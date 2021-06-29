Должностные лица должны отчитаться на заседании ВСК о срыве операции по "вагнеровцам", - нардеп "ЕС" Забродский

Ответственные должностные лица должны отчитаться на заседании временной следственной комиссии (ВСК) по поводу срыва операции по задержанию "вагнеровцев".

Такое требование озвучил с парламентской трибуны нардеп "ЕС" Михаил Забродский, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что во время войны госизмена "стоит особенно дорого".

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"Особенно, если это измена первых лиц государства, именно такая измена просматривается в фактическом срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", - подчеркнул Забродский.

По словам нардепа, почти год страна живет в ожидании правды по "по вагнеровцам".

Нардеп признался, что его как гражданина и офицера ВСУ беспокоит один вопрос: "Неужели мы сами не в состоянии разобраться, что произошло?"

Политик уверен, что граждане должны знать правду, кто принял решение о срыве операции по задержанию "вагнеровцев" и кто разрушил доверие наших партнеров.

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В свою очередь, народным депутат "Голоса" Роман Костенко заявил, что парламент должен не просто запустить работу ВСК по "вагнеровцам", а чтобы в ней приняли участие все фракции Верховной Рады.

Он уверен, что первым вопросом комиссия должна рассмотреть именно дело "вагнеровцев".

Ранее Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.