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Новости Коронавирус и карантин
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Украина сможет самостоятельно выявлять новые штаммы коронавируса не раньше, чем к концу лета, - Кузин

Украина сможет самостоятельно выявлять новые штаммы коронавируса не раньше, чем к концу лета, - Кузин

В Украине пока не могут самостоятельно выявлять новые штаммы коронавируса, это продлится минимум до конца лета текущего года.

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас это больной вопрос. Мы до сих пор используем потенциал ВОЗ, есть договоренность с национальными референс-лабораториями, сотрудничающими с бюро ВОЗ, то есть они безвозмездно секвенируют нам определенное количество штаммов. Обычно это 200-300 штаммов в месяц", - сказал он.

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По словам Кузина, секвенируют не все случаи подряд, а образцы пациентов с тяжелым течением болезни, пациентов с опытом путешествий и тому подобное.

"Скорее всего, такая практика сотрудничества с ВОЗ будет продолжаться до конца лета минимум. Сейчас уже состоялись тендерные процедуры по закупке секвенаторов для Центра общественного здоровья, в течение месяца он будет доставлен вместе с набором реагентов. Надеемся, что с конца лета сможем работать собственными силами. Также к этому сотрудничеству привлекаются центры ветеринарного профиля, Национальной академии наук, поскольку у них уже есть секвенаторы, и некоторые частные структуры, так как они помогают стране, особенно, когда образцы надо просеквенировать быстро", - сказал главный санврач.

Также читайте: Минздрав, вероятно, разрешит комбинировать COVID-вакцины различных производителей, - главный санврач Кузин



карантин (16729) тестирование (496) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брехня...
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29.06.2021 13:32 Ответить
Пилять до чего олигархат, который только высасывает из страны, не вкладывая в нее, и прочее ворьеи жуликипри власти страну довели! Какая-то Куба, и та свою вакцину изготовила! А мы даже вирусы определять не способны. Позорище! Зимбабвэ и Афганистан, два в одном, только на европейском материке
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29.06.2021 14:03 Ответить
Не раньше,чем к концу пандемии.
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29.06.2021 14:10 Ответить
ну или года 2-3 после ее окончания. ну а куда спишыть? ...
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29.06.2021 14:14 Ответить
Україна зможе самостійно виявляти нові штами коронавірусу не раніше, ніж до кінця літа, - Кузін - Цензор.НЕТ 5029Україна зможе самостійно виявляти нові штами коронавірусу не раніше, ніж до кінця літа, - Кузін - Цензор.НЕТ 5717
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29.06.2021 14:16 Ответить
Да,с такими рожами,я думаю,-никогда.
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29.06.2021 14:21 Ответить
 
 