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"Грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - штормовое предупреждение объявлено в Украине

Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 29 июня практически на всей территории страны, кроме большинства южных областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"До конца суток 29 июня в Украине, кроме большинства южных областей, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

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Объявлен первый уровень опасности - желтый. 

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлические входные двери.

дожди (229) погода (2819) шторм (119)


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Топ комментарии
+10
Не ну в Крыму хорошо получилось.
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29.06.2021 12:56
+1
Идите нахер со своими ветрами, бурями и ураганами. Достали!
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29.06.2021 12:52
+1
Когда я читаю такие комменты, мне становится понятно, кем является их автор.
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29.06.2021 13:46
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удивили...
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29.06.2021 12:51 Ответить
Идите нахер со своими ветрами, бурями и ураганами. Достали!
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29.06.2021 12:52 Ответить
Не ну в Крыму хорошо получилось.
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29.06.2021 12:56 Ответить
Это бумеранг, шоб сильно не стрыбали.
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29.06.2021 13:48 Ответить
Когда я читаю такие комменты, мне становится понятно, кем является их автор.
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29.06.2021 13:46 Ответить
А в Киеве, как и почти всю последнюю неделю - без осадков?
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29.06.2021 12:57 Ответить
А где это в Киеве без осадков? Тока шо дождь шел.
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29.06.2021 13:02 Ответить
Киев большой.
Вы живёте в разных частях города.
Киевляне.
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29.06.2021 13:47 Ответить
Таки да. Я гром слышал, а дождя не видно. Это на Подоле, в районе ст. м. Шевенко. И на прошлой неделе такое было.
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29.06.2021 14:01 Ответить
ст.м. Шевченко
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29.06.2021 14:02 Ответить
 
 