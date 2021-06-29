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Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс. Грустно, - и.о. директора УЦОКО Бойко

Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс. Грустно, - и.о. директора УЦОКО Бойко

Треть участников внешнего независимого оценивания (ВНО) не смог решить задание по математике уровня базовой средней школы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

"Мне тоже грустно, что каждый третий не преодолел порог, установленный всего на уровне 10 баллов. Но я не готов комментировать, почему так произошло, я готов только констатировать, что каждый третий участник внешнего независимого оценивания, который сдавал математику, не мог решить задание даже не за старшую школу (11 класс. – Ред.), а за базовую школу (9 класс.– Ред.)", - сказал Бойко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

В свою очередь министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет указал, что результаты ВНО из года в год по любому предмету разные.

"В этом году математика хуже, но вы можете посмотреть, что в этом году существенно выше английский язык. Возможно, общественный запрос. Возможно, более гуманитарное образование этого поколения", - отметил Шкарлет.

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Он подчеркнул, что для существенного повышения уровня математической компетенции планируются реорганизация концепции системы образования, изменения в образовательных программах.

Кроме того, министр указал, что математику не планируют убирать из списка обязательных предметов для сдачи на ВНО.

"Это же можно расценить как определенный общественный минус относительно того, что 30% не сдали математику, и убирать еще математику из ВНО - это неразумный шаг. Если мы хотим повысить уровень математической компетенции, то упор на приобретении максимального количества математический знаний должен быть сделан во всех сферах, потому и принята концепция системы образования. (Министерство. - Ред.) не собирается убирать математику", - пояснил Шкарлет.

ВНО (417) Центр оценивания качества образования (103) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+31
А навіщо та математика? Жоден математик не став народним депутатом. Тму не математика в житті головне. Зрештою, є курси у Трускавці.
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29.06.2021 14:16
+21
НЕУЧИ!!!
Кожен третій учасник ЗНО не зміг вирішити завдання із математики за 9-й клас. Сумно, - в.о. директора УЦОЯО Бойко - Цензор.НЕТ 6859
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29.06.2021 14:24
+16
Так дети смотрят на нашу власть, забитую идиотами и кретинами, зачем учится то?
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29.06.2021 14:15
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Это задача, среди нардепов ОПЗЖ, потянет минимум на кандидатскую .....
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29.06.2021 15:20 Ответить
Хист до математики --логіки , це природний талант , на генетичному рівні . Математики , як письменники, поети, художники ,народжуються з певним талантом . Одна третина дітей можливо має інші таланти , не всім же бути математиками .
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29.06.2021 15:22 Ответить
а ще є природній талан передати свої знання іншим.
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29.06.2021 15:38 Ответить
А речь не идет про какие-то супер-задачи.
Речь идет о довольно примитивной школьной программе. Или для учебы в школе нужны особые таланты?
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29.06.2021 16:05 Ответить
Пане Гехард , з повагою до вас , але, не вчителі , а батьки винні . Одна третина батьків згаяла час , не займалася дітьми з малечку , не розвивала у дітей пам'ять , не навчали розумової праці ( вірші, перекази казок...і інше) Такі дітки ідуть до школи як на муку , бо їм важко . Так завжди було , одна третина- супер, друга-добре, а третя ледь-ледь. І саме ця ледь третина не займається своїми дітьми, бо їми , їх батьки не займалися , вони не знають що це , перекладаючи свої обов'язки на вчителів.
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29.06.2021 16:34 Ответить
А я нигде про учителей и не писал.
Если ребенок тупое полено - это чистая заслуга родителей.
Учителя только оттачивают умение учиться и вкладывают знания. Но не возможно вложить знания в абсолютно девственно пустую голову. Туда хорошо заходят только попса, блокбастеры и тренды.

Хотя реально хороших педагогов с каждым годом становится все меньше - одни вымирают, другие сваливают, а те, что выпускаются, с каждым выпуском все хуже потому, что пединституты у нас исторически по сути это ВУЗы для тех, кто не осилит лучшего (т.е. отстойник неудачников и неспособных).
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29.06.2021 20:38 Ответить
Так , ви праві !
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29.06.2021 21:30 Ответить
Ці питання давно назріли, перше питання до вчителів, які роками отримують зарплати, а учні не знають математики. Інше питання в тому, що треба за бажанням вчити математику. Вона просто не всім потрібна. Трба щоб учні після 6 класу мали вибір предметів. Математика по суті згаяний часдля багатьох.
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29.06.2021 15:22 Ответить
ВСЕ НА ФРОНТ !!! УБИВАТЬ ВРАГОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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29.06.2021 15:37 Ответить
а как будеш определять кто враг, а кто коррупционер?
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29.06.2021 15:39 Ответить
БОГ ПОДСКАЖЕТ ВО ИМЯ ПРАВДЫ !)
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29.06.2021 15:56 Ответить
"Убивайте всех, Господь узнает своих".
Сказано папским легатом Арно Амори при штурме города Безье в ответ на вопрос,
«Как нам распознать еретиков среди 15 тысяч населения города?»
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29.06.2021 16:03 Ответить
ИНКВИЗИЦИЯ КОРРУПЦИОНЕРАМ !!!
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29.06.2021 16:09 Ответить
Только одно но.

