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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных нарушениях ВФ РФ и их наемников дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020, в частности - пунктов "о запрете на применение огня" и "о запрете на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях".

Как информирует Цензор.НЕТ, об пресс-центр ОС со ссылкой на данные СЦКК.

"Оккупанты продолжают вести обстрелы с применением запрещенных видов вооружения. В частности, 26 июня в период с 6:40 до 9:30 было зафиксировано три обстрела со стороны позиций ВФ РФ, которые находятся в районе оккупированных населенных пунктов Заиченко и Пикузы в направлении сельскохозяйственных угодий населенных пунктов Гнутово и Талаковка. Обстрел осуществлялся с применением минометов калибра 120 мм (18 мин) и 82 мм (4 мины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время верификации, проведенной наблюдательной группой УС СЦКК, исследования воронок, разрыва снарядов и остальных фрагментов от боеприпасов, установлен факт применения кремлевскими наемниками артиллерийских систем калибра 120 мм.

"Фрагменты от снарядов свидетельствуют о применении боеприпасов типа ЗОФ49 со взрывателем 3В35, которые сняты с вооружения вооруженных сил Российской Федерации из-за истечения срока годности. Вышеупомянутые боеприпасы поставляются РФ для незаконных вооруженных формирований, имеющих на вооружении орудия 2Б16 "Нона-СВК" российского производства с целью их утилизации.

Стоит отметить, что 2Б16 "Нона-СВК" на вооружении Вооруженных Сил Украины нет", - отметили в СЦКК.

Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК 01

В СЦКК также подчеркнули, что использование вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенного вооружения вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку это несет прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил и мирного населения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ выпустили 52 мины по позициям ВСУ возле Новотошковского, повреждена машина наблюдательной группы, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"Действия такого рода свидетельствуют о явном нежелании ВФ РФ соблюдать достигнутые соглашения и направлены на эскалацию напряженности по всей линии разграничения сторон.

Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК 02
Фото: СЦКК

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - добавили в СЦКК.

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Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК 03

Донбасс (26956) СЦКК (725)


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Топ комментарии
+8
А шо у них не просроченое?
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29.06.2021 12:57
+6
Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7110Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9200
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29.06.2021 13:00
+6
Какие боеприпасы в шахте откопали, такими и стреляют. Тоже мне, руссофобию тут развели!
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29.06.2021 13:04
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А шо у них не просроченое?
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29.06.2021 12:57 Ответить
Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7110Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9200
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29.06.2021 13:00 Ответить
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29.06.2021 13:38 Ответить
Какие боеприпасы в шахте откопали, такими и стреляют. Тоже мне, руссофобию тут развели!
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29.06.2021 13:04 Ответить
а раненные все таки есть.
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29.06.2021 13:05 Ответить
Треба верховному кошмару підсказати: якщо ********** прострочені, то вважається, що війна не справжня - тобто МИР... і відповідати на обстріли з протермінованними ************ не можна, інакше верховний жах - звільнить з займаємих посад з штрафом, і піде на охорону - САМ, хоч йому дуже страшно....
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29.06.2021 13:09 Ответить
у них и пересидент-просроченный
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29.06.2021 13:10 Ответить
В Украине во время СССР находились ударные округа, нацеленные на Европу, склады и части материального обеспечения (ЧМО, от этой аббревиатуры пошло - чмошник) на территории лаптестана. У ху.ла запасы еще лет на сто, вот он и ищет повод для утилизации. Утилизация на производстве стоит больших денег.
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29.06.2021 13:10 Ответить
якщо просрочені - поверніть назад.
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29.06.2021 13:11 Ответить
И пожалица в службу защиты потребителей!
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29.06.2021 13:22 Ответить
И что, сей факт что-то меняет?
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29.06.2021 13:30 Ответить
Війська РФ використовують на Донбасі прострочені російські боєприпаси, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2645
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29.06.2021 13:31 Ответить
Это была новость 16го года......
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29.06.2021 14:09 Ответить
А комуто нужен свежачок?
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29.06.2021 15:21 Ответить
россияне на украинском Донбассе используют не только просроченные российские боеприпасы, металлолом российской армии, но и явно сами по себе яаляются просроченными особями, все еще коптящими воздух, хотя им черти уже прогулы ставят
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29.06.2021 15:27 Ответить
 
 