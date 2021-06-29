Судебная реформа может затянуться, если пойти по пути, который предлагает Венецианская комиссия, - "слуга народа" Костин
Глава правового комитета, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин считает, что судебная реформа займет очень много времени, если пойти по пути, который предлагает Венецианская комиссия.
Об этом парламентарий заявил в интервью "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.
"Если пойти путем, который предлагает Венецианская комиссия и ее глава, то кейс принятия законопроекта и формирования ВСП, включая оспаривания в судах и съезды конституционных субъектов - о том, что они принимают ключевые решения, мы уже говорили - займет около года. То есть только следующим летом мы сможем приступить к созданию ВККС. А к реальной рабочей комиссии мы выйдем только к 2023 году", - объяснил нардеп.
По словам Костина, сегодня в Украине огромнейший дефицит судей.
"Хорошо, если к этому времени (к 2023 году. - Ред.) из пяти тысяч действующих судей останется хотя бы три. Остальные - уйдут в отставку. Плюс - катастрофическая ситуация с апелляционными судами. В одесском апелляционном суде сегодня работают четыре (!) судьи. Должно быть - 45. И так по всей стране. Причем показательно, что в судах административной и хозяйственной юрисдикции нет критических кадровых проблем, а вот в судах общей юрисдикции, где рассматриваются уголовные и гражданские дела, - катастрофа. И это очень нехороший сигнал для системы", - подчеркнул парламентарий.
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Гораздо быстрее положить на Коституцию болт и сделать, как ЗЕ хочет.
Ну ЗЕ еще может ***** или Лукашенко для консультаций позвонить.
А мене цікавить, може хто за цим спостерігає ???
Багато років тому, чимось займався, ЮтУб - фон, руки грязні щоб увікнути щось інше... квартал 95, якісь номери , висміюють владу... примітивно, вульгарно, ту так ледь ледь посмішка - не зайшло, трохи запямятав Парубія і вади його мовлення пародіюють
Хочу запитати у ПОВАЖНОГО ПАНЬСТВА... Коллеги зеленої плісняви ПАРОДІЮЮТЬ "ГАРАНТА"... ?
Вот и вся рэформа от зкпетухов
божечкі, то ж у панів Портнова, Татарова і Вовка просто непахане поле роботи. Бідні, то ж треба стільки бесід провести, щоб "своїх" виявити. Бідні люди, так запрацюються...
Нет у нас судьей, ну нет и с этим нужно смириться! А всякое говно, которое собирает взятки, не судья, а бандит! "Судей", уж точно не в отставку, а многих на нары, ибо худшего преступления, я не знаю...
PS: "Судьи" один вопрос: почему зЕлох, до сих пор не на нарах? Только по обмен (освобождение по решению международного суда) моряков, сколько лет ему положено??? А за выдачу гос тайны врагу, сколько??? А СБУ где? Всё заблокировано зЕлёной плесенью!