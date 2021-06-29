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Новости Коронавирус и карантин
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"Защищены", - Минздрав и ЮНИСЕФ запустили всеукраинскую кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и партнерами начали национальную кампанию "Защищены", которая рассказывает о преимуществах вакцинации от COVID-19 через истории украинцев, получивших прививки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кампания призвана через личные истории показать, почему важно вакцинироваться, и мотивировать других защитить себя от COVID-19. Ее героями, которых вскоре увидят по всей стране, являются пенсионеры, врачи, педагоги, соцработники, люди с сопутствующими заболеваниями, религиозные лидеры и работники критической инфраструктуры.

Каждый из них вакцинировался по разным причинам, но теперь все они - защищены и готовы личной историей показать другим, что вакцинация от COVID-19 - это безопасно, эффективно и дает возможность вернуться к привычной жизни. "Вакцинировался, чтобы видеться с внучкой", "вакцинировался, потому что хочу снова путешествовать", "вакцинировался, потому что для больных диабетом - это единственное спасение", - каждый из них показывает важность вакцинации через персональный опыт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав, вероятно, разрешит комбинировать COVID-вакцины различных производителей, - главный санврач Кузин

Лица героев с прямой речью о том, что больше всего мотивировало вакцинироваться, вскоре появятся на наружной рекламе в разных городах и оживут в соцсетях. Их истории можно будет почитать в спецпроекте от издания The Ukrainians, а также услышать по радио.

"Сейчас некоторые колеблется, чем лучше вакцинироваться, а я думаю, что нет разницы - любой из доступных одобренных вакцин, лишь бы вернуться к нормальной жизни", - говорит героиня кампании, врач из города Косов Ивано-Франковской области Наталья Лихошерстова.

Также читайте: Вакцинация должна стать обязательной, - главный санврач Кузин

Напомним, в Украине продолжается вакцинация от COVID-19. На сегодняшний день вакцинируют приоритетные группы населения, среди которых медики, работники социальной и образовательной сфер, маломобильных групп населения, люди в возрасте 60+ и тому подобное. Записаться на вакцинацию можно у семейного врача или в ближайшем пункте прививок. Если человек не относится к приоритетным группам, то можно стать в лист ожидания в ближайшем центре массовой вакцинации через сайт или мобильное приложение "Дія" или контакт-центр МЗ: 0800 60 20 19. Детали на vaccination.covid19.gov.ua.

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову:

ВООЗ рекомендує маски та соціальну дистанцію для всіх - вакцинованих та невакцинованих - через штамм Covid "Delta"

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/go-recommends-masks-social-distancing-everyone-vaccinated-unvaccinated-due-covid-delta-variant/
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29.06.2021 12:25
+1
Один в один як на кацапії....
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29.06.2021 12:39
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Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову:

ВООЗ рекомендує маски та соціальну дистанцію для всіх - вакцинованих та невакцинованих - через штамм Covid "Delta"

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/go-recommends-masks-social-distancing-everyone-vaccinated-unvaccinated-due-covid-delta-variant/
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29.06.2021 12:25 Ответить
Один в один як на кацапії....
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29.06.2021 12:39 Ответить
вакцинировался!

Просто пришел в поликлинику спросить как встать в очередь на вакцину - очереди не было. Никакой. Укололи, вечером в сон раньше клонило, лег примерно в 22 часа, как никогда. На следующий день чуть-чуть поморозило вечерком, на грани ощущений - то ли морозит то ли показалось - не пойму. и все.

Всем советую вакцинироваться! бо 3 месяца назад перенес ковид. Никакой грипп с ним не сравнится, две недели какого-то тумана. Последствия до сих пор выхаркиваю.
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29.06.2021 13:47 Ответить
https://censor.net/ru/news/3273963/zaschischeny_minzdrav_i_yunisef_zapustili_vseukrainskuyu_kampaniyu_v_podderjku_vaktsinatsii_ot_covid19#:~:text=%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%2C%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%2C%20%D0%B0%20%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%8E%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20-%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C%20%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%22%2C%20-%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.

И снова - какая разница.
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29.06.2021 12:54 Ответить
Вакцинировался чтобы путешествовать. Другими словами принудилово.
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29.06.2021 13:02 Ответить
"лишь бы вернуться к нормальной жизни" - так я и так норм живу. Намордник в магаз малость бесит, а так ничо вроде.
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29.06.2021 13:04 Ответить
можешь не жить, мне по фигу.
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29.06.2021 13:48 Ответить
Так и нам на тебя пофигу ...
Вакциеировался...твои проблемы а не наши..
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29.06.2021 14:24 Ответить
 
 