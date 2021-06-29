Решение об открытии центров массовой вакцинации от COVID-19 - это ответственность местных властей, - главный санврач Кузин

Для упрощения власти на местах Минздрав дал четкую инструкцию по центрам вакцинации населения от COVID-19.

Об этом в интервью LIGA.net заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Решение об их (центров вакцинации. - Ред.) открытии - ответственность местных мэров и руководителей управлений или департаментов здравоохранения. Мы призываем их принимать такие решения. Некоторые регионы еще наблюдают, как это работает, некоторые уже получили от нас полный пакет документов, формируют бригады врачей, ищут площадки", - отметил Кузин.

По словам главного санврача, чтобы их мотивировать или упростить им работу, Минздрав дает четкую инструкцию.

"Поэтому этот процесс движется, возможно, он немного медленный, но принудительных или административных мер воздействия на места в Минздраве нет", - добавил Кузин.

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