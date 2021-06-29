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В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве проходит акция предпринимателей "Похороны микробизнеса". ФОПы требуют от Верховной Рады принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акция представителей малого бизнеса началась на Майдане Незалежности в центре Киева. Требование акции: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности. Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также флаги с символикой SaveФОП. 

Кроме того, протестующие принесли крышку гроба, похоронные венки и траурные ленты. 

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При попытке митингующих пройти к зданию Кабмина, Офиса президента, Комитета Верховной Рады и к самой Верховной Раде между ними и правоохранителями несколько раз возникали потасовки. 

На данный момент митингующие направляются от Офиса президента к зданию Верховной Рады, а потом планируют вернуться колонной на Майдан Незалежности.

В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 01
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 02
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 03
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 04
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 05
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 06
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 07
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 08
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 09
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 10
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 11
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 12
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 13
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 14
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 15
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 16
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 17
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 18
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 19
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 20
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 21
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 22
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 23
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 24
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 25
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 26
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 27
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 28
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 29
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Киев (25518) Нацполиция (16459) предприниматели (1234) протест (5858) упрощенка (59)


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Топ комментарии
+38
Это те, что в 2019 "паприколу", "хотьпаржом" и "хуженибудит"?
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29.06.2021 13:15
+37
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки - Цензор.НЕТ 1906
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29.06.2021 13:23
+26
У них уже есть лозунг:

В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки - Цензор.НЕТ 8484
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29.06.2021 13:16
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Это те, что в 2019 "паприколу", "хотьпаржом" и "хуженибудит"?
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29.06.2021 13:15 Ответить
Некоторые до сих пор наклейки "Я в команде Зееее!"сошкрябывают со своих колымаг.
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29.06.2021 13:18 Ответить
откуда совковая ненависть к частному предпринимателю?
и откуда инфа что все ФОПы голосовали за ЗЕ? )
Я вот никак не пойму. У меня куча друзей ФОПщики и ни один не голосовал за ЗЕ, потому что это очевидный долбодятел. А вот пенсионеры голосовали еще как.
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29.06.2021 22:31 Ответить
Лозунг должен быть один - ШМАРКЛЮ ГЕТЬ !
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29.06.2021 13:15 Ответить
У них уже есть лозунг:

В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки - Цензор.НЕТ 8484
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29.06.2021 13:16 Ответить
ако надо же и шо "фоповец Рюкзакович Арсен Бэмэкович и его фоппятки полицайня дурникив" решили бодаться с ФОПАМИ Украины.... да ладно Арсенчик не бузи аль ты стал в статусе олигарха и этакой маленький фюрер...?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2021 13:31 Ответить
вы видели у фопов такие лозунги?
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29.06.2021 13:17 Ответить
побили менты фопов до крови очень жестоко. Вот и наголосовали за зе.
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29.06.2021 13:16 Ответить
ЗЕ МАБУТЬ ОБКЛАВСЯ ВІНКАМИ І ГОЛОСИТЬ ЗА ФОПІВ БЕДОЛАГА.
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29.06.2021 15:58 Ответить
откуда информация что за ЗЕ наголосовали ФОПы? ) их всего 1,3млн
73% откуда нарисовалось тогда? ) может все-таки пенсы? )
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29.06.2021 22:32 Ответить
За кого проголосували, те й маєте. Нехай під офісом "чесного парня з народу" вас щей ********** добряче.
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29.06.2021 13:16 Ответить
Я тоже стараюсь избегать уплаты налогов. Но требовать это узаконить...!
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29.06.2021 13:17 Ответить
Вас это удивляет после того как они проголосовали за обдолбаного клоуна????
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29.06.2021 13:21 Ответить
откуда инфа что именно они проголосовали?
их всего 1.3млн человек. Даже если бы они все до единого проголосовали за ЗЕ (что полный бред), это никак не 73% на выборах. Откуда этот вброс?
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29.06.2021 22:30 Ответить
Инфа из личного общения с ними. И никто не говорил что именно они и есть 73% а то что подавляющее большинство представителей бизнеса топили за клоуна...
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29.06.2021 22:42 Ответить
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки - Цензор.НЕТ 4959
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29.06.2021 13:19 Ответить
К зеЛе пусть сходят!
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29.06.2021 13:20 Ответить
это уже сметуны или еще нет?
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29.06.2021 13:23 Ответить
ФОПы отгребли по приколу свое...Посему идут на юх...Идиотам по жизни не везет.
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29.06.2021 13:23 Ответить
В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки - Цензор.НЕТ 1906
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29.06.2021 13:23 Ответить
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29.06.2021 13:24 Ответить
ну так аваков то працює. думаєте такі бабліща вливаються в мвс, а не в зсу просто так?
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29.06.2021 13:24 Ответить
о. сметуны
ну как вам зеленое благоденствие? радостно?
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29.06.2021 13:25 Ответить
Я сочувствую только тем фопам,которые голосовали против кацапской зевонючки и не причастны к зраде Украины
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29.06.2021 13:26 Ответить
тут закрываешь, в польше открываешь. делов то
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29.06.2021 16:20 Ответить
Шо такое, кассовых аппаратов опять не хотят?
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29.06.2021 13:26 Ответить
А вчерапод ОП ФОПам слабо было прийти?

