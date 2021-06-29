Российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Невельского и Красногоровки из 120-мм минометов, - Минобороны
С начала текущих суток, 29 июня, по состоянию на 12:00 зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.
Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Возле Невельского и Красногоровки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, украинский воин получил пулевое ранение в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.
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