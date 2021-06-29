Не хватило средств: Минсоцполитики перенесло обещанное на 1 июля повышение пенсий на 400 грн для пенсионеров старше 75 лет

Анонсированное на 1 июля повышение пенсий гражданам Украины, которые достигли 75 лет будет перенесено на 1 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, говорится в сюжете ТСН.ua.

По словам Лазебной, анонсированная выплата дополнительных 400 гривен пенсионерам 75+, переносится из-за нехватки средств в госбюджете.

"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было - сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут получать ежемесячно", - подчеркнула Лазебная.

Министр также отметила, что в следующем году эти 400 грн 75-летним будут подлежать индексации.

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Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) анонсировал несколько видов перерасчета пенсий до конца 2021 года.