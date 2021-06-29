В ближайшие месяцы ЕС будет готовить новые санкции против РФ, - Боррель

Европейская комиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении об отношениях ЕС и России, опубликованном в блоге Борреля.

"В последние годы отношения с Россией резко ухудшились. Россия при президенте Путине дистанцировалась от Европы путем сознательного выбора политики как внутри страны, так и за рубежом. Мы хотели бы, чтобы этот выбор был другим, но мы должны исходить из этой реальности и возможности того, что отношения между ЕС и Россией могут даже ухудшиться...Мы должны сдерживать попытки России подорвать ЕС", - отмечает Боррель.

"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры (...). Европейский Совет попросил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в сообщении.

Однако, с другой стороны, Боррель отметил, что также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.

Поручение заняться подготовкой подобных санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в июне.

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