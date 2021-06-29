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С начала лета на водоемах Украины погибли 188 человек, в том числе 34 ребенка, - ГСЧС

С начала лета на водоемах Украины погибли 188 человек, в том числе 34 ребенка, - ГСЧС

С начала 2021 года на водоемах Украины утонул 521 человек, из них 53 ребенка. При этом спасены 242 человека, в том числе 41 ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, с начала июня на водоемах страны погибло 188 человек, из них 34 ребенка. Два случая гибели на воде зафиксировали в понедельник в Донецкой области, в г.Бахмут и в г.Лиман.

"Хотя этот показатель и не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, однако цифры все равно пугающие… Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего с начала года на водоемах страны уже утонул 521 человек из которых 53 ребенка. При этом спасены 242 человека, в том числе 41 ребенок.

Для уменьшения смертности на водных объектах специалисты ГСЧС патрулируют места отдыха у воды и проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха, отмечают в ГСЧС.

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С начала лета на водоемах Украины погибли 188 человек, в том числе 34 ребенка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3857
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29.06.2021 10:38 Ответить
 
 