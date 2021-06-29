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Новости Рынок земли
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"Слуга народа" Гетманцев о введении рынка земли: 1 июля катастрофы не будет - по улицам сел не будут бегать вооруженные иностранцы и заставлять селян продавать землю

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что 1 июля с введением рынка земли катастрофы не будет.

Об этом он сказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я ожидаю, что ничего не изменится. Мы с вами проснемся 1 июля, и никакой катастрофы не будет. По улицам сел не будут бегать вооруженные иностранцы под видом украинцев и заставлять селян продавать землю, и выкручивать руки, и поджигать дома. Катастрофы не будет. Все будет нормально. Граждане получат право продавать свою землю", - отметил нардеп.

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Гетманцев подчеркнул, что для того, чтобы продать землю, украинцы должны будут ее оформить.

"Начнется абсолютно нормальный, контролируемый, медленный процесс. Я, кстати, не советую продавать сразу свою землю, потому что цена на нее будет возрастать год от года. Этот процесс позволит сельскому хозяйству, во-первых, наконец-то заработать в "белую", а, во-вторых, привлечь инвестиции", - объяснил Гетманцев.

Автор: 

ВР (29244) земля (1947) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+19
Всё что говорят зебилы нужно читать наоборот
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29.06.2021 11:43
+18
Вова Зеленский НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ украинский президент.
Он может поумнеть или начать ссаться под себя, он может научиться дипломатическому этикету или обыдлячиться окончательно, он может говорить что угодно, но суть, основной ингредиент, на котором замешан Вова - это вaтанылячество и спиномозговая привычка пресмыкаться.
Прислуживать сильным мира сего, с рук которых он так долго кормился, наёмный тамада на дорогих корпоративах.
Прислуживать великороссам, «старшим братьям», гопникам, которым законы цивилизации не писаны.
Они пугают Вовочку - «мальчика со скрипочкой», также, как в детстве пугали его криворожские гопники.
Вовочка не знает как им понравиться, кроме как отдать мобилу, карманные и анальную невинность. Такие персонажи всегда живут страхом и только им ведомы.
И, к сожалению, их он боится больше, чем нас.
Только бОльшим страхом можно объяснить неприкрытые, наглядные поддавки РФии.
Только бОльшим страхом можно объяснить простой как рельса вывод СТА **** МИЛЛИАРДОВ гривен из-под ПроЗорро.
Только бОльшим страхом можно объяснить то, что теряя в рейтингах, Вова всё равно @бет народ в пользу Бени и Ахметова.
РФию и местных бонз он боится гораздо больше нас.А история, которую никто никогда не учит, показывает, что это самая большая ошибка украинского лидера - считать свой народ ни на что не влияющей погрешностью.
На этой ошибке про@бывались многие, а у многих яйца были покрепче вовочкиных.
Вове пора уходить. Бенефисов отыграно достаточно и все - гавно.

