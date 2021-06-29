Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко

"Европейская Солидарность" требует внести расследование срыва спецоперации по задержанию террористов ЧВК Вагнера в повестку дня временной следственной комиссии

Об этом в ходе Согласительного совета заявил лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он напомнил, что почти год власть и ее спикеры отрицали эту спецоперацию и ее срыв.

"Оказывается, 11 с половиной месяцев власть - Зеленский, Ермак, его тролли и, к сожалению, депутаты Верховной Рады лгали об отсутствии операции о привлечении к ответственности 33 убийц украинцев", - констатировал Порошенко.

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"Сегодня мы с партнерами должны поставить ребром вопрос о включении этого в предмет ведения временной следственной комиссии по "Вагнеру" и защитить наших воинов, защитить наших разведчиков от давления и уничтожения, которые осуществляет на них действующая власть. Это наше требование на эту неделю", - резюмировал Петр Порошенко.