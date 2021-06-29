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Корниенко о коррупционных схемах родственников Тищенко: Сюжета еще не видел. В таких ситуациях должны разбираться правоохранительные органы

Корниенко о коррупционных схемах родственников Тищенко: Сюжета еще не видел. В таких ситуациях должны разбираться правоохранительные органы

Народные депутаты "СН" Николай Тищенко и Александр Куницкий не выглядят побитыми.

Об этом в интервью журналистам в Раде сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Комментируя информацию о том, что якобы Тищенко и Куницкий подрались в буфете ВР, он подчеркнул: "я видел отдельно и Тищенко, и Куницкого. Они не выглядели как побитые".

Отвечая на вопрос, жаловались ли Куницккий и Тищенко друг на друга, нардеп заявил: "они уже взрослые ребята, думаю, им есть кому пожаловаться".

Корниенко также признался, что еще не видел программу BIHUS info относительно возможной коррупции родственников Тищенко и добавил, что в таких ситуациях должны разбираться правоохранительные органы.

Читайте также: Родственники "слуги народа" Тищенко причастны к коррупционной "схеме" при строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29245) драка (2019) Корниенко Александр (658) Куницкий Александр (45) Тищенко Николай (336)


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драчуны..
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29.06.2021 12:41 Ответить
Дрочеры 🙂
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29.06.2021 12:45 Ответить
Бандюган из 90х подрался с "белым воротничком" с израильским паспортом, наверное спорили кто больше для народа сделал. Это из серии драки Авакова и Саакашвили, т.к. армянин и грузин не могли выяснить кто больше любит Украину.
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29.06.2021 12:42 Ответить
ага, але там теж свої.
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29.06.2021 12:42 Ответить
Тищенко - кум Ермака https://censor.net/ru/v3273981
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29.06.2021 16:48 Ответить
колька -каклета пришел бабла нарубить, а ему мешают
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29.06.2021 13:25 Ответить
У этой морды как и у всех зеленых вообще избирательное зрение.....
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29.06.2021 14:09 Ответить
"В таких ситуациях должны разбираться правоохранительные органы"----какие органы это чмо имеет в виду? У нас уже ВСЕ органы зеленые, значит разбираться не будут!
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30.06.2021 01:12 Ответить
 
 