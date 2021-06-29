Рассчитываю на политическую зрелость депутатов и надеюсь, уже на этой неделе мы примем закон о коренных народах, - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев надеется, что Верховная Рада примет закон "О коренных народах" уже на этой неделе, 1 июля.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"За почти 30 лет Независимости Украины и 25 лет действия Основного закона Украины уже были попытки на законодательном уровне закрепить права коренных народов, и, к сожалению, политики, видимо, не были готовы сделать такой шаг и восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины, что было бы настоящим проявлением исторической справедливости. Рассчитываю на политическую зрелость народных депутатов Украины и надеюсь, что уже на этой неделе (1 июля) по результатам рассмотрения мы примем за основу и в целом проект закона "О коренных народах Украины", - отметил Джемилев.

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Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по правам человека единогласно рекомендовал парламенту принять закон о коренных народах за основу и в целом. 25 июня замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что законопроект о коренных народах Рада рассмотрит на внеочередном заседании в четверг, 1 июля.