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ЕС будет поддерживать белорусский народ, несмотря на выход Беларуси из "Восточного партнерства", - Боррель

ЕС будет поддерживать белорусский народ, несмотря на выход Беларуси из

Европейский Союз продолжит поддерживать народ Беларуси несмотря на выход Республики из "Восточного партнерства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель

"Несмотря на решение режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в "Восточном партнерстве", мы готовы продолжать работать с белорусским народом по укреплению связей, которые способствуют региональному сотрудничеству и решению общих проблем", - говорится в сообщении.

По словам Борреля, ЕС поддерживает людей Беларуси, "которые заслуживают большего, чем то, чему они подвергаются".

Напомним, ранее власти Беларуси заявили о выходе страны из программы "Восточное партнерство". Также Беларусь отзывает представителя при ЕС в Минск для консультаций.

Также читайте: Решение Беларуси приостановить участие в "Восточном партнерстве" только ухудшит ситуацию, - глава Евросовета Мишель

Автор: 

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"Белорусский народ" сам виновен в том /или достоин того/, что им правит УЗУРПАТОР! Немцам во время прошлой войны падали бомбы на голову как расплата за поддержку или согласие, или бездействие тому режиму, что втянул Германию в очередную войну!
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29.06.2021 10:57 Ответить
Да ладно Буруль,хватит прикалываться.Опять озабоченность называешь поддержкой?
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29.06.2021 10:58 Ответить
Ничего он не прикидывается: не смотря на осуждение режима Лукашенко, у белорусов очень много западных кредитов(например австрийских). Надо же как то их вернуть. Ничего личного(никаких европейских ценностей), только бизнес.
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29.06.2021 11:21 Ответить
Меркантильность Европы-секрет Полишинеля.
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29.06.2021 11:41 Ответить
Не лезьте в дела Белоруссии
Любое вмешательство приносит
вред нищету и доходы /благодетелям /
Вместо санкций дали бы больше
Льгот народу белоруссии
Чтобы они сами сделали выбор
Люди умнее чем вы думаете ''элита''
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29.06.2021 11:19 Ответить
Довелось мне пообщаться с людьми, которые имеют тесную связь с родственниками в Белоруссии. Большинство из них считает, и в промышленности и в сельском хозяйстве бацка очень правильно ведёт дела. Навряд ли они сделают иной выбор, чем такой, как есть.
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29.06.2021 11:30 Ответить
 
 