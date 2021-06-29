Блокирование трибуны, чтобы затянуть рассмотрение вопроса по олигархам, будет выглядеть странновато, - "слуга народа" Корниенко
Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что сегодня и в четверг парламент будет работать допоздна.
Об этом он сказал журналистам в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Говоря о возможном блокировании трибуны во время рассмотрения законопроекта по олигархам, Корниенко отметил, что оппозиция внесла альтернативные законопроекты, что является проявлением парламентаризма.
По его словам, документы будут рассмотрены на комитетах и вынесены в сессионный зал, где депутаты будут определяться с голосованием.
"В такой ситуации я даже не вижу смысла блокировать трибуну. Просто блокирование трибуны, чтобы затянуть рассмотрение вопроса по олигархам, будет выглядеть немного странновато", - подчеркнул нардеп.
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Суть не в назві законопроекту, а в змісті. А зміст веде до позасудових покарань незгодних з політикою зеленої плісняви
Адже там прописана така процедура, що фактично можна закрити будь яке неугодне змі, яке почне розмовляти про корупцію, або зраду режиму зеленського, навіть якщо ним не володіє олігарх. Тому що процедура дозволяє закривати також ті змі, які пов'язані із олігархами, а їх пов'язаність вирішує РНБО
или суды начали выносить обвинительные приговоры взяточникам?
или уже все госзаказы и госзакупки идут исключительно через систему "Прозоро"?
или у нас СНБО прировняли к суду?