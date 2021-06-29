За сутки в Киеве выявлено 77 больных COVID-19, летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА
За минувшие сутки в Киеве обнаружили 77 больных COVID-19. Летальных случаев за сутки в столице нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"За сутки в Киеве выявили 77 подтвержденных случаев COVID-19. Летальных случаев нет. Всего за период пандемии в городе было зафиксировано 5190 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 213 563", - сообщил Кличко.
Так, заболели: 44 женщины в возрасте от 19 до 80 лет, 26 мужчин в возрасте от 21 до 65 лет. А также 5 девочек от 5 до 16 лет и два мальчика 5 и 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 4 больных коронавирусом, а также 35 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 204 421 жителя столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 23, в Днепровском - 22 и в Соломенском районе - 13 случаев", - отметил Кличко.
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