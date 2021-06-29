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Новости Судебная реформа
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Судебная реформа может затянуться, если пойти по пути, который предлагает Венецианская комиссия, - "слуга народа" Костин

Судебная реформа может затянуться, если пойти по пути, который предлагает Венецианская комиссия, -

Глава правового комитета, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин считает, что судебная реформа займет очень много времени, если пойти по пути, который предлагает Венецианская комиссия.

Об этом парламентарий заявил в интервью "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

"Если пойти путем, который предлагает Венецианская комиссия и ее глава, то кейс принятия законопроекта и формирования ВСП, включая оспаривания в судах и съезды конституционных субъектов - о том, что они принимают ключевые решения, мы уже говорили - займет около года. То есть только следующим летом мы сможем приступить к созданию ВККС. А к реальной рабочей комиссии мы выйдем только к 2023 году", - объяснил нардеп.

По словам Костина, сегодня в Украине огромнейший дефицит судей.

"Хорошо, если к этому времени (к 2023 году. - Ред.) из пяти тысяч действующих судей останется хотя бы три. Остальные - уйдут в отставку. Плюс - катастрофическая ситуация с апелляционными судами. В одесском апелляционном суде сегодня работают четыре (!) судьи. Должно быть - 45. И так по всей стране. Причем показательно, что в судах административной и хозяйственной юрисдикции нет критических кадровых проблем, а вот в судах общей юрисдикции, где рассматриваются уголовные и гражданские дела, - катастрофа. И это очень нехороший сигнал для системы", - подчеркнул парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада начала рассмотрение ключевого для судебной реформы законопроекта - о Высшей квалификационной комиссии судей, - "слуга народа" Костин

Автор: 

Венецианская комиссия (423) судебная реформа (1802) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+16
По пути Венецианской комиссии конечно долго, действуйте как обычно - через ОПу.
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29.06.2021 11:41
+10
Стопудово.

Гораздо быстрее положить на Коституцию болт и сделать, как ЗЕ хочет.
Ну ЗЕ еще может ***** или Лукашенко для консультаций позвонить.
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29.06.2021 11:58
+9
Отмена судов и назначение "троек" слугами - самый простой и эффективный путь уничтожения зебилья.
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29.06.2021 11:39
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Отмена судов и назначение "троек" слугами - самый простой и эффективный путь уничтожения зебилья.
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29.06.2021 11:39 Ответить
По пути Венецианской комиссии конечно долго, действуйте как обычно - через ОПу.
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29.06.2021 11:41 Ответить
по пути Венецианской комиссии Татаров с Портновым и Ермаком на кичу уедут моментально...
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29.06.2021 15:03 Ответить
Всё, что вам нужно знать про украинские суды: " в судах административной и хозяйственной юрисдикции нет критических кадровых проблем, а вот в судах общей юрисдикции, где рассматриваются уголовные и гражданские дела, - катастрофа."
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29.06.2021 11:42 Ответить
Где заносят, там и нет дефицита. Кому охота судить каких-то хулиганов или делить имущество при разводе Коли и Мани?
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29.06.2021 13:27 Ответить
Стопудово.

