ЕС будет поддерживать белорусский народ, несмотря на выход Беларуси из "Восточного партнерства", - Боррель

Европейский Союз продолжит поддерживать народ Беларуси несмотря на выход Республики из "Восточного партнерства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель

"Несмотря на решение режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в "Восточном партнерстве", мы готовы продолжать работать с белорусским народом по укреплению связей, которые способствуют региональному сотрудничеству и решению общих проблем", - говорится в сообщении.

По словам Борреля, ЕС поддерживает людей Беларуси, "которые заслуживают большего, чем то, чему они подвергаются".

Напомним, ранее власти Беларуси заявили о выходе страны из программы "Восточное партнерство". Также Беларусь отзывает представителя при ЕС в Минск для консультаций.

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