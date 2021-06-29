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Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони, в его декларации - 0 кв.м и 0 соток, - СМИ

Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони, в его декларации - 0 кв.м и 0 соток, - СМИ

Элитная недвижимость семьи нардепа Николая Тищенко оформлена на членов семьи по фамилии Ситак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал BIHUS info.

По данным журналистов, Тищенко имеет незадекларированную недвижимость - дом, который его жена называет жилым, постит в Инстаграмме, а сам нардеп говорит, что он якобы туда "ездит в гости".

Сам дом записан на Людмилу Ситак - мать Виталия Ситака, в квартире которого проживает депутат. Брат Виталия Ситака - Александр - является парламентским помощником народного депутата Николая Тищенко, а также совладельцем ресторана "Ришелье", который входит в "группу ресторанов Николая Тищенко".

Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони, в его декларации - 0 кв.м и 0 соток, - СМИ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники "слуги народа" Тищенко причастны к коррупционной "схеме" при строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве, - СМИ. ВИДЕО

Также у нардепа есть другие объекты: элитная квартира и доли бизнеса, оформленные на членов семьи по фамилии Ситак.

"Недвижимости у нардепа Тищенко нет. 0 квадратных метров, 0 соток", - отмечают журналисты. При этом в его декларации значится его Mercedes и Mercedes супруги, много дорогих сумок, много ювелирных украшений и дорогих часов. Его жена владеет участком земли и салоном красоты. 

Подчеркивается, что сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони.

При этом проживают они в элитном ЖК PecherSKY. Если верить декларации нардепа, его просто пустили туда пожить. Как уже упоминалось выше, квартира записана на Виталия Ситака.

Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони, в его декларации - 0 кв.м и 0 соток, - СМИ 02

Автор: 

декларация (1356) недвижимость (817) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+27
Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболоне, в его декларации - 0 кв.м, и 0 соток, - СМИ - Цензор.НЕТ 7920
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29.06.2021 11:06
+23
Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболоне, в его декларации - 0 кв.м, и 0 соток, - СМИ - Цензор.НЕТ 2172
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29.06.2021 11:14
+21
чесний Зе депутат, голий босий, живе в приймах. **** ви хатітє
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29.06.2021 11:11
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Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболоне, в его декларации - 0 кв.м, и 0 соток, - СМИ - Цензор.НЕТ 7920
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29.06.2021 11:06 Ответить
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29.06.2021 11:29 Ответить
"...на Оболонє" - ето хдє?
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29.06.2021 11:06 Ответить
Єто на тєрріторії того поца.
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29.06.2021 11:09 Ответить
А чьо так? Соромиться "чесно" заробленого, чи у сім'ї Сі ак "афганські" чи "чорнобильські" пільги?
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29.06.2021 11:08 Ответить
А тим часом https://censor.net/ru/n3273968

Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9827
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29.06.2021 16:35 Ответить
чесний Зе депутат, голий босий, живе в приймах. **** ви хатітє
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29.06.2021 11:11 Ответить
Це, рік тому. Червень 2020. Зараз більше.
153 народні депутати фракції "Слуга народу" є мільйонерами згідно з даними їхніх декларацій. Про це повідомили в КВУ
67 мільйонерів зі "Слуги Народу" отримують компенсацію для оренди житла, - КВУ
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29.06.2021 11:24 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Цей депутат ще й заступник голови фракції «Слуга народу». Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури.

Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2495
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29.06.2021 16:27 Ответить
Коля-котлета,гопник и наркодилер. Гнать ссаными тряпками из ВР; всю недвижимость семейства ситак проверить на законность и конфисковать то, что не подтверждено официальными средствами.
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30.06.2021 21:43 Ответить
Стандартная ситуация - депутатишко-нищеброд!!
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29.06.2021 11:13 Ответить
Ну, если целая глава фракции БЮТ Тимошенко десятилетиями может сцать в глаза своим избирателям, что она голая и босая, то почему бы "слугам урода" не делать то же самое?
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29.06.2021 12:04 Ответить
29.06.21 Семья нардепа Тищенко зарабатывает на строительстве моста на Троещину и строит свой коттеджный городок. ВИДЕО https://biz.censor.net/v3274010

Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9469
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29.06.2021 16:43 Ответить
Молодец!!! Хуже не будет!!!
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29.06.2021 11:14 Ответить
Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболоне, в его декларации - 0 кв.м, и 0 соток, - СМИ - Цензор.НЕТ 2172
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29.06.2021 11:14 Ответить
Коля, на дизайнеров пожлобился или это у тебя вкус такой (вернее его отсутствие) что за жлобский скворечник с олдскульными стеклопакетами??? Как такое еще можно постить в инстаграм???
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29.06.2021 11:14 Ответить
Скільки там квадратів, у тому "скворєчніку" ??
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29.06.2021 12:12 Ответить
надо отдать должное, нет башенок)
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29.06.2021 15:22 Ответить
Котлета, невзирая на свое скудоумие,считает народ тупым,а себя -супер умным.
Так же как и Кандидат в дохтура наук Кива,решивший,что спишет на жомовую яму свои "непонятно" как заработанные миллионы.Сядете,суки,вместе со своим Зелей.И то не в камеру повышенного комфорта.
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29.06.2021 11:14 Ответить
Не факт. Строк позивної давності 3 роки.
Потім - адьйо ...
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29.06.2021 12:13 Ответить
Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони, в его декларации - 0 кв.м и 0 соток, - СМИ - Цензор.НЕТ 6188
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29.06.2021 11:19 Ответить
Ну что вы? Коля-жопа хороший парень. Он д'ерьмака друг.
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29.06.2021 11:24 Ответить
дайте угадаю...хрущовка и 24 волга))насберкнижке как у бабки юльки
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29.06.2021 11:28 Ответить
Щас расплачусь.
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29.06.2021 11:30 Ответить
Ну чисто Голобородько... Лохи схавают и еще попросят...
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29.06.2021 11:32 Ответить
Они стали более продуманные. Теперь даже на дальних родственников не оформляют. Оформляют на преданных и зависимых людей. И как на это реагирует наш, прости господи, Закон? Правильно - НИКАК. Ведь пчелы против меда не бывают ...
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29.06.2021 11:39 Ответить
Закон реагирует правильно, те, кто его должны применять не реагируют. Как и наше любимое быдло73, в 2014-2019 во всем виноват Порошенко, а в 2019-2021 Закон.
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29.06.2021 11:45 Ответить
Я украл деньги. Купил квартиру и оформил на левого человека. По закону, покупатель квартиры является ее законным владельцем. Происхождение денег на покупку - никого не интересует. Вот тебе и весь "правильный" закон. По данным риэлтеров, практически во всех новостроях:
Квартиры для того чтобы жить там покупают не более 10%
Квартиры на перепродажу (спекулянты) - от 10 до 20% (в зависимости от уровня недвижимости)
Все остальное - вложение коррупционных денег. Квартиры стоят или пустые, или ремонтируются и сдаются. Часто сдаются "своим", чисто чтобы на коммуналку не попадать.

Как говориться: Плох тот прокурор у которого меньше десятка квартир.
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29.06.2021 15:47 Ответить
никогда так красиво не трахали овец 73% как при зеленском. браво!
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29.06.2021 11:42 Ответить
Коля-котлета еще и бомж!
ЗЕбіли #зробили_себе_разом
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29.06.2021 11:43 Ответить
А где же наш ковидный фонд, спросит неопытный человек.
А вот где он, ответим мы:
- Гос.аудит по итогам проверки использования средств фонда в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.
- Выявлено недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективное использование 25 млрд 624,8 млн грн.
- Установлено, что 830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, которые повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн.
- Не были соблюдены принципы максимальной экономичности и эффективности использования средств, из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.
Кто там «зато не крадут»? Я, конечно, дико извиняюсь но эти цифры не порохоботы придумали, это подготовленный по требованию МВФ официальный аудит. Там еще много интересного, нагуглите отчет.
https://www.facebook.com/100320255125337/posts/264146805409347/
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29.06.2021 11:45 Ответить
Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6924
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29.06.2021 11:51 Ответить
Николай Тищенко - в бандитских 90-х бригадир в ОПГ Савлоховых, убийца.

В трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский не только называл Революцию Достоинства «подрывом и расшатыванием устоев украинского государства», но и, по некоторым данным, сам финансировал и организовывал привоз титушек в Киев. От их рук погибло немало майдановцев.
Убийца, бандит - представитель украинского народа, друг Президента Зеленского и Ермака.
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29.06.2021 12:52 Ответить
🤬🤬🤬 Должен СИДЕТЬ!!! Гопник и наркодилер!
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30.06.2021 21:48 Ответить
Хуже не будет, хоть поржём!
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29.06.2021 11:56 Ответить
Так Тищенко голый и босый интузиаст, как Тимошенко.

Могли бы даже быть соседями по хрущевке.
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29.06.2021 12:02 Ответить
Нє, Тимошенко вже все упорядкувала.
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29.06.2021 12:15 Ответить
бляхус пытается отмыться генерируя мелочные расследования одного из слуг.
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29.06.2021 12:05 Ответить
___А шо у Эвропї так не може бути?! тодї нашо туди йти ?!але процес пїшов....
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29.06.2021 12:07 Ответить
А сказать то чего хотел?
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29.06.2021 15:36 Ответить
Избиратели зелёной камарильи, говорят что депутат - это отражение его избирателей. Как вам ваше отражение? Себя узнаёте?
Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5256
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29.06.2021 12:31 Ответить
тупорылый красавчик (для обездоленых) Коля Унитаз считает себя умнее всех..
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29.06.2021 13:31 Ответить
Самый "честный" ЗЕдепутат ЖОПАНЕКАКУКИМ, голодный босой и неимущий (как и все во фракции слуг урода). Давайте скинемся на сухарики несчастному.
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29.06.2021 14:21 Ответить
У меня прозвище в школе было - "Ситак"
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29.06.2021 17:21 Ответить
Продажные мрази вместе с презиком, смягчившим и перечеркнувшим ответственность за недостоверное декларирование.
Эмигрировать с этой территории. Всем. Добра из-за такой падали здесь никогда не будет. Как проклятая земля
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29.06.2021 22:26 Ответить
 
 