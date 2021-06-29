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Блокирование трибуны, чтобы затянуть рассмотрение вопроса по олигархам, будет выглядеть странновато, - "слуга народа" Корниенко

Блокирование трибуны, чтобы затянуть рассмотрение вопроса по олигархам, будет выглядеть странновато, -

Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что сегодня и в четверг парламент будет работать допоздна.

Об этом он сказал журналистам в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о возможном блокировании трибуны во время рассмотрения законопроекта по олигархам, Корниенко отметил, что оппозиция внесла альтернативные законопроекты, что является проявлением парламентаризма.

По его словам, документы будут рассмотрены на комитетах и вынесены в сессионный зал, где депутаты будут определяться с голосованием.

"В такой ситуации я даже не вижу смысла блокировать трибуну. Просто блокирование трибуны, чтобы затянуть рассмотрение вопроса по олигархам, будет выглядеть немного странновато", - подчеркнул нардеп.

Читайте: Корниенко о коррупционных схемах родственников Тищенко: Сюжета еще не видел. В таких ситуациях должны разбираться правоохранительные органы

Автор: 

ВР (29245) олигарх (1026) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+6
Це закон не за олігарзів, а за узурпацію влади, брехло заплісневіле...
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29.06.2021 13:03
+4
Лицемірство, як було лицемірством зняття депутатської недоторканості.
Суть не в назві законопроекту, а в змісті. А зміст веде до позасудових покарань незгодних з політикою зеленої плісняви
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29.06.2021 13:04
+4
Этот законлпроект зеленой гниды к борьбе олигархов имеет такое же отношение как гинеколог к проктологии, где то рядом , но совершенно не то, хотя какая разница Недаром его на ахметовском канале так нахваливают
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29.06.2021 13:05
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Це закон не за олігарзів, а за узурпацію влади, брехло заплісневіле...
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29.06.2021 13:03 Ответить
правильно, пусть петики цветут
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29.06.2021 13:04 Ответить
И тебе не дрыстать...хотя это и не реально
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29.06.2021 13:06 Ответить
Коли тебе прийдуть розкуркулювати, ці большевіки, будеш розповідати, що ти за них і то помилка...
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29.06.2021 13:06 Ответить
ты как тот кацап бандеровцами напуган, а теперь Петя покоя не дает.
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29.06.2021 13:09 Ответить
Ти вже бачу, розцвів. Двома квітками. 😁
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29.06.2021 14:03 Ответить
партия ЕС будет за?
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29.06.2021 13:04 Ответить
А как этот закон борется с олигархатом? Беня перестанет воровать с бюджета вагонами? Давай, зепил, пердони чего нибудь
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29.06.2021 13:07 Ответить
Ні, звичайний. ЗА (олігархів) будуть слуги (СН).
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29.06.2021 14:05 Ответить
Лицемірство, як було лицемірством зняття депутатської недоторканості.
Суть не в назві законопроекту, а в змісті. А зміст веде до позасудових покарань незгодних з політикою зеленої плісняви
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29.06.2021 13:04 Ответить
Ага, как закон об импичменте, по которому и Чикотило не снять с президентства
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29.06.2021 13:09 Ответить
І що ти лапки склало, як Алан Чумак - зеленську сечу заряджаєш???
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29.06.2021 13:04 Ответить
Этот законлпроект зеленой гниды к борьбе олигархов имеет такое же отношение как гинеколог к проктологии, где то рядом , но совершенно не то, хотя какая разница Недаром его на ахметовском канале так нахваливают
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29.06.2021 13:05 Ответить
этот законопрэкт зеленой гниды проти шыкаладной
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29.06.2021 13:09 Ответить
Тільки він називається не законо про олігархів,а закон про спробу зкрити незручні змі.
Адже там прописана така процедура, що фактично можна закрити будь яке неугодне змі, яке почне розмовляти про корупцію, або зраду режиму зеленського, навіть якщо ним не володіє олігарх. Тому що процедура дозволяє закривати також ті змі, які пов'язані із олігархами, а їх пов'язаність вирішує РНБО
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29.06.2021 13:39 Ответить
еще б списочек опубликовали какие СМИ не связанны с олигархами ,
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29.06.2021 14:09 Ответить
Але впевнений, що 1+1 51% якого володіє Коломойський і 20% Медведчук буде працювати без проблем, тому що лояльний
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29.06.2021 16:17 Ответить
а что у нас уже ВСЕ принятые законы по противодействию коррупции работают?
или суды начали выносить обвинительные приговоры взяточникам?
или уже все госзаказы и госзакупки идут исключительно через систему "Прозоро"?
или у нас СНБО прировняли к суду?
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29.06.2021 13:50 Ответить
 
 