Таня Адамс https://t.me/tanya_adams/515
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29.06.2021 11:43
+17
вы просто загоните их в долги не оставите другого выбора.
наперсточники
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29.06.2021 11:43
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Правила форума Совет форумчан
вы просто загоните их в долги не оставите другого выбора.
наперсточники
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29.06.2021 11:43 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о введении рынка земли: 1 июля катастрофы не будет - по улицам сел не будут бегать вооруженные иностранцы и заставлять селян продавать землю - Цензор.НЕТ 9702
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29.06.2021 11:43 Ответить
Мысль верная. Предложат кредиты под залог земли. Половина кредит не вернут и далее по циклу. Пока земля не окажется в банках.
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29.06.2021 14:19 Ответить
зачем? неподъемный налог на землю. а "аграриям" налоговые льготы
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29.06.2021 15:24 Ответить
Всё что говорят зебилы нужно читать наоборот
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29.06.2021 11:43 Ответить
системная катастрофа в экономике и вообще везде уже сформирована, а они говорят, что все у них гуд
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29.06.2021 11:53 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю - Цензор.НЕТ 2000
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29.06.2021 12:07 Ответить
😂😂😂👍
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29.06.2021 18:21 Ответить
Иносранцы не будут. Свои будут.
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29.06.2021 11:43 Ответить
И у "своих" чемодан с паспортами.
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29.06.2021 11:56 Ответить
Действительно - где это он увидел "своих"?
Все с чужими паспортами. Начиная с нотариуса в райцентре.
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29.06.2021 14:21 Ответить
Ви висловили мою думку ! Будуть бігати з автоматами не тільки в селі , а і в Києві ,нехай тільки платіжки за газ отримають !!!
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29.06.2021 12:22 Ответить
Вова Зеленский НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ украинский президент.
Он может поумнеть или начать ссаться под себя, он может научиться дипломатическому этикету или обыдлячиться окончательно, он может говорить что угодно, но суть, основной ингредиент, на котором замешан Вова - это вaтанылячество и спиномозговая привычка пресмыкаться.
Прислуживать сильным мира сего, с рук которых он так долго кормился, наёмный тамада на дорогих корпоративах.
Прислуживать великороссам, «старшим братьям», гопникам, которым законы цивилизации не писаны.
Они пугают Вовочку - «мальчика со скрипочкой», также, как в детстве пугали его криворожские гопники.
Вовочка не знает как им понравиться, кроме как отдать мобилу, карманные и анальную невинность. Такие персонажи всегда живут страхом и только им ведомы.
И, к сожалению, их он боится больше, чем нас.
Только бОльшим страхом можно объяснить неприкрытые, наглядные поддавки РФии.
Только бОльшим страхом можно объяснить простой как рельса вывод СТА **** МИЛЛИАРДОВ гривен из-под ПроЗорро.
Только бОльшим страхом можно объяснить то, что теряя в рейтингах, Вова всё равно @бет народ в пользу Бени и Ахметова.
РФию и местных бонз он боится гораздо больше нас.А история, которую никто никогда не учит, показывает, что это самая большая ошибка украинского лидера - считать свой народ ни на что не влияющей погрешностью.
На этой ошибке про@бывались многие, а у многих яйца были покрепче вовочкиных.
Вове пора уходить. Бенефисов отыграно достаточно и все - гавно.

