В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве проходит акция предпринимателей "Похороны микробизнеса". ФОПы требуют от Верховной Рады принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акция представителей малого бизнеса началась на Майдане Незалежности в центре Киева. Требование акции: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности. Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также флаги с символикой SaveФОП.

Кроме того, протестующие принесли крышку гроба, похоронные венки и траурные ленты.

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При попытке митингующих пройти к зданию Кабмина, Офиса президента, Комитета Верховной Рады и к самой Верховной Раде между ними и правоохранителями несколько раз возникали потасовки.

На данный момент митингующие направляются от Офиса президента к зданию Верховной Рады, а потом планируют вернуться колонной на Майдан Незалежности.





























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.