Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма

Потеря секретных документов по миссии эсминца Defender является ошибочной. Данный инцидент будет расследоваться самым тщательным образом

Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом. Похоже, что это произошло по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования. Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком. Мне очень жаль, что произошел такой инцидент. Его будут расследовать самым тщательным образом ",- пообещал Куин.

Кроме этого, он уточнил, что данного сотрудника временно лишили доступа к секретным материалам.

Он также признал, что часть утерянных документов под грифом "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками"("Secret UK Eyes Only").

Куин добавил, что пакет документов уже вернули правительству, и там теперь проверяют, все ли утерянные бумаги возвращены. Он уточнил, что в ходе расследования будут изучать обстоятельства, при которых содержимое документов опубликовали, и то, каким образом власть отреагировала на инцидент.

Кроме того, пересмотрят и общий порядок обращения с секретными данными.

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Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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