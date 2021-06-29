Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс. Грустно, - и.о. директора УЦОКО Бойко
Треть участников внешнего независимого оценивания (ВНО) не смог решить задание по математике уровня базовой средней школы
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.
"Мне тоже грустно, что каждый третий не преодолел порог, установленный всего на уровне 10 баллов. Но я не готов комментировать, почему так произошло, я готов только констатировать, что каждый третий участник внешнего независимого оценивания, который сдавал математику, не мог решить задание даже не за старшую школу (11 класс. – Ред.), а за базовую школу (9 класс.– Ред.)", - сказал Бойко на пресс-конференции в Киеве во вторник.
В свою очередь министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет указал, что результаты ВНО из года в год по любому предмету разные.
"В этом году математика хуже, но вы можете посмотреть, что в этом году существенно выше английский язык. Возможно, общественный запрос. Возможно, более гуманитарное образование этого поколения", - отметил Шкарлет.
Он подчеркнул, что для существенного повышения уровня математической компетенции планируются реорганизация концепции системы образования, изменения в образовательных программах.
Кроме того, министр указал, что математику не планируют убирать из списка обязательных предметов для сдачи на ВНО.
"Это же можно расценить как определенный общественный минус относительно того, что 30% не сдали математику, и убирать еще математику из ВНО - это неразумный шаг. Если мы хотим повысить уровень математической компетенции, то упор на приобретении максимального количества математический знаний должен быть сделан во всех сферах, потому и принята концепция системы образования. (Министерство. - Ред.) не собирается убирать математику", - пояснил Шкарлет.
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Речь идет о довольно примитивной школьной программе. Или для учебы в школе нужны особые таланты?
Если ребенок тупое полено - это чистая заслуга родителей.
Учителя только оттачивают умение учиться и вкладывают знания. Но не возможно вложить знания в абсолютно девственно пустую голову. Туда хорошо заходят только попса, блокбастеры и тренды.
Хотя реально хороших педагогов с каждым годом становится все меньше - одни вымирают, другие сваливают, а те, что выпускаются, с каждым выпуском все хуже потому, что пединституты у нас исторически по сути это ВУЗы для тех, кто не осилит лучшего (т.е. отстойник неудачников и неспособных).
Сказано папским легатом Арно Амори при штурме города Безье в ответ на вопрос,
«Как нам распознать еретиков среди 15 тысяч населения города?»
Убивать-то надо всех.
Но, чтобы к нему в класс попасть тоже сначала надо было экзамены сдать.
Кстати, про полуграмотных йудофобов...
Наверное они на кухне у таких же полуграмотных кугутов-родителей и во дворе основное образование получали.
Потім математику стала викладати Ружичнер Софія Юхимівна за принципом "хочеш 5 - на 5, хочеш 4 - на 4": прекрасна вчителька. Тому іспити у ввнз із математики я провалив. Потім довелось займатися із репетитором за 5 рублів урок. Репетитор - її сестра. Аж тоді здав математику в Універ на 4.
https://zno.osvita.ua/mathematics/469/
То це 4-й клас.
Точно так же, как наличие книги в доме, не означает, что ее кто-то читал.
Инет есть у всех. И у всех одинаковый.
Только почему-то одни находят там сиськи и котиков, а другие знания и интересные факты.
Одни дистанционно учатся по инету в европейских вузах, а другие постят маникюр и свой сраный завтрак в Чугуеве или в Кривом Роге.
В результате одни становятся героями статей а-ля "Депутатом Бундестага стал украинец", а другие голосуют в своем Мухосранске за ЗЕ и пишут про это на стенке лифта.