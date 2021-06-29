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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ дала рекомендации по защите от штамма "Дельта": маски, социальная дистанция и гигиена рук

ВОЗ дала рекомендации по защите от штамма

Всемирная организация здравоохранения призвала вакцинированных людей продолжать соблюдать правила индивидуальной защиты от инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус инфо", передает Цензор.НЕТ.

Так, ВОЗ призывает носить маску, соблюдать социальную дистанцию, находиться в проветриваемых помещениях, придерживаться гигиены рук, а также избегать скопления людей.

"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться", - заявила доктор Мариангела Симао, помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и медицинским изделиям.

Также читайте: Делать прививку от коронавируса можно людям с любым уровнем антител, - представитель ВОЗ Вуйнович

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Хто там мріяв швиденько повернутись до нормального життя? Намордники, нашийники і щорічне щеплення, як собаці від сказу, вам на все ваше жалюгідне життя.
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29.06.2021 13:52
+7
"Бедные" вакцинированные, и вроде рыбку скушали, а давление в попе так и не прошло )))
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29.06.2021 13:52
+7
До речі, ці поради ...носить маску, соблюдать социальную дистанцию, находиться в проветриваемых помещениях, придерживаться гигиены рук, а также избегать скопления людей... окрім провітрюваних приміщень та миття рук (не до м'яса), спрямовані на послаблення тієї самої імунної системи.Источник: https://censor.net/ru/n3273992
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29.06.2021 14:04
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Правила форума Совет форумчан
Это уже было и денег ВОЗ на это давали все страны. Что нового?
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29.06.2021 13:38 Ответить
ВОЗ дала рекомендации по защите от штамма "Дельта": маски, социальная дистанция и гигиена рук - Цензор.НЕТ 3833

Если хотите, поспорьте,
Но я скажу, наконец,
Кто себя выразил в спорте,
Тот молодец, тот молодец!

Бегать, скакать, кувыркаться
Каждый обязан уметь:
Нужно лишь только собраться
И захотеть и захотеть!

Соблюдает дня режим Джим,
Знает - спорт необходим Джим,
Даже опытный пират
Будет встрече с ним не рад,
Потому что пьет пират,
Потому что пьет пират,
Потому что пьет пират,
Потому что пьет пират,
Потому что пьет пират, джин.

Тренинг хорош постоянством,
Ну и конечно, пират
С систематическим пьянством
Спорту не рад, спорту не рад!

Спорт - и основа успеха,
Стойкость и твердый расчет,
Тысячекратное эхо
Нам подпоет!
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29.06.2021 13:38 Ответить
"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться", ... пздц...Этим все сказано !!! мол вакцинируйтесь лохи - но это вам не поможет, тогда вопрос - зачем напрягать и без того ослабленную иммунную систему !!!
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29.06.2021 13:38 Ответить
на очереди еще штаммы альфа, гамма, бетта и близкий родственник дельты -- бздельта .Все очень свирепые, особенно бздельта , который передается через вышедшие наружу кишечные газы
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29.06.2021 13:51 Ответить
где-то так и будет...я в этом и не сомневаюсь !!!
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29.06.2021 20:49 Ответить
Хто там мріяв швиденько повернутись до нормального життя? Намордники, нашийники і щорічне щеплення, як собаці від сказу, вам на все ваше жалюгідне життя.
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29.06.2021 13:52 Ответить
к нормальным жизненным устоям как были у нас до 2020 года Мы уже не вернемся НИКОГДА !!!
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29.06.2021 20:47 Ответить
Ми - це хто? В нас, дякувати Богові, ще нічого такого не сталося, бо ми з таких, хто нікому вже давно не вірить.
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29.06.2021 20:55 Ответить
До речі, ці поради ...носить маску, соблюдать социальную дистанцию, находиться в проветриваемых помещениях, придерживаться гигиены рук, а также избегать скопления людей... окрім провітрюваних приміщень та миття рук (не до м'яса), спрямовані на послаблення тієї самої імунної системи.Источник: https://censor.net/ru/n3273992
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29.06.2021 14:04 Ответить
Знаете почему так ? Да все потому что всех(почти всех) нормальных и адекватных вирусологов с мировым именем сбили кацапы над Донбассом в МН17(около 100 человек) и остались в этой сфере работать, лечить и пистеть - одни бездари .... совпадение!? я так не думаю...
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29.06.2021 20:45 Ответить
Не бездарі, а продажні серливі шкури.
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29.06.2021 20:56 Ответить
Карочи всё тоже самое, что и от других версий никак не помогает. Глагно народ в тонусе держать, ато не весь шмурдяк ещё вколоть успели.
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29.06.2021 13:49 Ответить
ВООЗ дала рекомендації щодо захисту від штаму "Дельта": маски, соціальна дистанція і гігієна рук - Цензор.НЕТ 6825
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29.06.2021 14:11 Ответить
"Бедные" вакцинированные, и вроде рыбку скушали, а давление в попе так и не прошло )))
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29.06.2021 13:52 Ответить
Китай треба на серйозне бабло опустити за такий "подарунок".
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29.06.2021 13:54 Ответить
И мыть задницу три раза в день.
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29.06.2021 14:09 Ответить
Антисептиком.
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29.06.2021 14:17 Ответить
Жёстко,😁
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29.06.2021 16:09 Ответить
Пишешь из горящего танка запертой кабинки туалета?
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29.06.2021 18:55 Ответить
 
 