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В случае манипуляции делом "вагнеровцев" депутаты оппозиции выйдут из состава парламентской ВСК, - заявление "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины"

В случае манипуляции делом

Если власть будет манипулировать делом "вагнеровцев", "Европейская Солидарность" и другие оппозиционные фракции отзовут своих представителей из парламентской ВСК.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом на брифинге заявили народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, "Голос" Роман Костенко и "Батькивщина" Сергей Евтушок.

"На Банковой сейчас реальная паника, и они не знают, что делать после фактического признания Зеленского в том, что он мог слить эту спецоперацию и еще порадовался тому, что она была сорвана", - отметил Арьев.

По словам парламентариев, работа парламентской временной следственной комиссии сейчас актуальна как никогда.

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"Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос "вагнеровцев"на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно по вопросу расследования ситуации вокруг "вагнеровцев". И с таким условием представители "Голоса", "Батькивщины" и "Европейской Солидарности" заходят и принимают участие в работе этой комиссии", - рассказал Арьев.

Арьев отметил, что нардепам только на словах обещают, что это постановление будет проголосовано, а потом уже сама комиссия начнет свою работу именно по вопросу "вагнеровцев".

"Однако у нас есть абсолютно все основания не доверять устным обещаниям. Потому что парламент сегодня в части монобольшинства руководствуется с Банковой и не является самостоятельным. И если представителям большинства скажут блокировать вопрос "вагнеривцив", вопрос рассмотрения измены и срыва спецоперации, то они будут блокировать, несмотря на все устные обещания ", - заявил Владимир Арьев.

Нардеп "Голоса" Роман Костенко отметил, что именно поэтому представители оппозиции настаивают на том, чтобы в постановлении было зафиксировано, что первым в повестке дня работы следственной комиссии будет вопрос срыва спецоперации по "вагнеровцам".

Читайте: Три фракции согласились направить своих депутатов в ВСК при условии, что первым будет рассмотрено дело "вагнеровцев", - нардеп "ЕС" Арьев

"Должны быть внесены изменения в Постановление о создании этой комиссии, и там должно быть прописано, что первым будет рассматриваться именно вопрос "вагнеровцев", - добавил Костенко.

"Иначе мы рассматриваем вопрос отзыва своих кандидатур на участие в этой комиссии из-за того, что договоренности, которые были достигнуты, срываются", - подчеркнул Арьев.

"А то, что сегодня Банковая готова срывать абсолютно все, пытается снова вбрасывать фейковые вещи и снова перевести вопрос измены, в которой фактически они признались и уже почти доказано, что это было из стен Банковой, из Офиса Зеленского на Порошенко и на предшественников, то это уже истерика. Которая свидетельствует, что они будут юлить, выкручиваться, будут делать все для того, чтобы правду мы не узнали. Но я уверен, что правду мы узнаем обязательно и она будет обнародована", - подытожил парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и ЕС"

Автор: 

Арьев Владимир (660) ВР (29245) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+22
Вот так давно надо действовать. И проталкивайте предателю импичмент. Майдан вас поддержит.
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29.06.2021 14:28
+9
Та как то пикуй на прокацапников,которые готовы терпеть преза ,стучащего в кэгэбе ,чтоб спасти убийц своих граждан...
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29.06.2021 14:47
+8
Импичмент Зе предателю
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29.06.2021 14:47
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Правила форума Совет форумчан
Вот так давно надо действовать. И проталкивайте предателю импичмент. Майдан вас поддержит.
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29.06.2021 14:28 Ответить
Майдана не будет . Не дождётесь . Уже повзрослели .
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29.06.2021 14:33 Ответить
Та как то пикуй на прокацапников,которые готовы терпеть преза ,стучащего в кэгэбе ,чтоб спасти убийц своих граждан...
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29.06.2021 14:47 Ответить
Вам нужен майдан ? Вата вас орденом наградит . Есть другие варианты .
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29.06.2021 14:51 Ответить
Какие?если только задушить зекретина в коридорах опы..думаете это реально?
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29.06.2021 14:57 Ответить
Или чтоб секретарь подсыпал зекретину яд,или пепельницей в висок саданул..