Таня Адамс https://t.me/tanya_adams/515
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29.06.2021 11:43 Ответить
Зе клоун це не продукт України, Зе клоун це відрижка радянського союзу, тіпічний совковий раб з рабською психологієй і таким він бачить всіх українців.
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29.06.2021 11:58 Ответить
Так в селе и люди не беззащитные... Хватит сил и тупенького геманцева на бутылку причалить..
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29.06.2021 11:44 Ответить
Где-то я уже это слышал про "сапог НАТО"
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29.06.2021 11:46 Ответить
Сейчас на сессии голосуется судебная реформа. Единственная фракция, которая бьется против этой "псевдореформы", которая антиконституционно и в разрез с рекомендациями Венецианки делает судейский корпус полностью зависимым от Зеленского, является Батькивщина. И ЕС и ГОЛОС голосуют в унисон со слугами! Я прошу сторонников этих двух партий объяснить мне происходящее.
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29.06.2021 11:48 Ответить
попали под откорм
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29.06.2021 11:56 Ответить
ЄС з Голосом теж голосували в унісон за розпродаж землі разом з зеленню. Абинеюлька.
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29.06.2021 12:10 Ответить
Чому ти не договорюєш? Я ж пам'ятаю як було. Ти або дурак, або звичайна курва на платні.
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29.06.2021 12:28 Ответить
Що тобі договорювати? Вони підтримали зелень і це факт.
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29.06.2021 12:33 Ответить
Так але при яких поправках і в який час. Ти звичайна курва.
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29.06.2021 12:35 Ответить
Не зли мене, бо розсердюсь.
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29.06.2021 12:41 Ответить
Пох. Я пам'ятаю що ти писало три роки тому- КУРВА.
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29.06.2021 12:43 Ответить
Ти таки домігся цього, гамериканець.
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29.06.2021 12:50 Ответить
Необхідна реформа. Європа таки притиснула фаберже Вовіку.
А баба жЮля тупо піариться.
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29.06.2021 12:12 Ответить
В закон о ВККС вводится пункт, согласно которому членом этой комиссии может быть лицо с "юридическим образованием". В то время как БЮТ настаивает на том, что кандидатом должен быть человек с "полным юридическим образованием". Любой козе, кроме тебя, понятно, что это делается под какого-то кандидата от Слуг с IQ на уровне Кивы. Но впрочем, Порошенко тоже протолкнул в свое время закон под Луценко, а сейчас голосует вместе со Слугами. Значит и здесь где-то его рыло в пуху.
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29.06.2021 12:23 Ответить
Ніхєра вас життя не вчить. Доля у цього народу бути лохами.
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29.06.2021 12:29 Ответить
Кого вас? И чему оно должно учить?
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29.06.2021 12:33 Ответить
Ти брехун. Я розібрався за п'ять хвилин хто і за що голосує. Справа в тому, що моно більшість ставить законопроекти на розгляд незважаючи і єдина можливість зупинити прийняття корумпованих законів прийняти їх з поправками. Так було із ринком землі. І всі ці маніпулятивні і брехливі дописи певних участників (мілких продажних курв) тільки підтверджує, що українською нацією досить легко маніпулювати.
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29.06.2021 12:39 Ответить
Нет, мил человек, брехун ты. Или дурачок, который возомнил себя разбирающимся за 5 хвылын.
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29.06.2021 12:42 Ответить
Іди геть, кацапура дурна. Ти звичайна копійкова пілять на форумі)))
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29.06.2021 12:43 Ответить
Иди геть ты. Писать всякую ерунду можно на любом языке. Наверное лучше всего у тебя получается на украинском. Не позорь язык, чмо тупое.
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29.06.2021 12:45 Ответить
Справа не в освіті, а в участі іноземних наглядачів! Ось в чому принципова поправка!
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29.06.2021 12:41 Ответить
Участие иностранных наглядачив совершенно другой вопрос. Не плети тут лапти.
