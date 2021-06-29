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ВОЗ дала рекомендации по защите от штамма "Дельта": маски, социальная дистанция и гигиена рук
Всемирная организация здравоохранения призвала вакцинированных людей продолжать соблюдать правила индивидуальной защиты от инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус инфо", передает Цензор.НЕТ.
Так, ВОЗ призывает носить маску, соблюдать социальную дистанцию, находиться в проветриваемых помещениях, придерживаться гигиены рук, а также избегать скопления людей.
"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться", - заявила доктор Мариангела Симао, помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и медицинским изделиям.
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