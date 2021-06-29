Украина сможет самостоятельно выявлять новые штаммы коронавируса не раньше, чем к концу лета, - Кузин

В Украине пока не могут самостоятельно выявлять новые штаммы коронавируса, это продлится минимум до конца лета текущего года.

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас это больной вопрос. Мы до сих пор используем потенциал ВОЗ, есть договоренность с национальными референс-лабораториями, сотрудничающими с бюро ВОЗ, то есть они безвозмездно секвенируют нам определенное количество штаммов. Обычно это 200-300 штаммов в месяц", - сказал он.

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По словам Кузина, секвенируют не все случаи подряд, а образцы пациентов с тяжелым течением болезни, пациентов с опытом путешествий и тому подобное.



"Скорее всего, такая практика сотрудничества с ВОЗ будет продолжаться до конца лета минимум. Сейчас уже состоялись тендерные процедуры по закупке секвенаторов для Центра общественного здоровья, в течение месяца он будет доставлен вместе с набором реагентов. Надеемся, что с конца лета сможем работать собственными силами. Также к этому сотрудничеству привлекаются центры ветеринарного профиля, Национальной академии наук, поскольку у них уже есть секвенаторы, и некоторые частные структуры, так как они помогают стране, особенно, когда образцы надо просеквенировать быстро", - сказал главный санврач.

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