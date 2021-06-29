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Новости Борьба с коронавирусом
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Решение об открытии центров массовой вакцинации от COVID-19 - это ответственность местных властей, - главный санврач Кузин

Решение об открытии центров массовой вакцинации от COVID-19 - это ответственность местных властей, - главный санврач Кузин

Для упрощения власти на местах Минздрав дал четкую инструкцию по центрам вакцинации населения от COVID-19.

Об этом в интервью LIGA.net заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Решение об их (центров вакцинации. - Ред.) открытии - ответственность местных мэров и руководителей управлений или департаментов здравоохранения. Мы призываем их принимать такие решения. Некоторые регионы еще наблюдают, как это работает, некоторые уже получили от нас полный пакет документов, формируют бригады врачей, ищут площадки", - отметил Кузин.

По словам главного санврача, чтобы их мотивировать или упростить им работу, Минздрав дает четкую инструкцию.

"Поэтому этот процесс движется, возможно, он немного медленный, но принудительных или административных мер воздействия на места в Минздраве нет", - добавил Кузин.

Также читайте: Вакцинация должна стать обязательной, - главный санврач Кузин

Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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ляшко похоже уже на выход, следующая кандидатура на пальтишко
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29.06.2021 11:58 Ответить
отличный план) если все хорошо то буба чемпион, а если шо не так то виноваты меры
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29.06.2021 12:04 Ответить
Як це зручно! Зелені довбні не беруть на себе ані квант відповідальності.
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29.06.2021 12:07 Ответить
Ну відкриють вони центри. А щепити цим місцевим владам чим? Бояришніком?
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29.06.2021 12:12 Ответить
Вакцинировался в субботу в таком центре, небольшого, но уютного областного центра под Киевом. Как самый хитрый хохол пришел на 15 мин раньше и был удивлен количеством таких же хитрых. По живой очереди я был где-то в пятом десятке. Запускали по 4 чел, анкеты, данные, прививка, все довольно быстро и организованно. Про Phizer тут не слышали,был китайский Corona Vac, достоял за 40 мин где-то, привился. Но заметил что особо очередь не росла.
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29.06.2021 12:15 Ответить
Маніпулятори відповідальності не несуть, вони її перекладають на інших. Типова поведінка для зеленського кодла.
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29.06.2021 12:30 Ответить
Місцевим владам немає чим зайнятися? Кому тоді потрібні ваші міністерства і уся ваша дібільна зелена влада?
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29.06.2021 13:06 Ответить
чи досягнуть до кінця місяця 2 млн, до яких залишилось 87,5 тисяч уколоти?
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29.06.2021 15:27 Ответить
 
 