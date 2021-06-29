Блокирование трибуны, чтобы затянуть рассмотрение вопроса по олигархам, будет выглядеть странновато, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что сегодня и в четверг парламент будет работать допоздна.

Об этом он сказал журналистам в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о возможном блокировании трибуны во время рассмотрения законопроекта по олигархам, Корниенко отметил, что оппозиция внесла альтернативные законопроекты, что является проявлением парламентаризма.

По его словам, документы будут рассмотрены на комитетах и вынесены в сессионный зал, где депутаты будут определяться с голосованием.

"В такой ситуации я даже не вижу смысла блокировать трибуну. Просто блокирование трибуны, чтобы затянуть рассмотрение вопроса по олигархам, будет выглядеть немного странновато", - подчеркнул нардеп.

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