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29.06.2021 12:43 Ответить
Ога-ога… заспокійся. Сиди на гілці і відробляй свої шекеля.
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29.06.2021 12:44 Ответить
Ну президент Украины с высшим юридическим образованием, ну и что?
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29.06.2021 13:07 Ответить
ну мне напр. перодически позванивают и предлагают продать (под видом аренды, за пару бусинок) и намекают тонко мол если не продам, то даром могут забрать (земля у Тигипка моя)
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29.06.2021 11:59 Ответить
Яким чином у Вас можуть даром забрати, якщо вона у Вашій власності ??
Механізм ??
І що Ви можете контр. зробити ??
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29.06.2021 12:06 Ответить
ну та Ви ж читаєте пости інших дописувачів! можуть ввести податочок на землю..можуть через чорних нотаріусів переписати тихенько. А Остап Бендер взагалі знав багато різних методів віджиму!
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29.06.2021 12:09 Ответить
Сорі ...
1. Чорні нотаріуси - це вже кримінал. Періодично перевіряйте реєстри про вашу власність.
2. Про податки нічого сказати не можу - не володію землею, тому не цікавлюсь. Знову ж таки, мова іде про землю сільгосппризначення. А це окрема історія.
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29.06.2021 12:20 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4824431147571835&id=100000149914181&comment_id=4824981927516757&notif_id=1624917667429101&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
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29.06.2021 12:37 Ответить
Мабуть не нагуглиться, та й Бог з ним Вибачте.
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29.06.2021 12:40 Ответить
Загуглилось.
Але підробки паперових доків були поширені ще більше.
У статті усе апокаліптично. Поки що такого нема. Массово не жаліються.
Випадків чимало, так. Але не усі ж.
Глобалізація, діджиталізація в усьому світі іде. Скоро запанують криптовалюти. То ще більша жесть.
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29.06.2021 13:33 Ответить
Описаний випадок дивний. Кредит на 2,3 тис. грн.
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29.06.2021 13:35 Ответить
До речі, у Дії можна перевірити наявність кредиту, власності на нерух і рух. майно.
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29.06.2021 13:36 Ответить
даром ? могут и заставить заплатить, легко
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29.06.2021 12:21 Ответить
Механізм ??
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29.06.2021 13:36 Ответить
механізм наступний - на наковальню кладуть яйця клієнта а зверху ********* чимось важким. профіт!
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29.06.2021 14:01 Ответить
Аа ..! Ну я ж писав вже - кримінал. Ну так ... То вже інша історія.
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29.06.2021 14:41 Ответить
на криминале построена власть в Украине,
так что для начала по закону закрлют в сизо,
2кв.м на человека, жара 40,
как вариант, и ни какого криминала
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29.06.2021 14:48 Ответить
СЕС ??
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29.06.2021 12:03 Ответить
Вот эта фраза от зелени: "с введением рынка земли катастрофы не будет" и вызывает больше всего сомнений с прозрачностью рынка земли.
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29.06.2021 11:48 Ответить
Просто зебили обложат селян таким налогом на землю, что все сами продадут землю олигархам.
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29.06.2021 11:48 Ответить
На те все і спрямовано, не може ж клоун сказати що вони тепер заберуть всю землю у людей, треба аферу провернути по всім правилам.
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29.06.2021 11:55 Ответить
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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29.06.2021 11:49 Ответить
так воно і зараз те саме коїтьця, тільки другими методами..за 30 років майже в два рази скоротили населення!
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29.06.2021 12:00 Ответить
Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что 1 июля с введением рынка земли катастрофы не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3273951

