпіровану, забезпечену ******** зброєю, обладнанням, логістикою, харчуванням;
- Саме в співпраці з Медведчуком було звільнено 2/3 окупованого Донбасу;
- Саме в співпраці з Медведчуком на орду було відправлено тисячі іхтамнєтов, акуратно запакованих в цинкові коробки;
- Саме в співпраці з Медведчуком була досягнута суб'єктність України. Об'єднання найпотужніших західних союзників проти РФ. Принцип «Нічого про Україну без України». ;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко уклав угоду про асоціацію з ЄС. Саме в співпраці з Медведчуком Порошенку вдалося отримати безвізовий режим з ЄС;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенку вдалося добитись (вперше в історії) незалежності Православної Церкви України;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко правдами і неправдами протягав через ВР закони про декомунізацію та про мову;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко організував накладання санкцій на РФ західними союзниками, які посилювались щороку;
- Саме в співпраці з Медведчуком Україна повністю відмовилась від російського газу;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко відмінив в Стокгольмському арбітражі чудову газову угоду Путіна-Тимошенки. Зняв з України тягар претензій РФ у розмірі 56млрд. доларів. Більше того, отримав від РФ КОМПЕНСАЦІЮ у сумі 4,63 млрд доларів. Так-так, РФ «взули» на суму більше 60 млрд. доларів.
І все це зробив Порошенко у тісній співпраці з Медведчуком. На пльонках Бігуса про це сказали. Не переплутайте.
- Саме в співпраці з Медведчуком та олігархами Порошенко ввів систему «Prozzoro», електронне декларування чиновників, викинув людей Коломойського з Укрнафтогазу, націоналізував Приватбанк у крадія-Коломойського, Інтертелеком у Ахмєтова, запроваджував чіткий облік для облгазів.
Влада Зеленського, слугі народа потужно борються з Медведчуком та олігархами.
- Саме через боротьбу з Медведчуком зелена влада повернула в ЗСУ совкове харчування, згорнула ракетні програми, не формує ДОЗ, відводить ЗСУ з укріплених позицій, відводить контрснайперські групи, забороняє розвідку;
- Саме через боротьбу з Медведчуком російські снайпери безкарно відстрілюють українських солдат. Цікаво, хто тепер заробляє на війні?
- Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський особисто зливає затримання вагнерівців - найманих вбивць українських солдатів і мирних українців;
- Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський та його подоляки ставлять знак рівності між опозиційним журналістом Протасевичем та військовими найманцями-терористами Вагнера;
- Саме через боротьбу з Медведчуком про Україну зараз говорять без України. Меркель з Макроном лобіюють повернення співпраці з РФ. Саміти НАТО проходять без України. Кордони ЄС фактично закриті для України;
- Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський в своєму інтерв'ю фактично відмовляється від підтримки «неправильних» західних союзників;
- Саме через боротьбу з Медведчуком згортається закон про мову. Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський підтримує вулицю Жукова в Харкові. Кіркоров тепер кращий друг України;
- Саме через боротьбу з Медведчуком представники СН постійно піднімають тему повернення води в Крим. Саме через боротьбу з Медведчуком відновлено поставки електрики з РФ та Білорусі, ведуться розмови про поставки російського газу;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами Коломойський, Фірташ, Ахмєтов, Медведчук стають в кілька разів багатшими. Коломойському, Фірташу пробачаються десятки мільярдів боргів. Коломойському дарується державне Центроенерго, «ручний» менеджмент заводиться в Нафтогаз, руйнується незалежне корпоративне управління провідних держпідприємств;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами держпідприємства, які давали мільярдні прибутки при Порошенко, зараз генерують десятки мільярдів збитків;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами зруйновано співпрацю з МВФ. Україна знову катастрофічно нарощує зовнішні борги, при чому під грабіжницькі відсотки;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами набрані в борг кошти витрачаються не на укріплення ЗСУ та економіки (як за бариги-Порошенка), а на безумні, параноїдальні проекти типу «Великого крадівництва» ( виведеного з під контролю «Prozzoro»), чи дерібану коштів на святкуванні Незалежності, вартістю близько 6 млрд.грн.
Цей порівняльний список насправді можна робити дуже і дуже довгим. Але висновок один.
Існує просто брехня. Існує брехня Гебельса. І існує брехня Зеленського-Єрмака-Арєстовіча та їх прихлєбатєлєй, в тому числі з числа псевдопатріотів і псевдонаціоналістів.
А ще існують покірні ідіоти, які ту брехню споживають.
Олександр Костюк
Найголовніше, що у законопроекту немає ніякого реального змісту, крім ось цього самого бажання узурпувати владу. Рішення РНБО все одно вводиться в дію указами президента країни. І суди навіть зараз не мають повноважень ці укази припиняти. Але, зрозуміло, відповідальність за законність і наслідки цих указів несе особисто президент, а не члени РНБО. Якщо законопроект буде ухвалено, у Зеленського з'явиться можливість розділити відповідальність з членами консультативного органу, який насправді не має жодних повноважень для запровадження санкцій проти громадян України - зрозуміло, крім тих виняткових випадків, коли доведено причетність до терористичної діяльності. Але, погодимося, що навіть злодії в законі і контрабандисти це не терористи. І, таким чином, всі останні тижні РНБО займається виключно обслуговуванням рейтингових потреб Володимира Зеленського. І при цьому остаточні рішення все одно будуть ухвалюватися у судах. Й для того, щоб перемогти злодіїв в законі, контрабандистів, агентів російського впливу і нечистоплотних пропагандистів необхідно перш за все реформувати судову систему. Але це, зрозуміло, значно складніше, ніж раз на тиждень влаштовувати на Банковій вистави.
А найголовніше - припустимо, що Зеленський не буде користуватися нормами нового законопроекту для узурпації влади. Але ж це легко може зробити будь-який його наступник. Навіщо ж заради рейтингу створювати можливості для перетворення України на лукашенківську диктатуру?Автор - Віталій Портников