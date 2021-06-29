ЕС будет поддерживать белорусский народ, несмотря на выход Беларуси из "Восточного партнерства", - Боррель
Европейский Союз продолжит поддерживать народ Беларуси несмотря на выход Республики из "Восточного партнерства".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель
"Несмотря на решение режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в "Восточном партнерстве", мы готовы продолжать работать с белорусским народом по укреплению связей, которые способствуют региональному сотрудничеству и решению общих проблем", - говорится в сообщении.
По словам Борреля, ЕС поддерживает людей Беларуси, "которые заслуживают большего, чем то, чему они подвергаются".
Напомним, ранее власти Беларуси заявили о выходе страны из программы "Восточное партнерство". Также Беларусь отзывает представителя при ЕС в Минск для консультаций.
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вред нищету и доходы /благодетелям /
Вместо санкций дали бы больше
Льгот народу белоруссии
Чтобы они сами сделали выбор
Люди умнее чем вы думаете ''элита''