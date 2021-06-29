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Новости Агрессия России против Украины
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Должностные лица должны отчитаться на заседании ВСК о срыве операции по "вагнеровцам", - нардеп "ЕС" Забродский

Должностные лица должны отчитаться на заседании ВСК о срыве операции по

Ответственные должностные лица должны отчитаться на заседании временной следственной комиссии (ВСК) по поводу срыва операции по задержанию "вагнеровцев".

Такое требование озвучил с парламентской трибуны нардеп "ЕС" Михаил Забродский, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что во время войны госизмена "стоит особенно дорого".

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"Особенно, если это измена первых лиц государства, именно такая измена просматривается в фактическом срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", - подчеркнул Забродский.

По словам нардепа, почти год страна живет в ожидании правды по "по вагнеровцам".

Нардеп признался, что его как гражданина и офицера ВСУ беспокоит один вопрос: "Неужели мы сами не в состоянии разобраться, что произошло?"

Политик уверен, что граждане должны знать правду, кто принял решение о срыве операции по задержанию "вагнеровцев" и кто разрушил доверие наших партнеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

В свою очередь, народным депутат "Голоса" Роман Костенко заявил, что парламент должен не просто запустить работу ВСК по "вагнеровцам", а чтобы в ней приняли участие все фракции Верховной Рады.

Он уверен, что первым вопросом комиссия должна рассмотреть именно дело "вагнеровцев".

