Законопроект о перезапуске судебной реформы нужно голосовать с поправками, чтобы не получить более 2 тыс. "Вовков из ОАСК" или "Тупицких из КСУ", - Шабунин

Законопроект о перезапуске судебной реформы без поправок "пойдет во зло".

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой сессионной неделе Рада или проголосует половину судебной реформы, или в угоду зашквареному ВСП оставит Украину без правосудия еще, как минимум, на 5 лет. Сегодня ВРУ продолжит рассмотрение законопроекта №3711-д об избрании Высшей квалификационной судей (ВККС). Последняя сразу после формирования выберет 2000 новых судей - это треть судейского корпуса Украины", - отметил Шабунин.

По словам главы ЦПК, без поправок этот законопроект "пойдет во зло", потому как "избрание новых судей отдадут в руки судейской мафии: ВРУ, Вовку, Портнова и другим мразям".

"Без поправки №453 законопроект нельзя голосовать! Иначе депутаты еще на много лет зацементируют судебную клоаку. Переизбрать тех 2000 судей будет почти нереально. Представляете, что сделают со страной 2000 свежих "Вовков из ОАСК" или "Тупицких из КСУ"?" - подытожил Шабунин.

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