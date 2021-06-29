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"Слуга народа" поддержит законопроект о ВККС со всеми рекомендациями Венецианской комиссии, - Арахамия

"Слуга народа" поддержит законопроект №3711-д "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины с рекомендациями Венецианской комиссии.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Очевидно, что судебная реформа с самого начала должна быть легитимной как для украинского общества, так и для международного сообщества. И поэтому парламент должен принять ту версию законопроекта, которую подготовил парламент на основе всех рекомендаций Венецианской комиссии, в том числе, о решающем голосе международных представителей во время отбора членов ВККС. Фракция "Слуга народа" поддержит такой законопроект со всеми рекомендациями", - сказал Арахамия.

Он отметил, что за такую версию законопроекта выступает и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Арахамии, перезапуск ВККС позволит изменить судейскую систему, которая годами консервировалась в собственных проблемах.

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"Мы должны дать старт судебной реформе. Законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей - именно тот документ, с которого эта реформа должна начинаться. Он изменит подход к формированию кадровой судебной системы. Кроме того, после восстановления ВККС работа более двух тысяч судей, в частности, в столичном окружном суде, будет оценена. Это и станет элементом очистки судейского корпуса от нечестных судей", - подчеркнул народный депутат.

Арахамия также напомнил, что в Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект № 5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия. Он подчеркнул, что при его принятии также будут учтены рекомендации международного сообщества.

Автор: 

Арахамия Давид (989) ВККСУ (501) Слуга народа (2630)


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Ну якщо підтримає "Слуга народа" важко уявити.. фотографи, перукарі, ресторатори і просто безробітні колишні, що з того вийде... ?
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29.06.2021 12:47 Ответить
Сейчас мусора кацапской зевонючки так мудохают фоповцев в центре Киева...уверенна на следующей неделе зекретину припишут в опросиках процентов 50)только что оно потом будет делать с этими лжеопросиками...
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29.06.2021 12:48 Ответить
Какая разница, какие там будут условия и законы,
если вся комиссия, на 100% будет состоять из шавок Портнова?
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29.06.2021 12:58 Ответить
дед мопед
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29.06.2021 13:15 Ответить
щось підозріло вони погоджуються..
десь втулили спотворну поправку..
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29.06.2021 14:03 Ответить
 
 