Ранее Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

ВР (29244) ВСК (458) Забродский Михаил (65) ЧВК Вагнер (1332) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
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П.Порошенко: "https://eurosolidarity.org/2021/06/29/11-z-polovynoyu-misyacziv-vlada-ta-yiyi-troli-zaperechuvaly-spravu-vagnerivcziv-teper-yiyi-maye-rozsliduvaty-parlamentska-tsk-poroshenko/ 11 з половиною місяців влада та її тролі заперечували справу «вагнерівців», тепер її має розслідувати парламентська ТСК "
"«Європейська Солідарність» вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії" - про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко. Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.
"Виявляється, 11 з половиною місяців влада - Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців", - констатував Порошенко.
"Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії, позиці по Вагнеру і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними діюча влада. Це наша вимога на цей тиждень", - резюмував Петро Порошенко.
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29.06.2021 10:43
+12
Должностные лица должны отчитаться на заседании ВСК о срыве операции по "вагнеровцам", - нардеп "ЕС" Забродский - Цензор.НЕТ 3270
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29.06.2021 10:47
+10
То что спецоперация была уже рассказал кацапскицй стукач зеля,а про то кто ее инициировал и Порох доки представит и контразветка Великобритании,которая вызывает твоего зеублюдка на ковер,дегенерат)
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29.06.2021 10:51
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П.Порошенко: "https://eurosolidarity.org/2021/06/29/11-z-polovynoyu-misyacziv-vlada-ta-yiyi-troli-zaperechuvaly-spravu-vagnerivcziv-teper-yiyi-maye-rozsliduvaty-parlamentska-tsk-poroshenko/ 11 з половиною місяців влада та її тролі заперечували справу «вагнерівців», тепер її має розслідувати парламентська ТСК "
"«Європейська Солідарність» вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії" - про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко. Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.
"Виявляється, 11 з половиною місяців влада - Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців", - констатував Порошенко.
"Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії, позиці по Вагнеру і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними діюча влада. Це наша вимога на цей тиждень", - резюмував Петро Порошенко.
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29.06.2021 10:43 Ответить
Сцикуняра, дрочи свою сраку.
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29.06.2021 10:44 Ответить
Должностные лица должны отчитаться на заседании ВСК о срыве операции по "вагнеровцам", - нардеп "ЕС" Забродский - Цензор.НЕТ 3270
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29.06.2021 10:47 Ответить
Из джунглей ОПы надо его выловить сначала. Интересно, помещения там отмыли уже?
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29.06.2021 10:50 Ответить
То что спецоперация была уже рассказал кацапскицй стукач зеля,а про то кто ее инициировал и Порох доки представит и контразветка Великобритании,которая вызывает твоего зеублюдка на ковер,дегенерат)
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29.06.2021 10:51 Ответить
Вы таки хотите сказать, шо если операция не была инициирована Украиной, а Украина в ней участвовала на каком либо этапе, либо просто была поставлена в известность союзниками (хотя за каким хреном им вагнеровцы), то это отменяет факт предательства? Не выкручивайтесь как Зеленский на обрезании
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29.06.2021 12:35 Ответить
Вот интересно, я где независимая Украинская журналистика, где расследования Бигуса, или еще кого? Дешевки...
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29.06.2021 10:53 Ответить
Независимая журналистика как раз и брала интервью у прэзыдэнта. Так там все по полочкам разложили и сказали что не стоит волноваться, расходимся граждане, никакой измены не быдло, через 20 мин. "Сваты" начинаются...
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29.06.2021 10:57 Ответить
А вчера ее коллега заявила что лучше бы люди ходили не на протесты под ОП и требовали импичмент президенту, а на концерт классической музыки, который в это же время организовали возле Верховной Рады. Так что с независимой журналистикой все хорошо - ее просто нет...
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29.06.2021 11:03 Ответить
Ну собсно измены и не было. Зе прикрывал своих сослуживцев вагнеровцев
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29.06.2021 12:37 Ответить
Должностные лица должны отчитаться на заседании ВСК о срыве операции по "вагнеровцам", - нардеп "ЕС" Забродский - Цензор.НЕТ 55
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29.06.2021 10:57 Ответить
глупый трусливый напыщенный скоморох в роли преза - это отвратительно, но не смертельно ...
а вот предатель руководящий государством и допущенный к гостайне - это гибель страны ... немедленно изменника под трибунал и в тюрьму
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29.06.2021 10:59 Ответить
"Харант" взял все на себя /прикрыл своего "андрейку" от тюремного срока в госизмене/ в надежде, что прошлых "харантов" не посадили и его минует эта участь!
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29.06.2021 11:01 Ответить
Зебіли, нафіга ви обрали недоумка в президенти? Це ваша вина що Україна зараз в такій сраці. Зробили себе разом.
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29.06.2021 11:04 Ответить
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 7510
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29.06.2021 11:05 Ответить
Потрібно стати хахлами і всьо буде на мазі.
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29.06.2021 11:07 Ответить
Треба враховувати що в інтересах зе-банди знищити нанівець українську державність, інакше їм сидіти довго.
Але в будь-якому разі обов'язок кожного свідомого громадянина покарати їх за це.
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29.06.2021 11:05 Ответить
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 6585 ПТН -ПНХ.
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29.06.2021 12:11 Ответить
це не клован, це відвертий, послідовний, зухвалий ворог України.
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29.06.2021 11:06 Ответить
Какие отчёты, что за бред от ЕС.
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29.06.2021 11:26 Ответить
Какая разница?
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29.06.2021 11:48 Ответить
Действительно. Зе отчитывается только перед ******.
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29.06.2021 12:38 Ответить
Я вам нічєво нє должен!
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29.06.2021 11:30 Ответить
А тем временем ЗЕ и его пасипаки уже не брезгуют даже ботами из ДНР:
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 6803
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29.06.2021 11:47 Ответить
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 6516
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29.06.2021 11:47 Ответить
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 1366
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29.06.2021 11:48 Ответить
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 8053
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29.06.2021 11:48 Ответить
Не вижу противоречий. Зе спас своих из вагнера, ******** спасают зе
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29.06.2021 12:40 Ответить
Это чисто для понимания, что ЗЕ и ботоферсы Подоляка активно сотрудничают с РФ.
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29.06.2021 11:49 Ответить
https://www.5.ua/polityka/sprava-vahnerivtsiv-zaiava-arieva-kostenka-siumar-ta-zabrodskoho-transliatsiia-248248.html Вікторія Сюмар в кулуарах Верховної Ради повідомила, що влада і Подляк зокрема щойно закінчили монтаж чергової серії фейкових плівок. В яких ніби-то йдеться про те, що це не Зеленський дзвонив Лукашенку про вагнеровців, а це зробив Порошенко...
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29.06.2021 13:31 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/29/viktoriya-syumar-ofis-zelenskogo-hoche-pereklasty-vidpovidalnist-za-zryv-speczoperacziyi-po-vagnerivczyah-na-poroshenka-dlya-czogo-vzhe-zmontuvaly-chergovi-plivky/ Вікторія Сюмар: в Офісі Зеленського так бояться справи «вагнерівців», що вже склепали чергові «плівки»

