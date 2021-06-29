Украина законтрактовала около 20 млн доз вакцины Pfizer до конца года, они будут приходить ежемесячно, - Кузин

Вакцины Pfizer будут приходить в Украину ежемесячно. Всего было законтрактовано около 20 млн доз до конца года.

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас страна законтрактовала около 20 млн доз Pfizer до конца года, они будут приходить каждый месяц", - отметил Кузин.

"Когда мы принимаем решение об использовании той или иной вакцины, принимаем во внимание несколько факторов. Во-первых, ориентировочную численность группы риска. Мы знаем график поставки и рассчитываем, хватит той или иной поставленной вакцины на конкретную группу риска. Например, мы знаем, что записались 200 тыс. работников образования. Соответственно, 400 тыс. дозами Pfizer можем их охватить. Потому что одну группу мы прививаем одним типом вакцины", - добавил главный санврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет, - исследование