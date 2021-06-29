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Новости Агрессия России против Украины
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Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма

Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма

Потеря секретных документов по миссии эсминца Defender является ошибочной. Данный инцидент будет расследоваться самым тщательным образом

Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом. Похоже, что это произошло по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования. Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком. Мне очень жаль, что произошел такой инцидент. Его будут расследовать самым тщательным образом ",- пообещал Куин.

Кроме этого, он уточнил, что данного сотрудника временно лишили доступа к секретным материалам.

Он также признал, что часть утерянных документов под грифом "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками"("Secret UK Eyes Only").

Куин добавил, что пакет документов уже вернули правительству, и там теперь проверяют,  все ли утерянные бумаги возвращены. Он уточнил, что в ходе расследования будут изучать обстоятельства, при которых содержимое документов опубликовали, и то, каким образом власть отреагировала на инцидент.

Кроме того, пересмотрят и общий порядок обращения с секретными данными.

Читайте также: Секретные документы Минобороны Британии, касающиеся прохождения эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма, нашли на остановке в Кенте, - BBC. ФОТО

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем

Автор: 

Великобритания (4954) корабль (2041) Крым (26380) обстрел (27129) россия (95515) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+7


"Чуть что, сразу - Косой...
Обидно, да..."

Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9957
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29.06.2021 14:05
+6
Оджеж троляки, ці МІ-6!)))
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29.06.2021 14:14
+5
Сам ти підарешт, сказала Королева.
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29.06.2021 14:09
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Читал я здесь комментарии про великобританскую педантичность.
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29.06.2021 14:02 Ответить
Сам ти підарешт, сказала Королева.
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29.06.2021 14:09 Ответить
А ще Королева сказала:" Сам ти пєрєдашт,своєму ФСБ пожмакані папірці з мусорки під зупинкою, які ми для вас залишили!"))))
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29.06.2021 14:20 Ответить
а мне нравитсья научились когда надо британцы идиота включать да и Зеленский наш просто образчик дурника.. сначала были кацабы теперь вот Украина с Лукашенку вместе и британцы ваньку Джона валяют да все эти пояснения для приличя им надо было чтобы Кремпулька со страниц прессы британской узнали как ее троллит и имеет в большом месте Британия...а Пуйлдо абидно панимаешь абидно стало..его помножили таки...
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29.06.2021 14:37 Ответить
Бред.
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29.06.2021 14:47 Ответить
https://censor.net/ua/user/486373

какой слив операции пост-фактум?! скорее всего, это тонкий саркастический английский юмор - оставить якобы секретные документы на автобусной остановке, которые показали московии, что проход эсминца готовился заранее и одобрена высшим руководством Великобритании.
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29.06.2021 17:19 Ответить


"Чуть что, сразу - Косой...
Обидно, да..."

Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9957
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29.06.2021 14:05 Ответить
Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9336
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29.06.2021 14:12 Ответить
Оджеж троляки, ці МІ-6!)))
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29.06.2021 14:14 Ответить
Кенты оттягиваются по-полной.
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29.06.2021 14:26 Ответить
Брити прикинулись *овечками*
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29.06.2021 14:58 Ответить
В таких системах, як МО, Мі 5,6 нічого випадково не робиться.
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29.06.2021 15:06 Ответить
Случайно - ха-ха-ха. Так мы и поверили.
Случайно потеряли в мусорке, случайно по мусорке лазил прохожий, перечитывая все бумажки на помойке ...
Слили "случайно" что было нужно слить.
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29.06.2021 15:25 Ответить
 
 