ЯК ЩО ЦЕ СКАЗАВ ОДИН З Зе КЛОУНІВ ТО УКРАЇНІ ПРИЙШОВ pzdc

Як там казав Зе клоун - ДУМАЙ ТЕ
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29.06.2021 11:53 Ответить
Оцэ я закуркулюсь, нарешті стану панувати.
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29.06.2021 11:53 Ответить
Дійсно з 1 липня нічого не станеться.Потрібен час.Думаю десь з півроку.А до того треба прийняти такі податкові лещата щоб отой селянин побіг терміново продавати свої паї щоб не залишитися без штанів,а ось ообо упоротим та при баблі вночі до хати завітають гості,а якщо не зрозуміє то за гостями приїдуть мусора.Хіба нащадки комуністів можуть по іншому?Тай золота момона вимагає від свого народу певних дій.Тому Коліївщина почнеться десь на наступну весну.
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29.06.2021 11:54 Ответить
Всё, понеслась...
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29.06.2021 11:55 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю - Цензор.НЕТ 4761
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29.06.2021 11:55 Ответить
а референдум беня не разрешает - "не на часi". та и зачем холопам волю давать - построил, приказал, землю скупил... самое опасно если будут скупать спекулянты для перепродажи. тогда еще один голодомор.
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29.06.2021 11:57 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про введення ринку землі: 1 липня катастрофи не буде - вулицями сіл не бігатимуть озброєні іноземці та не змушуватимуть селян продавати землю - Цензор.НЕТ 7257
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29.06.2021 12:01 Ответить
Точно. Достаточно ещё раз повысить в два раза тарифы, - и нищая голота сама продаст всё.
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29.06.2021 12:07 Ответить
- "А кто это ценит?!"😒
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29.06.2021 12:09 Ответить
Вы же сами существа поете про соблюдение Конституции. Как же она будет соблюдаться если вы ган₽оны приняли закон где земля СОБСТВЕННОСТЬ НАРОДА Украины будет продаваться ИНОСТРАНЦАМ? Это как,ублюдки? Почему не как в других НОРМАЛЬНЫХ государствах ТОЛЬКО гражданам Украины или государству Украины и НЕ более чем,например 50га. Зачем продавать землю транснациональным компаниям? Наших детей лишить клочка земли им принадлежащего? Для недалёких, для наглядности могу привести пример с "платным" пляжем. По закону МИНИМУМ 20% территории( какой урод это протащил?)должно предоставляться вне зависимости от статуса платный/ бесплатный. Вы можете воспользоваться этим правилом? Нет. Потому что морды,нанятые в охрану вас тупо туда недопустят,а полиции плевать( ведь ее "кормит" месные придержатели пляжей.)Но ПО ЗАКОНУ такое право есть. А теперь благодаря этим ТУПЫМ ублюдкам будут продавать по зоо тыс. Га в одни руки ВМЕСТЕ с ВАМИ,ВАШИМИ домами ВНУТРИ. Они поставят шлагбаумы и морд и вы тихо за 1 копейку продадите свою собственность( ибо вы полноценно ее не воспользуетесь) ,хотя вам расскажут что право то вы будете иметь,но по факту и морды и полиция и местные чинуши,на "корме" у этих владельцев сделают вас БОМЖАМИ( толкается месседж что, мол ,зачем вам собственное жилье,снимайте,будьте мобильными,ну как в США, миллионы бомжей на трейлерах). Я не против продажи земли НО ТОЛЬКО гражданам Украины или государству и не более 50Га,что бы не давить фермеров и создавать работу людям. Надо заблокировать ТАКИЕ законы( тем более аудита ЗЕМЛИ НЕТ,это как вообще при сплошной коррупции земельку купят те кто больше даст?) Да и кризис когда валюты дешевеют что либо продавать надо быть полным дол&***** или предателем Украины.( но ситуация с дол&***** ответственности не снимает,что бы затем быть посаженным на кукан)
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29.06.2021 12:11 Ответить
их уже этих мелких фермеров и так задавили агрохолдинги, прощай земля. Села вымрут , бомжей добавится, а так то все нормально,да
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29.06.2021 12:14 Ответить
Гетманцев,судя по тому как ты обложил Украину налогами для привлечения инвесторов.То такие же противоречия в вашем Законе по земле
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29.06.2021 12:23 Ответить
Для кого не буде? Для України, чи для кагалу зелених потвор та їх хазяяїв?
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29.06.2021 12:28 Ответить
Ты, Гетманцев, такой же кретин, как и твой предводитель команчей...
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29.06.2021 12:33 Ответить
Он вовсе не кретин! Он наглый враг Украины и украинцем, хитро пользующийся моментом. Когда он что-то подлое затевает против Украины вместе с прочими либертарианцами, у него рожа такая, как будь-то он в анал какому-то слуге кончил.
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29.06.2021 16:08 Ответить
Однако, найдется немало таких, кого все это не удержит от галочки напротив фамилии наглого врага Украины, если второй фамилией в бюллетене будет фамилия Порошенко.
Вот такая херня, малята. Были готовы раньше и готовы сейчас жить в говне, лишь бы не Порох.
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29.06.2021 16:41 Ответить
Разумеется НЕ БУДУТ.
Неторопливо, тихой сапой, БАНКИ будут выдавать кредиты-ипотеки под залог земли.
А потом всю эту землю конфисковывать и складывать к себе в кубышку, как "фонд непойми-чего".
И владельцами земли будут неизвестные офшорные компании.
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29.06.2021 12:47 Ответить
Іноземці точно не прийдуть. Все скуплять Ахметов, Коломойський і Пінчук, під яких все це і затівалось.
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29.06.2021 13:01 Ответить
Ну и на выбирали вы идиотов, так мало, что сам дурак, так и всех дураками считает.
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29.06.2021 13:02 Ответить
Канєшна не будуть бігать. В мінюсті файлик замінять - і ти уже голодренєц
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29.06.2021 14:28 Ответить
Все дуже просто, землю скуплять наші шахраї через підставних осіб, а потім перепродадуть іноземним громадянам.
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29.06.2021 14:59 Ответить
Правильно! Никто из тех, кто голосовали за ЗЕконы о "рынке" земли, а уж тем более верхушка криворогих компрадоров, даже не думают о земле как нормальные хозяева, озабоченные тем, как сохранить продуктивность земельных, лесных и водных ресурсов и как одновременно получать доход с их правильной эксплуатации. Озабочены они одним - как максимально наварить на спекуляциях, пользуясь тем что они власть в стране. Им вся Украина похер, а не только земля. Они на страну смотрят, как кочевая орда на добычу.
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29.06.2021 16:17 Ответить
Гетьманцева в тюрьму !!!
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29.06.2021 16:17 Ответить
Моя б воля и возможность, я этого врага Украины без суда повесил бы на ближайшем подходящем дереве.
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29.06.2021 16:19 Ответить
Какие они смелые за забором.Пусть приедет в село без охраны и убедит селян В ОДНОМ СЕЛЕ!
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29.06.2021 16:22 Ответить
 
 