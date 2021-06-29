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Не хватило средств: Минсоцполитики перенесло обещанное на 1 июля повышение пенсий на 400 грн для пенсионеров старше 75 лет

Не хватило средств: Минсоцполитики перенесло обещанное на 1 июля повышение пенсий на 400 грн для пенсионеров старше 75 лет

Анонсированное на 1 июля повышение пенсий гражданам Украины, которые достигли 75 лет будет перенесено на 1 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, говорится в сюжете ТСН.ua.

По словам Лазебной, анонсированная выплата дополнительных 400 гривен пенсионерам 75+, переносится из-за нехватки средств в госбюджете.

"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было - сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут получать ежемесячно", - подчеркнула Лазебная.

Министр также отметила, что в следующем году эти 400 грн 75-летним будут подлежать индексации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постоянно получают пенсии 626 тыс. жителей ОРДЛО, получивших статус внутренне перемещенных лиц, - Лазебная

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) анонсировал несколько видов перерасчета пенсий до конца 2021 года.

пенсия (2161) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+60
да подождут ишо....главное чтоб Витренко, Арахамии, сыроже Лещенко, Наему, Залищук, третьяковой, Потураеву, Тимошенко кирюхе...... и всем БиоМусорным особям хватило......
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29.06.2021 12:33
+44
Всем хорошего настроения!
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29.06.2021 12:30
+42
Та не кваптеся, моя бабця ще зачекає!
Головне, шоб слугам, суддям та покурорам вистачило, бо тяжко на них дивитися...
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29.06.2021 12:35
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https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV https://www.youtube.com/post/Ugw1isXqFvF7yTf02DZ4AaABCQ 17 минут назад

А пам"ятаєте, як на самому початку брав гроші на оплату оренди житла у своєї тещі, в квартирі якої проживав. А ось і двох років не минуло і особнячок в англійському стилі виріс.....Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років - Цензор.НЕТ 5461
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29.06.2021 23:46 Ответить
Десь я цього Стефанчука вже бачив...
Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років - Цензор.НЕТ 7487
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30.06.2021 03:59 Ответить
Иными словами"денег нет,но вы держитесь"
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30.06.2021 00:16 Ответить
Просрал вофка все бабло на Велыким крадивныцтви, а че папашке персональную пенсию сварганил, а остальные идут в жопу, все как обещал
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30.06.2021 08:00 Ответить
Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років - Цензор.НЕТ 4782
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30.06.2021 08:06 Ответить
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