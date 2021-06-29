РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7960 посетителей онлайн
Новости
1 290 3

С 1 июля в Украине заработают Центры контроля и профилактики болезней, - Минздрав

С 1 июля в Украине заработают Центры контроля и профилактики болезней, - Минздрав

С 1 июля во всех областях Украины и г. Киеве заработают Центры контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ). Новая система общественного здоровья прежде всего направлена ​​на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Отмечается, что ЦКПЗ создаются благодаря объединению существующих региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей, к прогнозированию, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.

В Минздраве также перечислили главные функции ЦКПЗ:

- обеспечение эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения,
- защита населения от инфекционных болезней, предупреждение и профилактика неинфекционных заболеваний,
- поддержка биологической безопасности и биологической защиты, эпидемиологического надзора (наблюдения), иммунопрофилактики, просветительской работы по здоровому образу жизни,
- предотвращение факторов риска, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам, реагирование на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждому новорожденному будут делать скрининг на генетические болезни, - Ляшко

Подробно о Центры контроля и профилактики болезней по ссылке: https://bit.ly/3dkNlEr 

болезнь (590) Минздрав (4899)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а год какой?
показать весь комментарий
29.06.2021 13:28 Ответить
дааааааааааа? а бабло откуда, тут пенсионерам, которым исполнилось 75 лет 400гр дать не могут, а тех то пенсионеров осталось то мало
показать весь комментарий
29.06.2021 13:50 Ответить
 
 