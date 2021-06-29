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Новости
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Съезд партии "Голос" запланирован на 29 июля. Повестка дня пока непонятна, - Железняк

Съезд партии

Политическая партия "Голос" планирует 29 июля провести съезд, однако повестка дня пока неизвестна.

Об этом сообщил глава одноименной фракции в парламенте Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"29 июля (планируем провести съезд партии. - Редю). Опять-таки, повестка дня пока что непонятна. Как известно, у нас было несколько кандидатов на председателя партии, но сейчас они отозвали свои заявления. Сергей Притула, к сожалению, покинул уже (партию. - Ред.), и конечно, как не член партии он и не будет претендовать. Пока что я не слышал ни одного кандидата на эту должность. Если он появится до 29 июля, то наверняка будем обсуждать (на съезде. - Ред.). Если нет, то у нас будет много вопросов программных: и ещё большая демократизация устава, и направления, и законотворческая работа, то есть много вопросов, которые нужно решать - и юридических, и политических", - сказал парламентарий.

На вопрос, когда именно политсовет партии принял соответствующее решение по поводу членства в партии украинского шоумена и волонтёра Сергея Притулы, Железняк ответил, что "это заявление (Притулы о выходе из "Голоса". - Ред.) было тяжело найти, но вроде бы нашли юридический механизм, как удовлетворить всё-таки, не цепляясь к формальностям".

"Это было одно из последних решений политсовета. Мы его не исключали, а удовлетворили заявление. Мы ждали это заявление две или три недели, а потом появилась информация, что он (Притула. - Ред.) отправил его "Новой почтой"... Видели ли мы его? Нет, не видели, но у нас есть возможность удовлетворить заявление, сделанное публично. Притула его не опроверг, и он знает о данном решении политсовета партии", - уточнил Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше"

Кроме того, он отметил, что на данный момент руководство партии также не располагает и заявлениями от семи членов, которые ранее заявили о намерении создать отдельное объединение "Справедливость" и выйти из "Голоса".

"Я пока что не видел ни одного заявления от коллег, которые заявляли о выходе (это десять депутатов, но семь из них - члены партии)", - добавил Железняк.

Автор: 

Притула Сергей (84) Голос партия (499) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+1
**** тут непонятного? мавр свою справу зробив, і пінчуку і ко не цікава доля цього кондома
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29.06.2021 11:40
+1
Съезд партии "Голос" запланирован на 29 июля. Повестка дня пока непонятна, - Железняк - Цензор.НЕТ 7493
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29.06.2021 11:46
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**** тут непонятного? мавр свою справу зробив, і пінчуку і ко не цікава доля цього кондома
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29.06.2021 11:40 Ответить
Съезд партии "Голос" запланирован на 29 июля. Повестка дня пока непонятна, - Железняк - Цензор.НЕТ 7493
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29.06.2021 11:46 Ответить
Не партія, а якийсь зброд як і слуги.
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29.06.2021 11:40 Ответить
Съезд партии "Голос" запланирован на 29 июля. Повестка дня пока непонятна, - Железняк - Цензор.НЕТ 1530
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29.06.2021 11:46 Ответить
шо йто било?..

Мітингарі зібралися пройтися маршем із труною і ритуальними вінками до Офісу президента і Верховної Ради, але правоохоронці заблокували шлях.
Поліція стягується до кришки труни, яка знаходиться у ФОПів. Через ситуацію в центрі міста перекриті вул. Хрещатик і Європейська пл.
Інформації про постраждалих і затриманих поки що немає, розповіли в пресслужбі поліції Києва.
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29.06.2021 11:42 Ответить
"29 июля планируем провести съезд партии. Опять-таки, повестка дня пока что непонятна. Как известно, у нас было несколько кандидатов на председателя партии, но сейчас они отозвали свои заявления".

Одной фразой - съезд ради съезда. Чисто поговорить. ))
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29.06.2021 11:47 Ответить
это вообще не понятное образование на теле Украины
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29.06.2021 11:47 Ответить
что тут непонятного? забрать голоса у ес. так же как и стратегия гройсмана
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29.06.2021 12:10 Ответить
непонятная партия с непонятными принципами непонятно что делает в Раде... справедливости ради там есть 1 депутат нормальный, Рахманин... остальные просто заробитчане как по мне, греющие капусту на своих голосах за или против, смотря кто что предлагает и платит...и да Славик и Прытула свое дело сделали, гонорары видимо получены и гордо свалили дальше заниматься своими делами
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29.06.2021 12:18 Ответить
Распускайте нах уже этот сброд и не позортесь!
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29.06.2021 12:55 Ответить
партия голос может собраться в общественном туалете
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29.06.2021 13:07 Ответить
С одной стороны
\\...Мы ждали это заявление .. (Притула. - Ред.) ... Видели ли мы его? Нет, не видели, ...но у нас есть возможность удовлетворить заявление, сделанное публично. ...", - уточнил Железняк.\\
С другой стороны

\\..."Я пока что не видел ни одного заявления от коллег, которые заявляли о выходе ..., - добавил Железняк.\\
А заявление от коллег сделанное публично удовлетворить Железняк может ?
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29.06.2021 22:12 Ответить
 
 