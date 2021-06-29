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Рассчитываю на политическую зрелость депутатов и надеюсь, уже на этой неделе мы примем закон о коренных народах, - Джемилев

Рассчитываю на политическую зрелость депутатов и надеюсь, уже на этой неделе мы примем закон о коренных народах, - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев надеется, что Верховная Рада примет закон "О коренных народах" уже на этой неделе, 1 июля.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"За почти 30 лет Независимости Украины и 25 лет действия Основного закона Украины уже были попытки на законодательном уровне закрепить права коренных народов, и, к сожалению, политики, видимо, не были готовы сделать такой шаг и восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины, что было бы настоящим проявлением исторической справедливости. Рассчитываю на политическую зрелость народных депутатов Украины и надеюсь, что уже на этой неделе (1 июля) по результатам рассмотрения мы примем за основу и в целом проект закона "О коренных народах Украины", - отметил Джемилев.

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Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по правам человека единогласно рекомендовал парламенту принять закон о коренных народах за основу и в целом. 25 июня замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что законопроект о коренных народах Рада рассмотрит на внеочередном заседании в четверг, 1 июля.

Джемилев Мустафа (852) закон (3177) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+3
Рассчитывать на политичечкую зрелось зеленого сброда,оно же моно же большинство,весьма легкомысленно.
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29.06.2021 11:44
+3
оно только половой зрелости достигло и читать горем с пополам научилось А Вы о политической..
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29.06.2021 11:49
+2
Пока этого закона нет, свою исключительность проталкивают кацапы.
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29.06.2021 11:54
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Рассчитывать на политичечкую зрелось зеленого сброда,оно же моно же большинство,весьма легкомысленно.
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29.06.2021 11:44 Ответить
оно только половой зрелости достигло и читать горем с пополам научилось А Вы о политической..
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29.06.2021 11:49 Ответить
Розраховую на політичну зрілість депутатів і сподіваюся, що вже цього тижня ми ухвалимо закон про корінні народи, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 4721
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29.06.2021 12:07 Ответить
что было бы настоящим проявлением исторической справедливости Источник: https://censor.net/ru/n3273949\\

извините, тов. лидер народа, но я напр. по истории знаю шо козаки всегда боролись шоп ваш народ не угонял в рабство наш народ.
и да, только из-за такого лицемерия я бы голосовал против, неважно шо там в законопр. пишет.
это как понимать то? всегда нас кошмарили, а теперь "справедливость" подавай? что за бред, лицемер?
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29.06.2021 11:48 Ответить
а общих прав недостаточно? надо обязательно подчеркивать свою исключительность.
я против.
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29.06.2021 11:51 Ответить
Пока этого закона нет, свою исключительность проталкивают кацапы.
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29.06.2021 11:54 Ответить
это демагогия. никто не может иметь больше прав, чем каждый в отдельности. слишком у нас много несчастных развелось. беженцы, коренные народы, судьи, кацапы. и перед каждым очередной популист виляет хвостиком.
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29.06.2021 11:57 Ответить
в законе о коренных народов нет номрм, которые поставят кырымлы или караимов выше украинцев. Они получат РАВНЫЕ права в обучении детей в шщколах. Государственный все ранво надо будет учить.
А так как сейчас есть - кырымлы имеют в РОССИИ больше возможностей учить своих детей на родном языке, чем в Украине. И получается, что крымским татарам в России будет лучше чем в Украине и зачем им тогда бороться за возвращение Крыма в Украину?
а ведь в 14 годы именно крымские тытыра защищали УКРАИНСКИЙ КРЫМ.
Надо быть мудрыми, дальновидными и справедливыми. Если бы Украина больше защищала кырымлы то Крым и сейчас был бы украинским

Розраховую на політичну зрілість депутатів і сподіваюся, що вже цього тижня ми ухвалимо закон про корінні народи, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 453
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29.06.2021 12:04 Ответить
херню городишь, или кацап просто?
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29.06.2021 12:57 Ответить
Во, кацап спалился. Иди присядь на бутылку, слопатоедное.
А я славянин, во всех поколениях, монголоид ты мокшанский...
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29.06.2021 15:23 Ответить
вам уже давали автономию, меджлис и все дела. толку? все просрали.
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29.06.2021 11:52 Ответить
А ваш народ вообще самоопределился несколько сотен лет назад. Однако, вы в атєчєства не торопитесь, а норовите Украинскую землю кроить.
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29.06.2021 11:56 Ответить
мимо опять чувак, не пались
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29.06.2021 11:57 Ответить
Очень даже не мимо. Вы аналогичный закон приняли уже давно, но при этом Украинцам пытаетесь напарить, что это плохо.
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29.06.2021 12:12 Ответить
просрали не кырымлы. Крымские татары - ЕДИНСТВЕННЫЕ кто сопротивлялся и сопротивляется российским оккупантам в Крыму. За это меджлис и объявили террористической организацией и запретили в России.
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29.06.2021 12:05 Ответить
А ромам, хотя и бескоренным, но "нашим" - место в резервации в чернобыльской зоне.
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29.06.2021 11:53 Ответить
зеленский! какие коренные народы.. есть украинцы, составляющие 84% населения... народ, образующий нацию! ты это понимаешь? или только члелом на пианине играть да чужие слова заучивать, а еще сдавать интересы страны и продавать секретные операции? посмори на спившегося джемилева, таким же хочешь стать?
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29.06.2021 12:07 Ответить
Согласно с Конституцией Украины все граждане Украины равноправны. Данный закон является ущемлением прав других народов (которые станут не коренными).да и кто решил, что крымские татары это коренной народ, а не евреи, например. Так докатимся до "истинных народов" и "не истинных". С какой целью это делается? Да и кто такой этот Джамилев чтобы определять кто тут коренной? У нас что только татары живут! Считаю что такие законы вредят Украине! н просто диверсия!
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29.06.2021 12:10 Ответить
Хм, мне вот интересно, а будет ли в списке корренных народов - украинцы?
Или мы уже никто на своей земле?
Под таким соусом получится, что этот закон - первый шаг, чтобы избавится от некоренных народов.
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29.06.2021 16:18 Ответить
 
 