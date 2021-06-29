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Новости Санкции против России
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В ближайшие месяцы ЕС будет готовить новые санкции против РФ, - Боррель

В ближайшие месяцы ЕС будет готовить новые санкции против РФ, - Боррель

Европейская комиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении об отношениях ЕС и России, опубликованном в блоге Борреля.

"В последние годы отношения с Россией резко ухудшились. Россия при президенте Путине дистанцировалась от Европы путем сознательного выбора политики как внутри страны, так и за рубежом. Мы хотели бы, чтобы этот выбор был другим, но мы должны исходить из этой реальности и возможности того, что отношения между ЕС и Россией могут даже ухудшиться...Мы должны сдерживать попытки России подорвать ЕС", - отмечает Боррель.

"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры (...). Европейский Совет попросил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в сообщении.

Однако, с другой стороны, Боррель отметил, что также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.

Поручение заняться подготовкой подобных санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в июне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС будет поддерживать белорусский народ, несмотря на выход Беларуси из "Восточного партнерства", - Боррель

Автор: 

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энергетическое эмбарго. германия выходит из нато. и замес. рашка распадается, мы признаем татарстан и якутию
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29.06.2021 12:05 Ответить
Хоть что-то хорошее за последние два года....а второе хорошее это что пока против Украины санкции не вводят.Но время у бедового еще достаточно.А может и по второму кругу повеселит какаяразница мудрых скрыпиных и гардонов зебильных.Хотя здравые ставят на Разумкова...за гречку оно попривычней сериальчика даже.
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29.06.2021 12:12 Ответить
Упродовж найближчих місяців ЄС готуватиме нові санкції проти РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 5404
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29.06.2021 12:22 Ответить
пора вводить санкции в отношении зеленского и его дружка арохамии
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29.06.2021 12:27 Ответить
Манька захерова не успевает "просыхать".
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29.06.2021 12:29 Ответить
Сп- 2 остановят ? Только такие санкции эффективны ...
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29.06.2021 12:38 Ответить
Упродовж найближчих місяців ЄС готуватиме нові санкції проти РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4874
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29.06.2021 12:49 Ответить
ИБД... Точней имитация противодействия людоедам.
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29.06.2021 12:56 Ответить
Санкции жесткие ,типа эмбарго на жижу надо было вводить еще вчера (реально хотя бы 6 лет назад) и уже забыли бы про войну и оккупацию,да и на карте мира появились бы новые независимые республики,признанные мировым сообществом
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29.06.2021 13:13 Ответить
 
 