Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони, в его декларации - 0 кв.м и 0 соток, - СМИ

Элитная недвижимость семьи нардепа Николая Тищенко оформлена на членов семьи по фамилии Ситак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал BIHUS info.

По данным журналистов, Тищенко имеет незадекларированную недвижимость - дом, который его жена называет жилым, постит в Инстаграмме, а сам нардеп говорит, что он якобы туда "ездит в гости".

Сам дом записан на Людмилу Ситак - мать Виталия Ситака, в квартире которого проживает депутат. Брат Виталия Ситака - Александр - является парламентским помощником народного депутата Николая Тищенко, а также совладельцем ресторана "Ришелье", который входит в "группу ресторанов Николая Тищенко".

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Также у нардепа есть другие объекты: элитная квартира и доли бизнеса, оформленные на членов семьи по фамилии Ситак.

"Недвижимости у нардепа Тищенко нет. 0 квадратных метров, 0 соток", - отмечают журналисты. При этом в его декларации значится его Mercedes и Mercedes супруги, много дорогих сумок, много ювелирных украшений и дорогих часов. Его жена владеет участком земли и салоном красоты.

Подчеркивается, что сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони.

При этом проживают они в элитном ЖК PecherSKY. Если верить декларации нардепа, его просто пустили туда пожить. Как уже упоминалось выше, квартира записана на Виталия Ситака.