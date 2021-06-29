Корниенко о коррупционных схемах родственников Тищенко: Сюжета еще не видел. В таких ситуациях должны разбираться правоохранительные органы

Народные депутаты "СН" Николай Тищенко и Александр Куницкий не выглядят побитыми.

Об этом в интервью журналистам в Раде сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Комментируя информацию о том, что якобы Тищенко и Куницкий подрались в буфете ВР, он подчеркнул: "я видел отдельно и Тищенко, и Куницкого. Они не выглядели как побитые".

Отвечая на вопрос, жаловались ли Куницккий и Тищенко друг на друга, нардеп заявил: "они уже взрослые ребята, думаю, им есть кому пожаловаться".

Корниенко также признался, что еще не видел программу BIHUS info относительно возможной коррупции родственников Тищенко и добавил, что в таких ситуациях должны разбираться правоохранительные органы.

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