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"Слуга народа" Корниенко о протестах ФОПов: Они часто манипулируют и перекручивают

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал о своем общении с ФОПами.

Об этом собщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ко мне подходили ФОПы и говорят: "Вы не даете работать ювелирам". Я говорю: "Ребята, я извиняюсь, кто-кто, а ювелиры могут как-то подтянуть пояса. Я понимаю, если бы проблема была по автозапчастям или с кем-то таким", - подчеркнул Корниенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп считает, что ФОПы часто манипулируют и "перекручивают" всю эту историю.

Напомним, 29 июня в Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки

Автор: 

предприниматели (1234) протест (5858) упрощенка (59) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+20
"Слуга народа" Корниенко о протестах ФОПов: Они часто манипулируют и перекручивают - Цензор.НЕТ 7624
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29.06.2021 13:38
+13
Пліснява, яка розвела лохів на маніпуляціх, звинувачує самих же лохів у маніпуляціях. Оруелл, відпочиває.
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29.06.2021 13:38
+12
А ещё многие из этих мудаков голосовали против "барыги". За зелёную плесень, конечно. Ешьте, бараны, не обляпайтесь. Эпоха бидности завершилась.
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29.06.2021 13:40
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кассовые аппараты нужно вводить
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29.06.2021 13:31 Ответить
*Красти потрібно так , щоб всі думали що то ..реХформи *
(Гройсман )
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29.06.2021 13:37 Ответить
Димочка. Ты неплохо простишь картинки. Остальное - не твое. И не сиди часто за компом, а то мамка заругает...
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29.06.2021 13:41 Ответить
Я не прихильниця Гройсмана, та що не так з реформами Гросі, і що він вкрав?
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29.06.2021 13:42 Ответить
-Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. (c)
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29.06.2021 14:54 Ответить
да, у нас неправильний нарід. тільки слуги правільні.
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29.06.2021 13:35 Ответить
І Чоколаднікам теж з нарідом не підфартило. Та що ж це за халепа така? )))
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29.06.2021 14:20 Ответить
Надо перекрутить корниенка через мясорубку.
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29.06.2021 13:36 Ответить
"Слуга народа" Корниенко о протестах ФОПов: Они часто манипулируют и перекручивают - Цензор.НЕТ 7624
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29.06.2021 13:38 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко щодо протестів ФОПів: Вони часто маніпулюють і перекручують - Цензор.НЕТ 6029
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29.06.2021 17:14 Ответить
Пліснява, яка розвела лохів на маніпуляціх, звинувачує самих же лохів у маніпуляціях. Оруелл, відпочиває.
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29.06.2021 13:38 Ответить
Это стандартная тактика гопоты. Достаточно послушать выступления х-йла, писькова или унылую лошадь.
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29.06.2021 13:43 Ответить
Дастаточно паслушать вас, парахаботів )))))
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29.06.2021 14:22 Ответить
Стрєлочнік? Та ваше скавчання про невдячний нарід за два роки вже всім просто остогидло..
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29.06.2021 14:32 Ответить
Именно - стрелочник. Потому, что боле недолугой школоты, чем моносброд во главе с вiслюком, в Украине не было и, надеюсь, не будет.
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29.06.2021 14:35 Ответить
Соєві, ви нагадуєте мені собаку, котра намагається вкусити себе за хвоста від злості )))))
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29.06.2021 14:40 Ответить
Как раз мы со смехом наблюдаем вашу собачью свадьбу, где одни кобели, но порево идёт круглые сутки не переставая.
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29.06.2021 14:57 Ответить
Не говорите гоп. Зелебыдло может преподнести еще не один сюрпрайз.
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29.06.2021 15:41 Ответить
Я выражаю надежду. Но не зарекаюсь от беды.
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29.06.2021 15:42 Ответить
Оставь надежду, всяк сюда входящий...
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29.06.2021 15:43 Ответить
Как бы там ни было, но это естественная эмоция.
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29.06.2021 15:45 Ответить
Да. Просто, что бы эмоция сыграла, нужно очередное потрясение основ государства. И то, действует только пару лет. Потом опять тина-болото.
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29.06.2021 15:47 Ответить
И тут возникает КОВИД и этот движ с антипрививочниками. Учитывая, что этим дуркуют в основном кацапы, пiд-рашки и зелень, вырисовывается вполне оптимистичный сценарий.
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29.06.2021 15:49 Ответить
Так ви ж на цьому у владу потрапили.
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29.06.2021 13:39 Ответить
во всех бедах государство винит не чиновников ,а народ.... которым и управляют эти чиновники.
К.Маркс. "Капитал" в редакции зе и Ко.
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29.06.2021 13:40 Ответить
Конформист Корниенко своими высказываниями вызывает рвотные позывы.
P.S.Движение SaveFop это одно из самых честных гражданских объединений граждан за всю её историю.Простые люди,без олигархов и партийных мудаков сами финансируют все акции и поездки.
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29.06.2021 13:40 Ответить
А ещё многие из этих мудаков голосовали против "барыги". За зелёную плесень, конечно. Ешьте, бараны, не обляпайтесь. Эпоха бидности завершилась.
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29.06.2021 13:40 Ответить
Согласна ,что большинство,но были и нормальные...моя мама была фопом ,частный педиатр -президенские выборы 2019го последние ,где она голосовала -в отличии от тех же "белых польт",которые насрали на все и вообще не пошли голосовать,она меня заставила ее отвести,чтоб проголосовать против клоуна,хотя ей и было плохо после химии...Так что я сочувствую только нормальным фопам
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29.06.2021 13:49 Ответить
Ясно,значит мусора кацапской зевонючки ювелиров мудохают...теперь не одна из жалких ошметков оставшейся зесрани мне не докажет,что у зекретина вообще есть рейтинг -не знаю ни одного верующего в зекретина ,в реале))))
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29.06.2021 13:40 Ответить
У меня знакомая ФОПка рвала свой зад "на британский крест" за зеленное недоразумение, теперь воет, как **** в мороз.
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29.06.2021 13:41 Ответить
Вредные ФОПы прячут свои деньги, а должны все отдать "самой честной власти".
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29.06.2021 13:42 Ответить
нет не должны. но кассовые аппараты нужны
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29.06.2021 13:48 Ответить
Нужно ещё правильное налоговое законодательство, чтобы ФОПы пробивали всё через кассу и не боялись что государство их разденет
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29.06.2021 14:28 Ответить
Та не проблема, все це буде за рахунок покупця.
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29.06.2021 14:32 Ответить
а сейчас тоже самое дерут с покупця
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29.06.2021 14:37 Ответить
Тоді не буде. Ціни залишаться, як зараз.
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29.06.2021 14:46 Ответить
кому нужны? если тебе нужны - купи себе кассовый аппарат
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29.06.2021 15:00 Ответить
У мене також всі знайомі ФОПи в 2019 році голосували за ЗЕ. Казали: а чо, прикольно хоч поржемо. Щось не сильно ржуть, а кірпічами сруть.
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29.06.2021 13:44 Ответить
от так вам лошарикам хуже ж та нє будєт, хоть паржьомс
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29.06.2021 13:42 Ответить
А может, пусть сами "как-то подтянуть пояса". Распустили их на бюджетных "харчах".
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29.06.2021 13:46 Ответить
Торгашики, чім думали коли ЗЕ обирали?
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29.06.2021 13:47 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко щодо протестів ФОПів: Вони часто маніпулюють і перекручують - Цензор.НЕТ 1937
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29.06.2021 13:53 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко щодо протестів ФОПів: Вони часто маніпулюють і перекручують - Цензор.НЕТ 7207
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29.06.2021 17:17 Ответить
Я говорю: "Ребята, я извиняюсь, кто-кто, а ювелиры могут как-то подтянуть пояса."