В Офісі Зеленського настільки бояться відповідальності за зрив спецоперації із затримання бойовиків з ПВК Вагнера, що готові вдатися до «анекдотичних» заходів. Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила народна депутатка з «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.
«Ми багато спостерігали рухів довкола цієї теми і побачили дуже багато брехні довкола неї. У своїх спробах приховати свою у зриві спецоперації по затриманню «вагнерівців» Банкова і влада дійшли до певної анекдотичності. По нашій інформації станом на зараз вже змонтовані якісь чергові нові «плівки». Розмови, що нібито про «вагнерівців» Лукашенку розказав Петро Порошенко. Петро Порошенко багато говорив про «вагнерівців» не коли був на посаді президента, не з Лукашенком, а вже зараз. Ці цитати наскубли, нарізали. Ми знаємо, хто це робив, навіщо. І зараз ці нові чергові «плівки» - змонтовані, абсолютно фейкові - намагаються розмістити в різних Інтернет ЗМІ для того, аби відвести увагу від організації зливу цієї спецоперації нинішніми керманичами вулиці Банкової», - повідомила Сюмар.
«Нічого крім усмішки такі фейки викликати не можуть, хоча зрозуміла мета - розмити тему, посіяти якісь нові підозри. Так багато брехні навколо цієї теми, що влада ризикує в ній вже утонути», - іронізує Сюмар.
«Правду і державну зраду будуть доводити відповідні органи, і вона буде звучати. А от брехню ви викрили - і не один раз - самі, коли казали, що спецоперації не було, потім сказали, що вона була, але добре, що вона була зірвана. Саме це ми почули від президента Зеленського. А зараз відповідальність знову вкотре намагаються перекласти на опозицію», - зазначає Вікторія Сюмар.
«В цьому питанні доведеться говорити правду - рано чи пізно», - переконана Сюмар.
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29.06.2021 13:59 Ответить
https://prm.ua/yakshcho-vlada-bude-manipuliuvaty-spravoiu-vahnerivtsiv-opozytsiyni-deputaty-vyydut-zi-skladu-tsk-ar-iev/ "Якщо влада буде маніпулювати справою "вагнерівців", то "Європейська Солідарність" разом з іншими опозиційними фракціями відкличуть своїх представників з парламентської тимчасової слідчої комісії" - заявили в кулуарах Верховної Ради народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, "Голосу" Роман Костенко та "Батьківщини" Сергій Євтушок.
"На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана", - зауважив, зокрема, В.Ар'єв.
Депутати наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.
"Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання "вагнерівців" на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо "вагнерівців". І з такою умовою представники "Голосу", "Батьківщини" і "Європейської Солідарності" заходять і беруть участь в роботі цієї комісії", - розповів Ар'єв.
"Ми зараз говоримо про те, що ці домовленості можуть бути зірваними. І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання "вагнерівців", - повідомив представник "Європейської Солідарності".
"Проте у нас є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам. Тому що парламент сьогодні в частині монобільшості керується з Банкової і не є самостійним. І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання "вагнерівців", питання розгляду зради і зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, незважаючи на всі усні обіцянки", - заявив Ар'єв.
Депутат зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по "вагнерівцях".
"Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються", - заявив Ар'єв.
"А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все, намагається знову вкидати фейкові речі й знову перекласти питання зради, в якій фактично вони зізналися і уже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Зеленського на Порошенка і на попередників, то це уже істерика. Яка свідчить, що вони будуть юлити, викручуватися, будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, що правду ми дізнаємося обов'язково і вона буде оприлюднена", - зазначив депутат.
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29.06.2021 14:19 Ответить
 
 