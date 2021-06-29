"Грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - штормовое предупреждение объявлено в Украине
Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 29 июня практически на всей территории страны, кроме большинства южных областей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"До конца суток 29 июня в Украине, кроме большинства южных областей, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
Объявлен первый уровень опасности - желтый.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлические входные двери.
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показать весь комментарий29.06.2021 12:56
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показать весь комментарий29.06.2021 13:46
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