)))
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29.06.2021 14:59 Ответить
Да вы шо?! Серьезные аргументы! С которых стадо ржало не так давно...
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29.06.2021 15:06 Ответить
Піпіську дрочиш на Путіна, сцикун?
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29.06.2021 15:01 Ответить
Не включай дурака.
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29.06.2021 15:17 Ответить
Помоги ему.
Может ты услышал там хоть что-то про операцию по захвату вагнеровцев?
Вот смотрю 3-тий раз интервью и ничего про эту операцию не слышу.
Дать тебе ссылку на интервью, будешь сам смотреть?
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29.06.2021 15:25 Ответить
Тупо врёшь
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29.06.2021 15:31 Ответить
Нет там ничего про нашу операцию.
Нет.
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29.06.2021 15:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-wz6lhWxo5g Первоисточник. Не слушай других, смотри сам.
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29.06.2021 15:34 Ответить
Я достаточно уже услышал из его уст.
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29.06.2021 15:36 Ответить
Тогда нам не о чем больше говорить.
Слив засчитан.
Твой слив.
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29.06.2021 15:52 Ответить
Всегда можно врубить дурочка. На другое зебилы не способны.
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29.06.2021 15:58 Ответить
Что ты и сделал.
И я с дурачками предпочитаю не дискутировать.
Давай... Удачи.
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29.06.2021 16:07 Ответить
Слив защитан.
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29.06.2021 16:09 Ответить
См выше.
Ты не только повторяешь ся, но и других повторяешь.
См выше.
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29.06.2021 16:11 Ответить
верить подолякам глупо,
тут финт ушами - предупредил после задержания ....
не надо замыливать глаза, вопрос по какой причине задержали ....
если он и правду говорит, то про события после ,
это для лохобанов
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30.06.2021 08:19 Ответить
Кацапы тоже кричать где ваши доказательства , что мы есть сторона конфликта на Донбассе , зебилы вы с ними как одно целое
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29.06.2021 14:58 Ответить
Логика зебила , как можно принести куда то доказательства , если работа комиссии по вагнеровцам блокируется властью 😏
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29.06.2021 14:56 Ответить
Какие доказательства после признания зеленского тебе ещё нужны, троллятина?!... Типичный представитель секты почитателей Скотов, усерится, а стрелки переведёт)))))
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29.06.2021 14:57 Ответить
Не слышал в его интервью никакого признания.
А вы, вообще, это интервью смотрели или вам о нём рассказали другие?
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29.06.2021 15:05 Ответить
Провокатор хренова!
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29.06.2021 17:39 Ответить
Может пусть выйдут "слуги" ?
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29.06.2021 14:31 Ответить
А какой смысл выводить представителей из вск, если вся эта тема с вск - их затея?
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29.06.2021 14:31 Ответить
Дело "вагнеровцев" уже невозможно затоптать и спрятать в кладовку.Но вопрос в том,что дело это должно быть расследовано с учётом гос. тайны.не всё должно выходить на публичную сцену-уж слишком велика цена.В первую очередь комиссия должна точно знать,насколько эта команда "вагнеровцев" ценна как для гаагског трибунала против РФ.реально ли в той команде были люди,разыскиваемые Интерполом или иными спецслужбами.сам факт военного наёмничества не6 является преступлением..А уж если сведения на 100 5 покажут.что были люди,объявленные в международный розыск как террористы,то тогда можно уже рассматривать действия президента Зеленского как вред,нанесённый государству Украина в судебном иске Украины против РФ за фактом ВОЕННОЙ АГРЕСССИИ...Но сначала нужен анализ состава группы.
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29.06.2021 14:40 Ответить
Найбільша держтайна у цій справі це фактичний доказ того, що Зеленський ідіот. Але і це вже майже не тайна ні для кого.
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29.06.2021 15:02 Ответить
І тут навіть глибоко пох, ідіот він чи прикидатися.
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29.06.2021 15:12 Ответить
Импичмент Зе предателю
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29.06.2021 14:47 Ответить
Да маланці будуть брехати і брехати--бо це їхній стиль життя. По іншому вони не можуть.
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29.06.2021 15:00 Ответить
К годовщине провала операции по захвату вагнеровцев Христо Грозев в своем фильме-расследовании все расскажет и разложит по полочкам. Сейчас зеля с ермачком ускоренными темпами пишут отмазки для журнашлюх Г+Г и составляют сценарии как еще раз засрать мозги для своих лохов из когорты 73%.
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29.06.2021 15:00 Ответить
Як би соя не тужилась, а зрада не вилазить )
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29.06.2021 15:07 Ответить
Тобі в очі сцють а ти кажеш - теплий дощ! ))
Та ще й намагаєшся в цьому переконувати інших.
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29.06.2021 15:15 Ответить
Це моя особиста точка зору. А твої фантазії - це тільки твої фантазії.
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29.06.2021 15:18 Ответить
Смакуй і далі свою точку.
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29.06.2021 15:19 Ответить
А ти і далі зраду мастурбуй
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29.06.2021 15:27 Ответить
Тільки дебіли не бачать тут заради.
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29.06.2021 15:34 Ответить
Штани провір. Зеля встиг і туди накласти. )
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29.06.2021 15:37 Ответить
Це мені радить той хто з під теплого дощу не вилазить...))
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29.06.2021 15:56 Ответить
Коли нема аргументів, то переходять на особистості. Який дурень вас в порохоботи набирає?
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29.06.2021 15:59 Ответить
Аргументів твоє посміховисько наговорило більш ніж треба. І тільки дебіли або ті хто ними прикидаються їх не бачать
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29.06.2021 16:08 Ответить
Що сказати хотів?
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29.06.2021 17:07 Ответить
У разі маніпуляції справою "вагнерівців" депутати опозиції вийдуть зі складу парламентської ТСК, - заява "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 1247
Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидить
ворог лютий, і з тебе, як з повії нахабно сміється!
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29.06.2021 15:17 Ответить
уже год идет наглая манипуляция
Что еще надо??
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29.06.2021 16:12 Ответить
Ну хорошо, отзовут своих представителей из ТСК, и что? Комиссия работать не будет, все довольны, никакой зрады, идем на второй срок.
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29.06.2021 16:17 Ответить
Ну, шо ж - "Вова пензлює до Ростова"...
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29.06.2021 17:01 Ответить
Предательство совершил ермак-Козырь и демченко, после известного совещания в ОПе. "Признание" клоуна,- это отвлекающий маневр с целью спасти агентов фсб (ермака-Козыря и демченко)
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29.06.2021 20:34 Ответить
ну, и ступайте с богом.
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30.06.2021 12:29 Ответить
 
 