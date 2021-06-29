Пять лет назад героически погиб украинский воин Юрий Татарчук (позывной Кум), спасая жизни своих товарищей, - Салатенко

29 июня 2016 года в бою с российскими оккупантами во время минометного обстрела погиб военнослужащий 54-й мотопехотной бригады Юрий Татарчук (позывной Кум).

Об этом на странице в сети Facebook пишет старший лейтенант ВСУ, командир пехотной роты 128-й горно-штурмовой бригады, депутат и экс-председатель Сумского областного совета Семен Салатенко, информирует Цензор.НЕТ.

"29 июня 2016 года в бою за Украину погиб оперный певец и большой патриот Василий Слипак. Про него много сказано, написано и снято фильм Вместе с ним, в том же бою погиб мой товарищ - Юрий Татарчук (позывной Кум). Он тоже был большим патриотом и человеком с активной гражданской позицией.

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В 2004 году нас вытянули менты из одной палатки на улице Соборной во время "Студенченской революции на траве" и упекли "в обезьянник". После этого мы называли друг друга не иначе как "подельник". Дальше в его жизни было УНСО, уличные акции и два Майдана. Потом война.

Он не пел оперных арий, да и вообще все пение сводилось к тому что мы, по молодости, горланили "тече річка Тиса, в ній москальска кров, москалів ми били, будем бити знов"... Но в отличии от других, у Юры хмельные песни потом вылились во вполне трезвые дела... Он погиб спасая жизни своих товарищей, геройски. Да, его одолевали демоны, и, как мне казалось тогда, до войны, что демоны одержат безоговорочную победу. Но его вклад в патриотическое дело, его бои и героизм перевесили все и закрыли все векселя. Хорошего отдыха в чертогах героев, подельник!! А нам своє робити!", - отметил Салатенко.

Юрий Татарчук родился 3 июля 1974 года, окончил школу № 10, в Сумском медицинском училище получил специальность военного фельдшера, много лет отдал работе в медицинской отрасли, лечил, возвращал здоровье людям, а потом встал на защиту их жизни.