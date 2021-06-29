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Новости Борьба с коронавирусом
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Украина законтрактовала около 20 млн доз вакцины Pfizer до конца года, они будут приходить ежемесячно, - Кузин

Украина законтрактовала около 20 млн доз вакцины Pfizer до конца года, они будут приходить ежемесячно, - Кузин

Вакцины Pfizer будут приходить в Украину ежемесячно. Всего было законтрактовано около 20 млн доз до конца года.

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас страна законтрактовала около 20 млн доз Pfizer до конца года, они будут приходить каждый месяц", - отметил Кузин.

"Когда мы принимаем решение об использовании той или иной вакцины, принимаем во внимание несколько факторов. Во-первых, ориентировочную численность группы риска. Мы знаем график поставки и рассчитываем, хватит той или иной поставленной вакцины на конкретную группу риска. Например, мы знаем, что записались 200 тыс. работников образования. Соответственно, 400 тыс. дозами Pfizer можем их охватить. Потому что одну группу мы прививаем одним типом вакцины", - добавил главный санврач.

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Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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это уже 150й раз, или еще 149й?
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29.06.2021 12:28 Ответить
панімаєте депутатів, судів, чиновників ще не вакциновано. а їм срочно нуна в європу, сша по бізнес справам, в них там маєтки, рідня. а бидло най їде в свій ********************** і не виє
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29.06.2021 12:34 Ответить
11.05.21 09:21 В 2021 году Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов

Прошло полтора месяца...
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29.06.2021 12:35 Ответить
Верю , верю солнцеписающим гундосикам и иже с ними опами министерскими.
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29.06.2021 12:37 Ответить
Шо опять?
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29.06.2021 13:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OsWfQ5emSMM&t=2s
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29.06.2021 16:17 Ответить
это пидступнейшая зрадулька.
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30.06.2021 11:41 Ответить
 
 