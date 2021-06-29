С 1 июля в Украине заработают Центры контроля и профилактики болезней, - Минздрав

С 1 июля во всех областях Украины и г. Киеве заработают Центры контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ). Новая система общественного здоровья прежде всего направлена ​​на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Отмечается, что ЦКПЗ создаются благодаря объединению существующих региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей, к прогнозированию, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.

В Минздраве также перечислили главные функции ЦКПЗ:

- обеспечение эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения,

- защита населения от инфекционных болезней, предупреждение и профилактика неинфекционных заболеваний,

- поддержка биологической безопасности и биологической защиты, эпидемиологического надзора (наблюдения), иммунопрофилактики, просветительской работы по здоровому образу жизни,

- предотвращение факторов риска, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам, реагирование на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и тому подобное.

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Подробно о Центры контроля и профилактики болезней по ссылке: https://bit.ly/3dkNlEr