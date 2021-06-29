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Новости Агрессия России против Украины
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Российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Невельского и Красногоровки из 120-мм минометов, - Минобороны

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Невельского и Красногоровки из 120-мм минометов, - Минобороны

С начала текущих суток, 29 июня, по состоянию на 12:00 зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Возле Невельского и Красногоровки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, украинский воин получил пулевое ранение в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

обстрел (27129) Донбасс (26956) боевые действия (4044) операция Объединенных сил (6766)


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Виправляються холєра ясна... Вже не пишуть гидоти про "режим тиші" який порушується щоденно, на протязі багатьох місяців - знущання було над читачами...
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29.06.2021 14:13 Ответить
А войска то отвели, и кто теперь будет эти территории возвращать?
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29.06.2021 14:17 Ответить
Бубочка - героїчно так бодренько з обісранними від страху штанами з стійким їдючим смородом як піде, як піде... та сторона, та сторона не витримає... ну хто ж витерпить такий сморід, що аж очі виїдає... ?
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29.06.2021 14:37 Ответить
А были времена, когда можно было и ответочку точную заслать, благо радары были в войсках...

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Невельского и Красногоровки из 120-мм минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2060
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29.06.2021 14:20 Ответить
 
 