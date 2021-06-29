Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони, в его декларации - 0 кв.м и 0 соток, - СМИ
Элитная недвижимость семьи нардепа Николая Тищенко оформлена на членов семьи по фамилии Ситак.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал BIHUS info.
По данным журналистов, Тищенко имеет незадекларированную недвижимость - дом, который его жена называет жилым, постит в Инстаграмме, а сам нардеп говорит, что он якобы туда "ездит в гости".
Сам дом записан на Людмилу Ситак - мать Виталия Ситака, в квартире которого проживает депутат. Брат Виталия Ситака - Александр - является парламентским помощником народного депутата Николая Тищенко, а также совладельцем ресторана "Ришелье", который входит в "группу ресторанов Николая Тищенко".
Также у нардепа есть другие объекты: элитная квартира и доли бизнеса, оформленные на членов семьи по фамилии Ситак.
"Недвижимости у нардепа Тищенко нет. 0 квадратных метров, 0 соток", - отмечают журналисты. При этом в его декларации значится его Mercedes и Mercedes супруги, много дорогих сумок, много ювелирных украшений и дорогих часов. Его жена владеет участком земли и салоном красоты.
Подчеркивается, что сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони.
При этом проживают они в элитном ЖК PecherSKY. Если верить декларации нардепа, его просто пустили туда пожить. Как уже упоминалось выше, квартира записана на Виталия Ситака.
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153 народні депутати фракції "Слуга народу" є мільйонерами згідно з даними їхніх декларацій. Про це повідомили в КВУ
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Так же как и Кандидат в дохтура наук Кива,решивший,что спишет на жомовую яму свои "непонятно" как заработанные миллионы.Сядете,суки,вместе со своим Зелей.И то не в камеру повышенного комфорта.
Потім - адьйо ...
Квартиры для того чтобы жить там покупают не более 10%
Квартиры на перепродажу (спекулянты) - от 10 до 20% (в зависимости от уровня недвижимости)
Все остальное - вложение коррупционных денег. Квартиры стоят или пустые, или ремонтируются и сдаются. Часто сдаются "своим", чисто чтобы на коммуналку не попадать.
Как говориться: Плох тот прокурор у которого меньше десятка квартир.
ЗЕбіли #зробили_себе_разом
А вот где он, ответим мы:
- Гос.аудит по итогам проверки использования средств фонда в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.
- Выявлено недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективное использование 25 млрд 624,8 млн грн.
- Установлено, что 830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, которые повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн.
- Не были соблюдены принципы максимальной экономичности и эффективности использования средств, из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.
Кто там «зато не крадут»? Я, конечно, дико извиняюсь но эти цифры не порохоботы придумали, это подготовленный по требованию МВФ официальный аудит. Там еще много интересного, нагуглите отчет.
https://www.facebook.com/100320255125337/posts/264146805409347/
В трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский не только называл Революцию Достоинства «подрывом и расшатыванием устоев украинского государства», но и, по некоторым данным, сам финансировал и организовывал привоз титушек в Киев. От их рук погибло немало майдановцев.
Убийца, бандит - представитель украинского народа, друг Президента Зеленского и Ермака.
Могли бы даже быть соседями по хрущевке.
Эмигрировать с этой территории. Всем. Добра из-за такой падали здесь никогда не будет. Как проклятая земля