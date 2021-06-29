Китайская Sinovac объявила о безопасности своей COVID-вакцины CoronaVac для детей с 3 лет: формирует сильный иммунитет
Две дозы вакцины против COVID-19 CoronaVac от Sinovac, которой прививают украинских граждан, безопасны и вызывают сильную иммунную реакцию у детей и подростков в возрасте 3-17 лет.
Об этом свидетельствует исследование 550 молодых людей, которое опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Более чем у 96% детей и подростков, получивших две дозы вакцины Sinovac, формировались антитела против COVID-19.
В результате авторы исследования рекомендуют две дозы вакцины для детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет.
Вместе с тем, результаты исследования следует интерпретировать с осторожностью из-за недостатков работы. В частности, реакцию Т-клеток, которые играют важную роль в борьбе с COVID-19, ученые не оценивали. В исследовании было небольшое количество участников, и все они были ханьской национальности, поэтому испытания вакцины необходимо масштабировать.
"Дети и подростки обычно легко или бессимптомно переносят COVID-19 по сравнению со взрослыми, однако некоторые из них подвергаются риску тяжелого течения болезни. Дети также могут передавать вирус другим, из-за чего исследования безопасности и эффективности вакцин против COVID-19 в более молодых возрастных группах - важно. Наш вывод о том, что CoronaVac хорошо переносится и вызывает сильный иммунный ответ, очень обнадеживает и предусматривает дальнейшие исследования в других регионах" , - рассказал представитель компании Sinovac Киян Гао.
Авторы провели клиническое исследование среди здоровых детей и подростков в возрасте 3-17 лет в округе Цзаньхуан, Китай. Им вводили 2 дозы вакцины в промежутке 28 дней.
Дозы у участников были разными - по 1,5 мкг и 3 мкг.
более сильные иммунные ответы были у участников, которым кололи больший объем препарата.
Большинство побочных реакций у детей были легкими или умеренными. Наиболее частым симптомом была боль в месте инъекции - у 13% (73/550 участников).
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Ну попробуй загуглить "Sinovac тестирование", если тебя не забанили.
Кацапы и китайцы стали применять вакцины до окончания второго этапа, чем полностью запороли тестирование своих препаратов. Что, кстати, и является причиной того, что в цивилизованных странах ни Спутник, ни Синовак не признаются и не рекомендуются.
Понимаю, что печет то, что ЗЕ окучил свою паству фуфломицином, но это капля в море по сравнению с его изменой Родине, коррупцией и развалом экономики.
1.06.2021
Т.е. уже полгода ЗЕляди ширяли Украинцев ноунеймом без подтверждения эффективности.
Ни в Европе, ни в США эту хрень не используют.
Аборигенам на мировых помойках тоже надо чем-то вакцинироваться - вот вам одобрение ВОЗ. Но в ЕС и США вас с этой вакцинацией не пустят.
31.12.2020
А теперь попробуй найти данные, что Sinovac прошел все стадии клинических исследований.
Кацапы про свой Спутник тоже постоянно шото объявляют.
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это что эффективность для лохов так измеряют ? на любое инородное создание огранизм генерирует антитела .