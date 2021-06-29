"Защищены", - Минздрав и ЮНИСЕФ запустили всеукраинскую кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и партнерами начали национальную кампанию "Защищены", которая рассказывает о преимуществах вакцинации от COVID-19 через истории украинцев, получивших прививки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кампания призвана через личные истории показать, почему важно вакцинироваться, и мотивировать других защитить себя от COVID-19. Ее героями, которых вскоре увидят по всей стране, являются пенсионеры, врачи, педагоги, соцработники, люди с сопутствующими заболеваниями, религиозные лидеры и работники критической инфраструктуры.

Каждый из них вакцинировался по разным причинам, но теперь все они - защищены и готовы личной историей показать другим, что вакцинация от COVID-19 - это безопасно, эффективно и дает возможность вернуться к привычной жизни. "Вакцинировался, чтобы видеться с внучкой", "вакцинировался, потому что хочу снова путешествовать", "вакцинировался, потому что для больных диабетом - это единственное спасение", - каждый из них показывает важность вакцинации через персональный опыт.

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Лица героев с прямой речью о том, что больше всего мотивировало вакцинироваться, вскоре появятся на наружной рекламе в разных городах и оживут в соцсетях. Их истории можно будет почитать в спецпроекте от издания The Ukrainians, а также услышать по радио.

"Сейчас некоторые колеблется, чем лучше вакцинироваться, а я думаю, что нет разницы - любой из доступных одобренных вакцин, лишь бы вернуться к нормальной жизни", - говорит героиня кампании, врач из города Косов Ивано-Франковской области Наталья Лихошерстова.

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Напомним, в Украине продолжается вакцинация от COVID-19. На сегодняшний день вакцинируют приоритетные группы населения, среди которых медики, работники социальной и образовательной сфер, маломобильных групп населения, люди в возрасте 60+ и тому подобное. Записаться на вакцинацию можно у семейного врача или в ближайшем пункте прививок. Если человек не относится к приоритетным группам, то можно стать в лист ожидания в ближайшем центре массовой вакцинации через сайт или мобильное приложение "Дія" или контакт-центр МЗ: 0800 60 20 19. Детали на vaccination.covid19.gov.ua.