Порошенко об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и ЕС"

"Европейская Солидарность" считает неконституционными и недопустимыми инициативы от депутатов "Слуги народа" о запрете гражданам оспаривать в суде решение СНБО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил пятый президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко.

"Конституция - это правила для государства и власти по защите человека и общества. И попытки Зеленского добавить себе неконституционные полномочия вопреки исчерпывающему перечню 106-й статьи является угрозой авторитаризма, скатыванием Украины к России Путина, Беларуси Лукашенко или возвратом к временам Януковича", - отметил Порошенко.

"Ни в 106-й, где полномочия президента, ни в 107-й, где полномочия консультативного органа СНБО, который должен только координировать и контролировать, ничего подобного нет. Поэтому "Европейская Солидарность" отмечает неприемлемости удивительных инициатив Зеленского о запрете гражданам Украины обжаловать решение СНБО. Это где вы такое в Конституции увидели?" - добавил пятый Президент.

По словам Порошенко, под видом борьбы с олигархами власть действительно пытается взять под контроль средства массовой информации и подавить политическую конкуренцию, атакуя политических оппонентов.

"Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и Евросоюза. Так же как и коррумпированная Украина. О чем совершенно четко в Брюсселе две недели назад, куда Зеленский так и не попал, потому что не получил приглашения, отметили как по эту, так и по ту сторону океана", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Несколько дней назад Зеленский подписал закон, который выводит из-под действия "Прозорро "строительство большой кольцевой дороги вокруг Киева. Это 10 процентов всех общих закупок государства. Вы отменяете систему тендеров "Прозорро" и набиваете себе карманы, для того, чтобы чемоданами деньги заносили в Офис Президента для распределения их потом среди монобольшинства Верховной Рады. И об этом уже знает весь мир. Вы позорите этим Украину. ... Так же, как и ваши кражи из ковидного фонда. Так же как и планы воровать из "Большой реставрации". Я твердо убежден, что с такими принципами нам точно не по пути в Европейский Союз", - подытожил пятый президент.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.

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