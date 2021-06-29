РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11159 посетителей онлайн
Новости
2 554 37

Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко

Почти год власть и ее тролли отрицали дело

"Европейская Солидарность" требует внести расследование срыва спецоперации по задержанию террористов ЧВК Вагнера в повестку дня временной следственной комиссии

Об этом в ходе Согласительного совета заявил лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он напомнил, что почти год власть и ее спикеры отрицали эту спецоперацию и ее срыв.

"Оказывается, 11 с половиной месяцев власть - Зеленский, Ермак, его тролли и, к сожалению, депутаты Верховной Рады лгали об отсутствии операции о привлечении к ответственности 33 убийц украинцев", - констатировал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Должностные лица должны отчитаться на заседании ВСК о срыве операции по "вагнеровцам", - нардеп "ЕС" Забродский

"Сегодня мы с партнерами должны поставить ребром вопрос о включении этого в предмет ведения временной следственной комиссии по "Вагнеру" и защитить наших воинов, защитить наших разведчиков от давления и уничтожения, которые осуществляет на них действующая власть. Это наше требование на эту неделю", - резюмировал Петр Порошенко.

Автор: 

ВР (29244) ВСК (458) Порошенко Петр (19599) ЧВК Вагнер (1332)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7613
показать весь комментарий
29.06.2021 11:35
+24
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2933
показать весь комментарий
29.06.2021 11:36
+23
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7704
показать весь комментарий
29.06.2021 11:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7613
показать весь комментарий
29.06.2021 11:35 Ответить
Если бы увидели мир в глазу ***** вы бы и не на такое пошли
Майже рік влада та її тролі заперечували справу "вагнерівців": тепер її має розслідувати парламентська ТСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1432
показать весь комментарий
29.06.2021 11:41 Ответить
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2933
показать весь комментарий
29.06.2021 11:36 Ответить
Зелень бреше всюди і завжди під керівництвом оманського брехуна.
показать весь комментарий
29.06.2021 11:37 Ответить
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7704
показать весь комментарий
29.06.2021 11:37 Ответить
...В активізму своя логіка, а "професійні борцуни" не бажають втрачати свій драйв і популярність.
Гадаю, дещо схоже сталося з Україною після Майдану. Навіть коли вимоги, за які "стояв Майдан", було не повністю, але значною мірою виконано, професійні борцуни продовжували запевняти, що ситуація в країні "гірша, ніж за часів Януковича".
Доходило до химерних закликів на адресу Євросоюзу "не давати Порошенкові безвіз" (хоча саме за це зближення з Європою якраз-то і "стояв Майдан"), бо нехороший Порошенко ще недостатньо... - що? - правильно, виконав "вимоги Майдану".
Звісно, що замість "двох кроків уперед замість одного" така радикалізація "боротьби за спадщину Майдану з постмайданною владою" могла призвести виключно до спільного реваншу немайданних ("какаяразница") і антимайданних сил.
Але що цікаво: тепер, коли цей реванш став реальністю, вкоренившись у Зе!владі поряд із промайданними гаслами, запал тих самих борців за європейське майбутнє України не посилився, а навпаки, дещо вщух. Заклики до Європи покарати нехорошого українського президента за недостатньо активні проєвропейські реформи від 2019 року повністю зійшли нанівець. Так само, ніхто не дошкуляє нинішньому президенту України гаслами "не за те стояв Майдан". Ну стояв і стояв... проїхали. - https://gazeta.ua/blog/55313/nihto-ne-dorikaye-prezidentu-gaslami-ne-za-te-stoyav-majdan
показать весь комментарий
29.06.2021 11:38 Ответить
