Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных нарушениях ВФ РФ и их наемников дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020, в частности - пунктов "о запрете на применение огня" и "о запрете на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях".

Как информирует Цензор.НЕТ, об пресс-центр ОС со ссылкой на данные СЦКК.

"Оккупанты продолжают вести обстрелы с применением запрещенных видов вооружения. В частности, 26 июня в период с 6:40 до 9:30 было зафиксировано три обстрела со стороны позиций ВФ РФ, которые находятся в районе оккупированных населенных пунктов Заиченко и Пикузы в направлении сельскохозяйственных угодий населенных пунктов Гнутово и Талаковка. Обстрел осуществлялся с применением минометов калибра 120 мм (18 мин) и 82 мм (4 мины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время верификации, проведенной наблюдательной группой УС СЦКК, исследования воронок, разрыва снарядов и остальных фрагментов от боеприпасов, установлен факт применения кремлевскими наемниками артиллерийских систем калибра 120 мм.

"Фрагменты от снарядов свидетельствуют о применении боеприпасов типа ЗОФ49 со взрывателем 3В35, которые сняты с вооружения вооруженных сил Российской Федерации из-за истечения срока годности. Вышеупомянутые боеприпасы поставляются РФ для незаконных вооруженных формирований, имеющих на вооружении орудия 2Б16 "Нона-СВК" российского производства с целью их утилизации.

Стоит отметить, что 2Б16 "Нона-СВК" на вооружении Вооруженных Сил Украины нет", - отметили в СЦКК.

В СЦКК также подчеркнули, что использование вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенного вооружения вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку это несет прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил и мирного населения.

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"Действия такого рода свидетельствуют о явном нежелании ВФ РФ соблюдать достигнутые соглашения и направлены на эскалацию напряженности по всей линии разграничения сторон.



Фото: СЦКК

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - добавили в СЦКК.

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