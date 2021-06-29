В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве проходит акция предпринимателей "Похороны микробизнеса". ФОПы требуют от Верховной Рады принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Акция представителей малого бизнеса началась на Майдане Незалежности в центре Киева. Требование акции: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности. Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также флаги с символикой SaveФОП.
Кроме того, протестующие принесли крышку гроба, похоронные венки и траурные ленты.
При попытке митингующих пройти к зданию Кабмина, Офиса президента, Комитета Верховной Рады и к самой Верховной Раде между ними и правоохранителями несколько раз возникали потасовки.
На данный момент митингующие направляются от Офиса президента к зданию Верховной Рады, а потом планируют вернуться колонной на Майдан Незалежности.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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и откуда инфа что все ФОПы голосовали за ЗЕ? )
Я вот никак не пойму. У меня куча друзей ФОПщики и ни один не голосовал за ЗЕ, потому что это очевидный долбодятел. А вот пенсионеры голосовали еще как.
73% откуда нарисовалось тогда? ) может все-таки пенсы? )
их всего 1.3млн человек. Даже если бы они все до единого проголосовали за ЗЕ (что полный бред), это никак не 73% на выборах. Откуда этот вброс?
ну как вам зеленое благоденствие? радостно?
Ну вот за колбасу по 2.20 теперь и огребайте раз вам колбаса дороже Украины.
Мне за такие деньги лень было бы даже жопу поднять. Так что хай побеждают "бизнесмены" уевы.
Мож его сейчас Ермак пугает, как Левочкин пугал Ялыковича, шоб ***** еще что-то от Украины обломилось, когда оно сбежит.
Бариги усіх рівнів - це генетичний непотріб. Має бути нормальний бізнес.
Уехали бы все ФОПы на две недели на море, приостановив бизнес ...
И сразу их услышат.
В Европе, например Германия. До 30 000 евро в год чистой прибыли (это минус налоги и средства вложенные в развитие) освобождены от налогов совсем. Плюс беспроцентный кредит для такой мелочи. Плюс 15 000 - 25 000 (в зависимости от земли) подъемные (безвозвратные) на организацию рабочего места для каждого работника.
Больше идет постепенное нарастание % налога.
Вы все что бюджетники здесь? В жеках да ощадбанках работаете? Или на дядю работаете и сидите тихо в пол смотрите? А попробовать свое что-то открыть здесь слабо? Сначала откройте, охерейте, а потом осуждайте этих людей. Плюс я не пойму, откуда этот вброс что все ФОПы голосовали за ЗЕ. Откуда? Это ж явный вброс. Фопов всего то 1,3млн человек. А рейтинг Зеленского был и до сих пор куда больше. Причем тут ФОПы? Вам опять скормили очередного врага. То евробляхеры, то фопы, то еще что-то. И как слепые крысы за поводырем... Разве не ясно что враг это не ФОПы и не евробляхеры, враг это ОПГ, которое довело за все эти годы независимости страну до такого состояния как сейчас. Где не работают ни суды, ни правовые институты, нет ни экономики нормально ни образования ни дорог ни медицины ни перспектив... А вы с пеной у рта радуетесь что кучке ФОПов мусора, которые вас же будут херячить в случае чего, дали пиндюлей... Если коменты здесь отражают общие настроения в обществе - то наша мамка Украина обречена....