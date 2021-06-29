В случае манипуляции делом "вагнеровцев" депутаты оппозиции выйдут из состава парламентской ВСК, - заявление "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины"

Если власть будет манипулировать делом "вагнеровцев", "Европейская Солидарность" и другие оппозиционные фракции отзовут своих представителей из парламентской ВСК.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом на брифинге заявили народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, "Голос" Роман Костенко и "Батькивщина" Сергей Евтушок.

"На Банковой сейчас реальная паника, и они не знают, что делать после фактического признания Зеленского в том, что он мог слить эту спецоперацию и еще порадовался тому, что она была сорвана", - отметил Арьев.

По словам парламентариев, работа парламентской временной следственной комиссии сейчас актуальна как никогда.

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"Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос "вагнеровцев"на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно по вопросу расследования ситуации вокруг "вагнеровцев". И с таким условием представители "Голоса", "Батькивщины" и "Европейской Солидарности" заходят и принимают участие в работе этой комиссии", - рассказал Арьев.

Арьев отметил, что нардепам только на словах обещают, что это постановление будет проголосовано, а потом уже сама комиссия начнет свою работу именно по вопросу "вагнеровцев".

"Однако у нас есть абсолютно все основания не доверять устным обещаниям. Потому что парламент сегодня в части монобольшинства руководствуется с Банковой и не является самостоятельным. И если представителям большинства скажут блокировать вопрос "вагнеривцив", вопрос рассмотрения измены и срыва спецоперации, то они будут блокировать, несмотря на все устные обещания ", - заявил Владимир Арьев.

Нардеп "Голоса" Роман Костенко отметил, что именно поэтому представители оппозиции настаивают на том, чтобы в постановлении было зафиксировано, что первым в повестке дня работы следственной комиссии будет вопрос срыва спецоперации по "вагнеровцам".

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"Должны быть внесены изменения в Постановление о создании этой комиссии, и там должно быть прописано, что первым будет рассматриваться именно вопрос "вагнеровцев", - добавил Костенко.

"Иначе мы рассматриваем вопрос отзыва своих кандидатур на участие в этой комиссии из-за того, что договоренности, которые были достигнуты, срываются", - подчеркнул Арьев.

"А то, что сегодня Банковая готова срывать абсолютно все, пытается снова вбрасывать фейковые вещи и снова перевести вопрос измены, в которой фактически они признались и уже почти доказано, что это было из стен Банковой, из Офиса Зеленского на Порошенко и на предшественников, то это уже истерика. Которая свидетельствует, что они будут юлить, выкручиваться, будут делать все для того, чтобы правду мы не узнали. Но я уверен, что правду мы узнаем обязательно и она будет обнародована", - подытожил парламентарий.

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