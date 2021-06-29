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Новости Коронавирус и карантин
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Китайская Sinovac объявила о безопасности своей COVID-вакцины CoronaVac для детей с 3 лет: формирует сильный иммунитет

Китайская Sinovac объявила о безопасности своей COVID-вакцины CoronaVac для детей с 3 лет: формирует сильный иммунитет

Две дозы вакцины против COVID-19 CoronaVac от Sinovac, которой прививают украинских граждан, безопасны и вызывают сильную иммунную реакцию у детей и подростков в возрасте 3-17 лет.

Об этом свидетельствует исследование 550 молодых людей, которое опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Более чем у 96% детей и подростков, получивших две дозы вакцины Sinovac, формировались антитела против COVID-19.

В результате авторы исследования рекомендуют две дозы вакцины для детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет.

Вместе с тем, результаты исследования следует интерпретировать с осторожностью из-за недостатков работы. В частности, реакцию Т-клеток, которые играют важную роль в борьбе с COVID-19, ученые не оценивали. В исследовании было небольшое количество участников, и все они были ханьской национальности, поэтому испытания вакцины необходимо масштабировать.

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"Дети и подростки обычно легко или бессимптомно переносят COVID-19 по сравнению со взрослыми, однако некоторые из них подвергаются риску тяжелого течения болезни. Дети также могут передавать вирус другим, из-за чего исследования безопасности и эффективности вакцин против COVID-19 в более молодых возрастных группах - важно. Наш вывод о том, что CoronaVac хорошо переносится и вызывает сильный иммунный ответ, очень обнадеживает и предусматривает дальнейшие исследования в других регионах" , - рассказал представитель компании Sinovac Киян Гао.

Авторы провели клиническое исследование среди здоровых детей и подростков в возрасте 3-17 лет в округе Цзаньхуан, Китай. Им вводили 2 дозы вакцины в промежутке 28 дней.

Дозы у участников были разными - по 1,5 мкг и 3 мкг.

более сильные иммунные ответы были у участников, которым кололи больший объем препарата.

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Большинство побочных реакций у детей были легкими или умеренными. Наиболее частым симптомом была боль в месте инъекции - у 13% (73/550 участников).

Автор: 

вакцина (3815) дети (6492) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Я б остерігався вірити у все, про що розказують китайці. Там система така ж, як і в московії. "Всьо для престіжа і вєлічія дєржави" .В такій системі брехати дозволено.
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29.06.2021 15:04
+2
в Европе этот китайский кал не признают
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29.06.2021 15:24
+1
Вы скажите когда этот "синовак" включат в Европейский паспорт вакцинации, а то ездят по ушам, а толку то что?
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29.06.2021 14:20
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Вы скажите когда этот "синовак" включат в Европейский паспорт вакцинации, а то ездят по ушам, а толку то что?
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29.06.2021 14:20 Ответить
как эффективность докажут, так сразу и включат)
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29.06.2021 14:55 Ответить
Так уже всьо. Так же как и у Спутника - процедура тестирования была провалена.
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29.06.2021 16:13 Ответить
Где подтверждение, интересно посмотреть?
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29.06.2021 19:45 Ответить
Подтверждение того, что нет подтверждения?

Ну попробуй загуглить "Sinovac тестирование", если тебя не забанили.

Кацапы и китайцы стали применять вакцины до окончания второго этапа, чем полностью запороли тестирование своих препаратов. Что, кстати, и является причиной того, что в цивилизованных странах ни Спутник, ни Синовак не признаются и не рекомендуются.

Понимаю, что печет то, что ЗЕ окучил свою паству фуфломицином, но это капля в море по сравнению с его изменой Родине, коррупцией и развалом экономики.
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29.06.2021 20:24 Ответить
Первое, что нашел "ВОЗ одобрила вакцину Sinovac", дальше не стал заморачиваться, в любом случае я в пятницу сделал прививку этой вакциной, даже не смотря, что не голосовал за Зеленского!!! О боже , я не должен был вакцинироваться😁😁😁 шутка, мне дороже мое здоровье, несмотря на то, кто купил эту вакцину )))))
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29.06.2021 21:54 Ответить
Здорово. Дату запомнил?
1.06.2021

Т.е. уже полгода ЗЕляди ширяли Украинцев ноунеймом без подтверждения эффективности.
Ни в Европе, ни в США эту хрень не используют.

Аборигенам на мировых помойках тоже надо чем-то вакцинироваться - вот вам одобрение ВОЗ. Но в ЕС и США вас с этой вакцинацией не пустят.
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30.06.2021 02:20 Ответить
В случае не прохождения финальной стадии клинических испытаний китайской вакцины компании Sinovac Biotech, на поставку которой Украина заключила контракт, государству вернут средства в полном объеме, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

31.12.2020

А теперь попробуй найти данные, что Sinovac прошел все стадии клинических исследований.
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30.06.2021 02:25 Ответить
При их населённости, могут себе позволить...
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29.06.2021 14:23 Ответить
СИновак и сПУтник,торжественно обменялись сертификатами качества вакцин
Китайська Sinovac оголосила про безпечність своєї COVID-вакцини CoronaVac для дітей із 3 років: формує сильний імунітет - Цензор.НЕТ 8191
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29.06.2021 14:48 Ответить
Так китайцы заявили, что и вирус "неихний". А нам, кроме заявлений, еще надо чтоб с этими прививками в Европу пускали, а не платить за 2 ПЦР теста при каждом пересечении границы.
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29.06.2021 15:00 Ответить
ПЦР тесты требуются незавсимо от прививки .
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29.06.2021 19:26 Ответить
Нифига. Если у тебя будет совид паспорт с вакцинами, признанными в ЕС, то ПЦР тест сдавать не надо. Кипр признал украинские сертификаты, если вакцинация до 21 мая обе прививки, то тоже без ПЦР тестов.
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29.06.2021 23:22 Ответить
Я б остерігався вірити у все, про що розказують китайці. Там система така ж, як і в московії. "Всьо для престіжа і вєлічія дєржави" .В такій системі брехати дозволено.
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29.06.2021 15:04 Ответить
в Европе этот китайский кал не признают
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29.06.2021 15:24 Ответить
Ога.
Кацапы про свой Спутник тоже постоянно шото объявляют.
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29.06.2021 16:12 Ответить
Ага, они с гордостью объявляют, что вакцинация Спутником улучшает рост рогов и копыт...
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29.06.2021 18:33 Ответить
получивших две дозы вакцины Sinovac, формировались антитела против COVID-19(c)

--------------------
это что эффективность для лохов так измеряют ? на любое инородное создание огранизм генерирует антитела .
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29.06.2021 19:28 Ответить
хорошо. надо закупать.
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30.06.2021 12:28 Ответить
 
 