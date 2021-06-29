"Слуга народа" поддержит законопроект о ВККС со всеми рекомендациями Венецианской комиссии, - Арахамия
"Слуга народа" поддержит законопроект №3711-д "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины с рекомендациями Венецианской комиссии.
Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Очевидно, что судебная реформа с самого начала должна быть легитимной как для украинского общества, так и для международного сообщества. И поэтому парламент должен принять ту версию законопроекта, которую подготовил парламент на основе всех рекомендаций Венецианской комиссии, в том числе, о решающем голосе международных представителей во время отбора членов ВККС. Фракция "Слуга народа" поддержит такой законопроект со всеми рекомендациями", - сказал Арахамия.
Он отметил, что за такую версию законопроекта выступает и президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Арахамии, перезапуск ВККС позволит изменить судейскую систему, которая годами консервировалась в собственных проблемах.
"Мы должны дать старт судебной реформе. Законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей - именно тот документ, с которого эта реформа должна начинаться. Он изменит подход к формированию кадровой судебной системы. Кроме того, после восстановления ВККС работа более двух тысяч судей, в частности, в столичном окружном суде, будет оценена. Это и станет элементом очистки судейского корпуса от нечестных судей", - подчеркнул народный депутат.
Арахамия также напомнил, что в Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект № 5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия. Он подчеркнул, что при его принятии также будут учтены рекомендации международного сообщества.
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если вся комиссия, на 100% будет состоять из шавок Портнова?
десь втулили спотворну поправку..