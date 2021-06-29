"Слуга народа" Корниенко о протестах ФОПов: Они часто манипулируют и перекручивают
Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал о своем общении с ФОПами.
Об этом собщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Ко мне подходили ФОПы и говорят: "Вы не даете работать ювелирам". Я говорю: "Ребята, я извиняюсь, кто-кто, а ювелиры могут как-то подтянуть пояса. Я понимаю, если бы проблема была по автозапчастям или с кем-то таким", - подчеркнул Корниенко.
Нардеп считает, что ФОПы часто манипулируют и "перекручивают" всю эту историю.
Напомним, 29 июня в Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки
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(Гройсман )
К.Маркс. "Капитал" в редакции зе и Ко.
P.S.Движение SaveFop это одно из самых честных гражданских объединений граждан за всю её историю.Простые люди,без олигархов и партийных мудаков сами финансируют все акции и поездки.
ахаха))) долбоящеры 73%, привыкайте жить с затянутыми поясами, пока юзики, стефанчуки, тищенки и прочие ваши слуги покупают недвижимость за сотни тысяч ваших денег.
Вон какую харю отъел на их деньги!
Контрабанда и нелегальная торговля подакцизными товарами - это главный источник наполнения так называемого «президентского фонда», из которого Офис Президента ежемесячно выдает «в конверте» материальную помощь народам депутатам от фракции «Слуга народа» и содержит других мелких аферистов (укр.)
Этот пост в Фейсбуке https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965 разместил около часа назад известный журналист-криминалист Владимир Бойко.
В інтерв'ю «Українській правді» голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підбив підсумки дворічної боротьби з контрабандою та нелегальним ринком підакцизних товарів:
«На жаль, мушу констатувати провал боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів за всіма напрямками - пальне, алкоголь, тютюнові вироби. Ми не бачимо істотного зростання надходжень від акцизного податку…
Недавнє дослідження на ринку тютюну показало 12% нелегального ринку.
Такого навіть при Януковичі не було.
Цей рекорд є наслідком бездіяльності правоохоронних органів».
Думаю, що Данило Олександрович помиляється. Цей рекорд є наслідком не бездіяльності, а, навпаки, бурхливої діяльності правоохоронних органів, передусім - Служби безпеки України.
Бо контрабанда й нелегальна торгівля підакцизними товарами - це найголовніше джерело наповнення так званого «президентського фонду», з якого Офіс Президента щомісяця видає «у конверті» матеріальну допомогу народим депутатам від фракції «Слуга народу», утримує дрібних аферистів… перепрошую, політтехнологів на кшталт Подоляка, Арестовича й Сивохи та оплачує забаганки Одного з Найвеличніших Лідерів Світу (с).
Баба-да и тут засветил свою некомпетентность