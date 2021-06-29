Судебная реформа может затянуться, если пойти по пути, который предлагает Венецианская комиссия, - "слуга народа" Костин

Глава правового комитета, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин считает, что судебная реформа займет очень много времени, если пойти по пути, который предлагает Венецианская комиссия.

Об этом парламентарий заявил в интервью "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

"Если пойти путем, который предлагает Венецианская комиссия и ее глава, то кейс принятия законопроекта и формирования ВСП, включая оспаривания в судах и съезды конституционных субъектов - о том, что они принимают ключевые решения, мы уже говорили - займет около года. То есть только следующим летом мы сможем приступить к созданию ВККС. А к реальной рабочей комиссии мы выйдем только к 2023 году", - объяснил нардеп.

По словам Костина, сегодня в Украине огромнейший дефицит судей.

"Хорошо, если к этому времени (к 2023 году. - Ред.) из пяти тысяч действующих судей останется хотя бы три. Остальные - уйдут в отставку. Плюс - катастрофическая ситуация с апелляционными судами. В одесском апелляционном суде сегодня работают четыре (!) судьи. Должно быть - 45. И так по всей стране. Причем показательно, что в судах административной и хозяйственной юрисдикции нет критических кадровых проблем, а вот в судах общей юрисдикции, где рассматриваются уголовные и гражданские дела, - катастрофа. И это очень нехороший сигнал для системы", - подчеркнул парламентарий.

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