Убивать-то надо всех.
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29.06.2021 16:11 Ответить
ВСЕХ НЕ УБЬЕШЬ !)
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30.06.2021 13:45 Ответить
Мой преподаватель математики, Галина Абрамовна Мельдман мне ставила трояки в течении 5 лет. Благодаря ее умению выжать все из ученика, я поступил на физ тех без проблем. За что ей огромное спасибо!!!!
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29.06.2021 15:47 Ответить
Аналогично у меня математик был Шамович Александр Анатольевич. За что ему низкий поклон.
Но, чтобы к нему в класс попасть тоже сначала надо было экзамены сдать.

Кстати, про полуграмотных йудофобов...
Наверное они на кухне у таких же полуграмотных кугутов-родителей и во дворе основное образование получали.
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29.06.2021 16:01 Ответить
Аналогично, у меня был Райтнер. Гораздо теплее, отношусь к евреям, чем к немытым ********* арабам
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29.06.2021 18:41 Ответить
Викладач математики до 7 класу Лутак Галина Венедиктівна витискала із нас усе і занижувала оцінки, за що я її, по недоумству, ненавидів. І при цьому знав математику на 5.
Потім математику стала викладати Ружичнер Софія Юхимівна за принципом "хочеш 5 - на 5, хочеш 4 - на 4": прекрасна вчителька. Тому іспити у ввнз із математики я провалив. Потім довелось займатися із репетитором за 5 рублів урок. Репетитор - її сестра. Аж тоді здав математику в Універ на 4.
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30.06.2021 13:56 Ответить
Теперешняя школа - это вообще не школа, а кокой-то скорее кружок при доме пионеров. В мои годы 1985-1995 годы нас так дрюкали, что прийти в школу с невыученными уроками считалось какой-то катастрофой. Двойки (и даже единицы) некоторым ставили начиная со 2-ой четверти первого класса. В третьем классе уже некоторые оставались на второй год. Теперь оценки первые 4 года обучения вообще не ставят чтобы не обидеть ребенка! Клеят в дневники то смайлы, то листики разноцветные вместо оценок. На таком расслабоне, понятное дело, учиться никто не будет. Про Новую украинскую школу вообще не говорю: родителям надо в класс купить шкаф с кол-вом ячеек равным кол-ву учащихся в классе, каждый в свою секцию положит пластиковый бокс, в котором будут храниться его альбомы, краски, платилин, тетради и т.п. канцелярия. Т.е. проверить чем там занимаются дети на уроках родители не могут. Не может и сам ребенок дома еще раз повторить или разобраться с чем-то с помощью родителей. Теперь все это только в учебное время. Ну маразм просто зашкаливает у реформаторов наших.
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29.06.2021 16:11 Ответить
Не в защиту нынешнего образования, но могу сказать, что в 1983 году в Харьковском высшем командно-инженерном училища ракетных войск имени Н. И. Крылова преподаватель Кагул рисовал тучки, солнышко и прочую святотень))
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29.06.2021 16:28 Ответить
"За 6 однакових конвертів заплатили 3 грн. Скільки всього таких конвертів можна купити за 12 грн?"
https://zno.osvita.ua/mathematics/469/
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29.06.2021 16:26 Ответить
Це та задача, із якою не справились на зно?
То це 4-й клас.
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30.06.2021 13:59 Ответить
Без гугла и своих гаджетов с ПО, не могут вообще ничего.. тупицы и деграданты..
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29.06.2021 20:53 Ответить
Практика показывает, что нормально составить запрос к Гуглу - это тоже для многих сейчас офигеть-наука.
Точно так же, как наличие книги в доме, не означает, что ее кто-то читал.

Инет есть у всех. И у всех одинаковый.
Только почему-то одни находят там сиськи и котиков, а другие знания и интересные факты.
Одни дистанционно учатся по инету в европейских вузах, а другие постят маникюр и свой сраный завтрак в Чугуеве или в Кривом Роге.
В результате одни становятся героями статей а-ля "Депутатом Бундестага стал украинец", а другие голосуют в своем Мухосранске за ЗЕ и пишут про это на стенке лифта.
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29.06.2021 22:01 Ответить
зато на отлично знают как по тиктоку колпачки с колёс скручивать....
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29.06.2021 21:03 Ответить
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