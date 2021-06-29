Рассчитываю на политическую зрелость депутатов и надеюсь, уже на этой неделе мы примем закон о коренных народах, - Джемилев
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев надеется, что Верховная Рада примет закон "О коренных народах" уже на этой неделе, 1 июля.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"За почти 30 лет Независимости Украины и 25 лет действия Основного закона Украины уже были попытки на законодательном уровне закрепить права коренных народов, и, к сожалению, политики, видимо, не были готовы сделать такой шаг и восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины, что было бы настоящим проявлением исторической справедливости. Рассчитываю на политическую зрелость народных депутатов Украины и надеюсь, что уже на этой неделе (1 июля) по результатам рассмотрения мы примем за основу и в целом проект закона "О коренных народах Украины", - отметил Джемилев.
Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по правам человека единогласно рекомендовал парламенту принять закон о коренных народах за основу и в целом. 25 июня замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что законопроект о коренных народах Рада рассмотрит на внеочередном заседании в четверг, 1 июля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
извините, тов. лидер народа, но я напр. по истории знаю шо козаки всегда боролись шоп ваш народ не угонял в рабство наш народ.
и да, только из-за такого лицемерия я бы голосовал против, неважно шо там в законопр. пишет.
это как понимать то? всегда нас кошмарили, а теперь "справедливость" подавай? что за бред, лицемер?
я против.
А так как сейчас есть - кырымлы имеют в РОССИИ больше возможностей учить своих детей на родном языке, чем в Украине. И получается, что крымским татарам в России будет лучше чем в Украине и зачем им тогда бороться за возвращение Крыма в Украину?
а ведь в 14 годы именно крымские тытыра защищали УКРАИНСКИЙ КРЫМ.
Надо быть мудрыми, дальновидными и справедливыми. Если бы Украина больше защищала кырымлы то Крым и сейчас был бы украинским
А я славянин, во всех поколениях, монголоид ты мокшанский...
Или мы уже никто на своей земле?
Под таким соусом получится, что этот закон - первый шаг, чтобы избавится от некоренных народов.