ахаха))) долбоящеры 73%, привыкайте жить с затянутыми поясами, пока юзики, стефанчуки, тищенки и прочие ваши слуги покупают недвижимость за сотни тысяч ваших денег.
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29.06.2021 14:01 Ответить
Дык, Бубочко в свое время получал бабки за рекламу совсем не от фопов-ювелиров
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29.06.2021 14:10 Ответить
А якщо на фопів одягнути шерстяні світера, а мусорам видати ********* палички то так можна виробляти електроенергію?
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29.06.2021 14:06 Ответить
Налогоплательщики ФОПы тебя кормят чмо неблагодарное!
Вон какую харю отъел на их деньги!
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29.06.2021 14:06 Ответить
В общем, перефразируя одно выражение, можно сказать фопам - "Не дошло через голову в 19-м, дойдет через печень попизже"
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29.06.2021 14:11 Ответить
фоп расплакался от счастья иметь такую бубочку в президентах
"Слуга народу" Корнієнко щодо протестів ФОПів: Вони часто маніпулюють і перекручують - Цензор.НЕТ 5913
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29.06.2021 14:22 Ответить
И вовсе не жалко межгалактической торговли рыбой на базаре ради победы политика мировога масштаба ЗЕ.
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29.06.2021 16:17 Ответить
«Такого не было даже при Януковиче» - Гетманцев о провале Зе-властью борьбы с теневым рынком 29 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%b5.html#comments Комментарии: 4

Контрабанда и нелегальная торговля подакцизными товарами - это главный источник наполнения так называемого «президентского фонда», из которого Офис Президента ежемесячно выдает «в конверте» материальную помощь народам депутатам от фракции «Слуга народа» и содержит других мелких аферистов (укр.)
Этот пост в Фейсбуке https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965 разместил около часа назад известный журналист-криминалист Владимир Бойко.
В інтерв'ю «Українській правді» голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підбив підсумки дворічної боротьби з контрабандою та нелегальним ринком підакцизних товарів:

«На жаль, мушу констатувати провал боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів за всіма напрямками - пальне, алкоголь, тютюнові вироби. Ми не бачимо істотного зростання надходжень від акцизного податку…
Недавнє дослідження на ринку тютюну показало 12% нелегального ринку.
Такого навіть при Януковичі не було.
Цей рекорд є наслідком бездіяльності правоохоронних органів».
Думаю, що Данило Олександрович помиляється. Цей рекорд є наслідком не бездіяльності, а, навпаки, бурхливої діяльності правоохоронних органів, передусім - Служби безпеки України.
Бо контрабанда й нелегальна торгівля підакцизними товарами - це найголовніше джерело наповнення так званого «президентського фонду», з якого Офіс Президента щомісяця видає «у конверті» матеріальну допомогу народим депутатам від фракції «Слуга народу», утримує дрібних аферистів… перепрошую, політтехнологів на кшталт Подоляка, Арестовича й Сивохи та оплачує забаганки Одного з Найвеличніших Лідерів Світу (с).
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29.06.2021 14:47 Ответить
Ухиляйтесь від податків
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29.06.2021 14:48 Ответить
На запчастях кстати подъем больше чем на ювелирке.
Баба-да и тут засветил свою некомпетентность
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29.06.2021 15:02 Ответить
У цій фракції рекордна кількість ідіотів і малограмотних хохлів.
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29.06.2021 15:43 Ответить
 
 