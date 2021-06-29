"Слуга народа" Гетманцев о введении рынка земли: 1 июля катастрофы не будет - по улицам сел не будут бегать вооруженные иностранцы и заставлять селян продавать землю

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что 1 июля с введением рынка земли катастрофы не будет.

Об этом он сказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я ожидаю, что ничего не изменится. Мы с вами проснемся 1 июля, и никакой катастрофы не будет. По улицам сел не будут бегать вооруженные иностранцы под видом украинцев и заставлять селян продавать землю, и выкручивать руки, и поджигать дома. Катастрофы не будет. Все будет нормально. Граждане получат право продавать свою землю", - отметил нардеп.

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Гетманцев подчеркнул, что для того, чтобы продать землю, украинцы должны будут ее оформить.

"Начнется абсолютно нормальный, контролируемый, медленный процесс. Я, кстати, не советую продавать сразу свою землю, потому что цена на нее будет возрастать год от года. Этот процесс позволит сельскому хозяйству, во-первых, наконец-то заработать в "белую", а, во-вторых, привлечь инвестиции", - объяснил Гетманцев.