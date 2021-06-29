Китайская Sinovac объявила о безопасности своей COVID-вакцины CoronaVac для детей с 3 лет: формирует сильный иммунитет

Две дозы вакцины против COVID-19 CoronaVac от Sinovac, которой прививают украинских граждан, безопасны и вызывают сильную иммунную реакцию у детей и подростков в возрасте 3-17 лет.

Об этом свидетельствует исследование 550 молодых людей, которое опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Более чем у 96% детей и подростков, получивших две дозы вакцины Sinovac, формировались антитела против COVID-19.

В результате авторы исследования рекомендуют две дозы вакцины для детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет.

Вместе с тем, результаты исследования следует интерпретировать с осторожностью из-за недостатков работы. В частности, реакцию Т-клеток, которые играют важную роль в борьбе с COVID-19, ученые не оценивали. В исследовании было небольшое количество участников, и все они были ханьской национальности, поэтому испытания вакцины необходимо масштабировать.

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"Дети и подростки обычно легко или бессимптомно переносят COVID-19 по сравнению со взрослыми, однако некоторые из них подвергаются риску тяжелого течения болезни. Дети также могут передавать вирус другим, из-за чего исследования безопасности и эффективности вакцин против COVID-19 в более молодых возрастных группах - важно. Наш вывод о том, что CoronaVac хорошо переносится и вызывает сильный иммунный ответ, очень обнадеживает и предусматривает дальнейшие исследования в других регионах" , - рассказал представитель компании Sinovac Киян Гао.

Авторы провели клиническое исследование среди здоровых детей и подростков в возрасте 3-17 лет в округе Цзаньхуан, Китай. Им вводили 2 дозы вакцины в промежутке 28 дней.

Дозы у участников были разными - по 1,5 мкг и 3 мкг.

более сильные иммунные ответы были у участников, которым кололи больший объем препарата.

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Большинство побочных реакций у детей были легкими или умеренными. Наиболее частым симптомом была боль в месте инъекции - у 13% (73/550 участников).