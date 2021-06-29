"Слуга народа" проведет осенью партийный форум: верим, что у нас не будет мощной волны COVID-19 - вакцинация идет ударными темпами, - Корниенко
"Слуга народа" проведет масштабный партийный форум в конце октября – начале ноября.
Об этом в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, на форуме будут присутствовать 10 тысяч депутатов местных советов, народные депутаты, представители правительства.
Также приглашен президент Украины.
Говоря о причинах такого мероприятия, нардеп пояснил, что как раз пройдет год, как местные депутаты вступили в полномочия.
"Нужно подвести итоги, что удалось, что нет, куда мы дальше двигаемся на всех уровнях. Параллельно с форумом будет проходить выставка-ярмарка наших реформ. Будут работать отдельные зоны, например, зона земельной реформы, там будут присутствовать специалисты, те, кто внедряет эту реформу. Можно будет из первых уст услышать, как продвигается та или иная реформа", - рассказал он.
Отвечая на вопрос о том, что на осень прогнозируют очередную волну COVID-19, Корниенко заявил: "Если так будет, конечно, мы будем внедрять ограничения. Но мы верим в то, что у нас не будет мощной волны. У нас очень хорошо идет вакцинация. Очень ударными темпами".
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В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщается https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv на сайте Министерства здравоохранения, передает https://censor.net/.
По состоянию на 21 июня 2021 года, зарегистрировано 1,447 тыс. заявок на вакцинацию коллективов всего на 216,893 тыс. человек.Источник: https://censor.net/ru/n3272725
Приглашён и Президент.
Нужно подвести итоги.
называть 14-19 тыс. вакцинаций "ударными темпами", может только или полный ТЫПИЛ или конченая МР..ЗЬ без малейших признаков совести!