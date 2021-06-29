РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7983 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
627 21

"Слуга народа" проведет осенью партийный форум: верим, что у нас не будет мощной волны COVID-19 - вакцинация идет ударными темпами, - Корниенко

"Слуга народа" проведет масштабный партийный форум в конце октября – начале ноября.

Об этом в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, на форуме будут присутствовать 10 тысяч депутатов местных советов, народные депутаты, представители правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав, вероятно, разрешит комбинировать COVID-вакцины различных производителей, - главный санврач Кузин

Также приглашен президент Украины.

Говоря о причинах такого мероприятия, нардеп пояснил, что как раз пройдет год, как местные депутаты вступили в полномочия.

"Нужно подвести итоги, что удалось, что нет, куда мы дальше двигаемся на всех уровнях. Параллельно с форумом будет проходить выставка-ярмарка наших реформ. Будут работать отдельные зоны, например, зона земельной реформы, там будут присутствовать специалисты, те, кто внедряет эту реформу. Можно будет из первых уст услышать, как продвигается та или иная реформа", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осенью ожидается новая волна COVID-19 в Украине. Вирус никуда не исчез, - врач-анестезиолог Брыль

Отвечая на вопрос о том, что на осень прогнозируют очередную волну COVID-19, Корниенко заявил: "Если так будет, конечно, мы будем внедрять ограничения. Но мы верим в то, что у нас не будет мощной волны. У нас очень хорошо идет вакцинация. Очень ударными темпами".

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Слуга народа (2630) Корниенко Александр (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Где-то подобные речи я слышал.... А! Вспомнил. При совке. Когда откровенную брехню во всю выдавали за огромные достижения.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:48
+7
"Слуга народа" проведет осенью партийный форум: верим, что у нас не будет мощной волны COVID-19 - вакцинация идет ударными темпами, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8021
показать весь комментарий
29.06.2021 13:50
+5
еще и по многочисленным просьбам
показать весь комментарий
29.06.2021 13:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чтоб вас там половина перезаразилась и .............,такие как колька каклета и им подобные
показать весь комментарий
29.06.2021 13:47 Ответить
не перезаряжаются - Слугам без очереди Пфайзер вколят.
показать весь комментарий
29.06.2021 14:02 Ответить
Закажи себе - пойдёшь без очереди:

В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщается https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv на сайте Министерства здравоохранения, передает https://censor.net/.
По состоянию на 21 июня 2021 года, зарегистрировано 1,447 тыс. заявок на вакцинацию коллективов всего на 216,893 тыс. человек.Источник: https://censor.net/ru/n3272725
показать весь комментарий
29.06.2021 14:27 Ответить
в моей компании меньше 50 сотрудников - мы в пролете.
показать весь комментарий
29.06.2021 14:45 Ответить
Скооперируйтесь с соседями. Это же "организованная группа", а не штатное расписание.
показать весь комментарий
29.06.2021 15:01 Ответить
До осені ще треба їм дожити !!! Циплят по осени считают -111 !!!
показать весь комментарий
29.06.2021 14:48 Ответить
их всех накроет дельта ...слишком их много...
показать весь комментарий
29.06.2021 15:21 Ответить
Где-то подобные речи я слышал.... А! Вспомнил. При совке. Когда откровенную брехню во всю выдавали за огромные достижения.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:48 Ответить
еще и по многочисленным просьбам
показать весь комментарий
29.06.2021 13:51 Ответить
и единогласно
показать весь комментарий
29.06.2021 13:53 Ответить
я тоже вспомнил-мы чемпионы в борьбе с ковидом на прессконференции 2020 г. заявил луноликий, величайший политик всех времен и народов.
показать весь комментарий
29.06.2021 15:42 Ответить
"Слуга народа" проведет осенью партийный форум: верим, что у нас не будет мощной волны COVID-19 - вакцинация идет ударными темпами, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8021
показать весь комментарий
29.06.2021 13:50 Ответить
сплошное враньё
показать весь комментарий
29.06.2021 13:52 Ответить
короче, рассклад такой: на сходке опг "квартал95" главрагуль обьявит что он идет на досрочные выборы презика. ведь у него выбор невелик: либо новые выборы пока у него еще есть рейтинг, либо тюрьма, в лучшем случае через пару лет.
показать весь комментарий
29.06.2021 13:56 Ответить
а так же назначить смотрящих
показать весь комментарий
29.06.2021 13:57 Ответить
Форум "слуг народа"
Приглашён и Президент.
Нужно подвести итоги.
"Слуга народа" проведет осенью партийный форум: верим, что у нас не будет мощной волны COVID-19 - вакцинация идет ударными темпами, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5091
показать весь комментарий
29.06.2021 13:58 Ответить
При расчетных необходимых 200 тыс. вакцинаций в день,
называть 14-19 тыс. вакцинаций "ударными темпами", может только или полный ТЫПИЛ или конченая МР..ЗЬ без малейших признаков совести!
показать весь комментарий
29.06.2021 14:01 Ответить
Он хрюкнул - "ОЧЕНЬ ударными темпами"
показать весь комментарий
29.06.2021 14:25 Ответить
Вы расслаблены и Вас ничего не тревожит, Вы слышите шум прибоя и пения чаек. Волны Коронавируса не будет. Пенсии и зарплаты растут. Барыга сидит на нарах. Вам хорошо и спокойно, Вы сделали это вместе.
показать весь комментарий
29.06.2021 14:04 Ответить
Вакцинувати будуть мабуть садженцями дерев з того "мильярда", які не "посодют"
показать весь комментарий
29.06.2021 14:51 Ответить
Ударными темпами идет вакцинация во Франции 500-600 тыс.вакцинаций в день,а 17тыс.вдень это даже не знаю как назвать!
показать весь комментарий
29.06.2021 15:29 Ответить
 
 