Майже рік влада та її тролі заперечували справу "вагнерівців": тепер її має розслідувати парламентська ТСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1491
показать весь комментарий
29.06.2021 11:44 Ответить
кацапской зекакашке светит пожизненно,тебя и тебе подобных теперь будут бить на каждом углу -вот это было предсказуемо ещё два года назад,дегенерат)
показать весь комментарий
29.06.2021 12:05 Ответить
Вас свои уроют, обычно предатели - расходный материал
показать весь комментарий
29.06.2021 12:23 Ответить
О,зесрань сразу врубается о каком обвинении идёт речь -прогресс,только не догоняет,что имеется в виду "державна зрада президентом ")))а бить вас,недоделанных,сам Бог велел -за все тебе ответить придется,зебильо
показать весь комментарий
29.06.2021 12:35 Ответить
Таки рузьге Ясваих ни брасають. Вагнеровцев прикрывал зе, ты прикрываешь зе.
показать весь комментарий
29.06.2021 12:21 Ответить
Верю. Вот никому не верю, тебе верю. Ты ведь честен как "новые лицца". Ведь такие как ты сбросили злобного еврея Вальцмана, и привели к власти щирого украинца Зеленского.
показать весь комментарий
29.06.2021 12:43 Ответить
А зачем? Это мне не мешает мне мочить кацапов. Как и тебе быть украиноязычной гнидой
показать весь комментарий
29.06.2021 12:49 Ответить
Предсказуемо что зеленский сядет а ты останешься без работы
показать весь комментарий
29.06.2021 13:02 Ответить
кстати, у куда подевались те упоротые зебилы, которые еще месяц тут на сайте рассказывали, что никакой операции по вагнеровцам не было?!
показать весь комментарий
29.06.2021 11:54 Ответить
пережовывыют то, что им зеля защеку надавал
показать весь комментарий
29.06.2021 12:09 Ответить
Майже рік влада та її тролі заперечували справу "вагнерівців": тепер її має розслідувати парламентська ТСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7397
показать весь комментарий
29.06.2021 12:09 Ответить
Подлый гнусный ПОТРОХ.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:13 Ответить
..имея в "друзьях",фирташа,медведчука?? .." Скажи,мне,кто той друг,и я скажу кто ты"парашенко"?? Да вы,одна и та же рухлядь...что нынешние,что предыдущие...Варите "бабло" вместе с "ху*лом",играя в "демократию" перед ЕС и США...
показать весь комментарий
29.06.2021 13:25 Ответить
https://www.5.ua/polityka/sprava-vahnerivtsiv-zaiava-arieva-kostenka-siumar-ta-zabrodskoho-transliatsiia-248248.html Вікторія Сюмар в кулуарах Верховної Ради повідомила, що влада і Подляк зокрема щойно закінчили монтаж чергової серії фейкових плівок. В яких ніби-то йдеться про те, що це не Зеленський дзвонив Лукашенку про вагнеровців, а це зробив Порошенко...
показать весь комментарий
29.06.2021 13:28 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/29/viktoriya-syumar-ofis-zelenskogo-hoche-pereklasty-vidpovidalnist-za-zryv-speczoperacziyi-po-vagnerivczyah-na-poroshenka-dlya-czogo-vzhe-zmontuvaly-chergovi-plivky/ Вікторія Сюмар: в Офісі Зеленського так бояться справи «вагнерівців», що вже склепали чергові «плівки»
В Офісі Зеленського настільки бояться відповідальності за зрив спецоперації із затримання бойовиків з ПВК Вагнера, що готові вдатися до «анекдотичних» заходів. Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила народна депутатка з «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.
«Ми багато спостерігали рухів довкола цієї теми і побачили дуже багато брехні довкола неї. У своїх спробах приховати свою у зриві спецоперації по затриманню «вагнерівців» Банкова і влада дійшли до певної анекдотичності. По нашій інформації станом на зараз вже змонтовані якісь чергові нові «плівки». Розмови, що нібито про «вагнерівців» Лукашенку розказав Петро Порошенко. Петро Порошенко багато говорив про «вагнерівців» не коли був на посаді президента, не з Лукашенком, а вже зараз. Ці цитати наскубли, нарізали. Ми знаємо, хто це робив, навіщо. І зараз ці нові чергові «плівки» - змонтовані, абсолютно фейкові - намагаються розмістити в різних Інтернет ЗМІ для того, аби відвести увагу від організації зливу цієї спецоперації нинішніми керманичами вулиці Банкової», - повідомила Сюмар.