Гораздо быстрее положить на Коституцию болт и сделать, как ЗЕ хочет.
Ну ЗЕ еще может ***** или Лукашенко для консультаций позвонить.
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29.06.2021 11:58 Ответить
как бы потом Слуги и сам Вовчик не жалели а бы как и какая разница.. когда их вместо судов будут именем народа военные патруль прямо расстреливать под любой стеночкой...
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29.06.2021 12:32 Ответить
Законы так и пишутся.Закон на сто лет,а не в турбо режиме безответственного популизма.
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29.06.2021 12:13 Ответить
Потрібно дуже швидко, як при срачці, щоб штани не обісрати.... і смішно було..
А мене цікавить, може хто за цим спостерігає ???
Багато років тому, чимось займався, ЮтУб - фон, руки грязні щоб увікнути щось інше... квартал 95, якісь номери , висміюють владу... примітивно, вульгарно, ту так ледь ледь посмішка - не зайшло, трохи запямятав Парубія і вади його мовлення пародіюють
Хочу запитати у ПОВАЖНОГО ПАНЬСТВА... Коллеги зеленої плісняви ПАРОДІЮЮТЬ "ГАРАНТА"... ?
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29.06.2021 12:16 Ответить
Не дивлюсь квартальне телебачення. Але десь проскакували фрагменти. Пародують, але дуже "ніжно", аби пісюаніста не зачепити.
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29.06.2021 12:52 Ответить
А шо так, два года вола любили, а сейчас аврал бо по нагам тэчэ? Гринпоц решил нагнуть всю судебную власть окончательно, бо впереди выборы, и если второй раз свое седалище на Банковою не поместит, то его пристроят на тюремной параше
Вот и вся рэформа от зкпетухов
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29.06.2021 12:25 Ответить
"В Одеському апеляційному суді сьогодні працюють четверо (!) суддів. Має бути - 45. І так по всій країні."
божечкі, то ж у панів Портнова, Татарова і Вовка просто непахане поле роботи. Бідні, то ж треба стільки бесід провести, щоб "своїх" виявити. Бідні люди, так запрацюються...
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29.06.2021 12:37 Ответить
Такое впечатление, что судья - некая вещь...
Нет у нас судьей, ну нет и с этим нужно смириться! А всякое говно, которое собирает взятки, не судья, а бандит! "Судей", уж точно не в отставку, а многих на нары, ибо худшего преступления, я не знаю...
PS: "Судьи" один вопрос: почему зЕлох, до сих пор не на нарах? Только по обмен (освобождение по решению международного суда) моряков, сколько лет ему положено??? А за выдачу гос тайны врагу, сколько??? А СБУ где? Всё заблокировано зЕлёной плесенью!
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29.06.2021 12:41 Ответить
а ты написал заявление в прокуратуру?
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29.06.2021 14:06 Ответить
А если пойти по пути "Слуг", то "реформа" будет быстрой, косметической и ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ!
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29.06.2021 12:44 Ответить
І не буде реформою
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29.06.2021 12:55 Ответить
Так вы ж, зе-идиоты, столько натурборежимили, что неплохо бы и растянуть во времени. Может сами поймете что и как надо реформировать.
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29.06.2021 12:49 Ответить
Поэтому, переименовываем суды, осуществляющие правосудие, а точнее - кривосудие, "Именем Украины" в " Именем Величайшего Лидера Современности из Кривого Рога" и достаточно нам этих реформ. За решением нужного суда можно просто записаться на прием в ОПу.
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29.06.2021 13:23 Ответить
Дебилушки народные, возвращайтесь обратно свадьбы снимать...
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29.06.2021 13:29 Ответить
Переворот в царській росії зробили маланці--міліони жертв,розруха і злидні. Діяли трійки які приймали рішення згідно революційної необхідності,али ці "революціонеризавжди говорили ,що це на благо народу. Так і сьогоднішні їхні послідовники--брешуть і брешуть і все роблять навпаки,що в світі вже проведено. Для цих виродків--головне особиста нажива і Україна їм потрібна як територія для особистого збагатчення,де закони не діють.
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29.06.2021 14:45 Ответить
если бы переворот сделали реальные евреи, а не их выкидыши, то очевидно не было бы пятой графы в совковом паспорте и оголтелого антисемитизма совков.
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29.06.2021 15:01 Ответить
Евреи в Израиле. Они трудолюбивые, смелые и патриоты своей Родины. А жиды у нас - они ленивые, воровитые, конформисты, льстивые и предатели. За Украину ни кто из них воевать не пойдёт ( да и за Израиль тоже). Эта прослойка ростёт и живёт в симбиозе с трудолюбивым украинским народом ( ранее советским народом).
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29.06.2021 20:20 Ответить
Всех судей (ок 12000 чел.) надо увольнять одной датой. Потом вводить суд присяжных заседателей. вернёмся к судьям из юристов ле через 25 , но для этого должны ещё хорошо родители и учителя в школе поработать, чтоб вырастить честное поколение украинцев. Знаете как этот вопрос решался в на территории ГДР после присоединения к ФРГ ? Все учителя школ в ГДР были уволены одной датой. А вместо их заступили на работу коммандированные учителя из ФРГ.
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29.06.2021 20:14 Ответить
ВК , конечно, долгий путь... да ещё - как назло - законный ... ЧК значительно лучше, чем ВК. Она заменяет все законы политической целесообразностью. Короче - только выстрел в затылок любому , кто не нравится.
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29.06.2021 20:59 Ответить
 
 