Ну вот за колбасу по 2.20 теперь и огребайте раз вам колбаса дороже Украины.
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29.06.2021 13:29 Ответить
их бабло побеждает все
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29.06.2021 13:30 Ответить
300 баксов выплат от ЗЕляди за убитый бизнес.

Мне за такие деньги лень было бы даже жопу поднять. Так что хай побеждают "бизнесмены" уевы.
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29.06.2021 13:32 Ответить
Самое смешное,что на следующей неделе зесрани снова насрут в морду и припишут зестукачу кацапскому процентов сорок в опросиках)))))
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29.06.2021 13:29 Ответить
Хз.
Мож его сейчас Ермак пугает, как Левочкин пугал Ялыковича, шоб ***** еще что-то от Украины обломилось, когда оно сбежит.
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29.06.2021 13:31 Ответить
да это смонтировано в павильоне киевнаучфильма! то барыга боялся народа, окружал себя милициантами всякими, а владимир александрович простой человек, на велосипеде на работу ездит, как к нему можно кого-то не пустить? по телевизору врать не будут!
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29.06.2021 13:32 Ответить
Де ви вчора були?
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29.06.2021 13:34 Ответить
ждали сегодня они
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29.06.2021 13:37 Ответить
Якуневич так начинал. Интересно, Земля жене в табло заряжает при ломке?
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29.06.2021 13:37 Ответить
тю, "хуже ж не будет"(с), шо за кипишь? и почему пацаки без намордников - безобразие...
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29.06.2021 13:37 Ответить
Базарные спикулянты опять денег хотят от государства?
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29.06.2021 13:40 Ответить
Барижому бидлу набили пики... й це чудово.
Бариги усіх рівнів - це генетичний непотріб. Має бути нормальний бізнес.
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29.06.2021 13:46 Ответить
Бесполезно протестовать!
Уехали бы все ФОПы на две недели на море, приостановив бизнес ...
И сразу их услышат.
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29.06.2021 13:51 Ответить
За что борются ФОПы? ...Значит есть за ЧТО!. И это "ЧТО"- система ухода от налогов, сокрытия истинных оборотов, сокрытие реальных доходов, сокрытие источников поставок (легально или контрабанда). Это, когда речь идет о базаре, торговле. Им никогда не выгоден законно установленный порядок . (Знаю это не по наслышке). Интересно услышать от присутствующих здесь експертов: а в Европе есть " упрощенка" и что она подразумевает?
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29.06.2021 14:41 Ответить
Есть. Вот в Чехии например также косят и также ноют насчёт касс и также водят хороводы.
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29.06.2021 15:03 Ответить
Если обеспечить ФОПов работой 90% закроют их нафиг.
В Европе, например Германия. До 30 000 евро в год чистой прибыли (это минус налоги и средства вложенные в развитие) освобождены от налогов совсем. Плюс беспроцентный кредит для такой мелочи. Плюс 15 000 - 25 000 (в зависимости от земли) подъемные (безвозвратные) на организацию рабочего места для каждого работника.
Больше идет постепенное нарастание % налога.
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29.06.2021 15:20 Ответить
Закрыть - то отдельный прикол.
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29.06.2021 17:01 Ответить