«Нічого крім усмішки такі фейки викликати не можуть, хоча зрозуміла мета - розмити тему, посіяти якісь нові підозри. Так багато брехні навколо цієї теми, що влада ризикує в ній вже утонути», - іронізує Сюмар.
«Правду і державну зраду будуть доводити відповідні органи, і вона буде звучати. А от брехню ви викрили - і не один раз - самі, коли казали, що спецоперації не було, потім сказали, що вона була, але добре, що вона була зірвана. Саме це ми почули від президента Зеленського. А зараз відповідальність знову вкотре намагаються перекласти на опозицію», - зазначає Вікторія Сюмар.
«В цьому питанні доведеться говорити правду - рано чи пізно», - переконана Сюмар.
показать весь комментарий
29.06.2021 14:00 Ответить
https://prm.ua/yakshcho-vlada-bude-manipuliuvaty-spravoiu-vahnerivtsiv-opozytsiyni-deputaty-vyydut-zi-skladu-tsk-ar-iev/ "Якщо влада буде маніпулювати справою "вагнерівців", то "Європейська Солідарність" разом з іншими опозиційними фракціями відкличуть своїх представників з парламентської тимчасової слідчої комісії" - заявили в кулуарах Верховної Ради народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, "Голосу" Роман Костенко та "Батьківщини" Сергій Євтушок.
"На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана", - зауважив, зокрема, В.Ар'єв.
Депутати наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.
"Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання "вагнерівців" на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо "вагнерівців". І з такою умовою представники "Голосу", "Батьківщини" і "Європейської Солідарності" заходять і беруть участь в роботі цієї комісії", - розповів Ар'єв.
"Ми зараз говоримо про те, що ці домовленості можуть бути зірваними. І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання "вагнерівців", - повідомив представник "Європейської Солідарності".
"Проте у нас є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам. Тому що парламент сьогодні в частині монобільшості керується з Банкової і не є самостійним. І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання "вагнерівців", питання розгляду зради і зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, незважаючи на всі усні обіцянки", - заявив Ар'єв.
Депутат зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по "вагнерівцях".
"Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються", - заявив Ар'єв.
"А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все, намагається знову вкидати фейкові речі й знову перекласти питання зради, в якій фактично вони зізналися і уже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Зеленського на Порошенка і на попередників, то це уже істерика. Яка свідчить, що вони будуть юлити, викручуватися, будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, що правду ми дізнаємося обов'язково і вона буде оприлюднена", - зазначив депутат.
показать весь комментарий
29.06.2021 14:18 Ответить
ГЛАВНОЕ !!! ПОЧЕМУ ЗА ГОЛОВЫ ВАГНЕРОВЦЕВ ДО СИХ ПОР ОФИЦИАЛЬНО НЕ ДАЮТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ !!!
показать весь комментарий
29.06.2021 15:49 Ответить
Абсолютно согласен. И заодно ВСК должна беспристрастно расследовать Иловайский котел, Дебальцево, побег Стрелкова из Славянска, парад на площади независимости 24 августа 2014 года (россияне вторглись и уже утюжили танками Украину, а на площади торжественно шли войска и примеряли новые погоны генерал - полковников Гелетей и Муженко). И действия Ющенко (раздача наград фальсификаторам выборов и коррупционерам). И действия Кучмы (дело Гонгадце). Так будет честно по отношению к гражданам Украины.
показать весь комментарий
29.06.2021 17:13 Ответить
а где кино? грозев и нетфликс? всё, пшик?
показать весь комментарий
30.06.2021 11:40 Ответить
 
 