"Грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - штормовое предупреждение объявлено в Украине

Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 29 июня практически на всей территории страны, кроме большинства южных областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"До конца суток 29 июня в Украине, кроме большинства южных областей, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

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Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлические входные двери.