Я думаю , что "...закроют их нафиг" это обычная страшилка. Закроются те, кто не хочет(не может, не умеет ) работать честно и в рамках определенных правил. У нас годами развращали народ, и ФОПов в том числе, полузаконами, полупорядками, полумерами, где очень хорошо плодились решалы, взяточники, вымогатели... Пора привыкать к цивилизованым нормам. А это не всем по душе. Конечно, перед тем, как завидовать германским ФОПам, нужно многое поменять не только в государстве, но в большей степени в себе.
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29.06.2021 18:14 Ответить
якийсь ФОП на вінках піднявся ))
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29.06.2021 14:08 Ответить
Благо дело, аниматоры из кожи вон лезут, чтобы прослойка общества, которая перешла от любви до лютой ненависти, стала как можно шире. Кстати, недавно общался с одним из тех ФОПов, тако он уже говорит словами Прони Прокоповны: «Дайте мне его хоть за горло подержать!», и клянется, что его коллеги встали бы за ним в очередь. Так что процесс идет, а у аниматоров еще не кончился набор их странного юмора. Это значит, что очередь будет еще длиннее и когда прийдет время, порохоботы окажутся самым цивилизованными из всех, кто пожелает сказать «Спасибо».
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29.06.2021 14:30 Ответить
Так уже вчера всё показали....мода на гротескный протест прошла, а бывшие всё не поймут
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29.06.2021 15:05 Ответить
Господа участники, почём венок брали ?
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29.06.2021 15:03 Ответить
та какаяразніца
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29.06.2021 15:21 Ответить
Я не уверен что это ФОПы конечно, часть может быть, но эти флажки и тд, понятно что кто-то вбрасывает. Но что я блин не как не пойму, читая комменты здесь, что нахрен с вами люди такое? Откуда такая совковая ненависть к частному предпринимателю? Во всех развитых странах средний класс и малый/средний бизнес это основа экономики.
Вы все что бюджетники здесь? В жеках да ощадбанках работаете? Или на дядю работаете и сидите тихо в пол смотрите? А попробовать свое что-то открыть здесь слабо? Сначала откройте, охерейте, а потом осуждайте этих людей. Плюс я не пойму, откуда этот вброс что все ФОПы голосовали за ЗЕ. Откуда? Это ж явный вброс. Фопов всего то 1,3млн человек. А рейтинг Зеленского был и до сих пор куда больше. Причем тут ФОПы? Вам опять скормили очередного врага. То евробляхеры, то фопы, то еще что-то. И как слепые крысы за поводырем... Разве не ясно что враг это не ФОПы и не евробляхеры, враг это ОПГ, которое довело за все эти годы независимости страну до такого состояния как сейчас. Где не работают ни суды, ни правовые институты, нет ни экономики нормально ни образования ни дорог ни медицины ни перспектив... А вы с пеной у рта радуетесь что кучке ФОПов мусора, которые вас же будут херячить в случае чего, дали пиндюлей... Если коменты здесь отражают общие настроения в обществе - то наша мамка Украина обречена....
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29.06.2021 22:27 Ответить
Ярослав Погремушка - на этом сайте с 2019 года ненависть ко всем, кроме тех кого называют порохоботами ( последователи Порошенко) -- ну и коменты здесь не отражают общие настроения в обществе в реале. В реальной жизни у украинцев ненависти друг к другу намного меньше - людям некогда просиживать сутками на сайтах и "философствовать" о политике.
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30.06.2021 01:37 Ответить
И вообще, радоваться что менты избивают твоих же соотечественников... это как бы, ребята, оглянитесь вокруг. Вот мы потому так и живем, что не горой друг за друга, а просто страх, злорадство и моя хата з краю. Це 3,14здець
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29.06.2021 22:38 Ответить
 
 