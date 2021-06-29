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Новости Коронавирус и карантин
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Киевский центр вакцинации на этой неделе будет работать 5 дней - с 30 июня до 4 июля

Киевский центр вакцинации на этой неделе будет работать 5 дней - с 30 июня до 4 июля

Киевский центр массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра на этой неделе будет работать с 30 июня до 4 июля.

Об этом говорится в сообщении сервиса Helsi.me в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вакцинация в МВЦ на этой неделе продлится 5 дней - с 30 июня до 4 июля. Записывайтесь на вакцинацию ЗДЕСЬ, чтобы не стоять в очередях!", - сказано в сообщении.

Вакцинация проводится препаратом Coronavac/Sinovac Biotech.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация должна стать обязательной, - главный санврач Кузин

Напомним, с 29 мая 2021 года в Украине начали открываться центры массовой вакцинации населения от COVID-19. В них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку с помощью телефонного звонка или СМС, так и тех, кто записался в лист ожидания на вакцинацию через сайт или приложение "Дія", или же контакт-центр. Приоритет отдается пожилым людям.

Также читайте: Вакцины от коронавируса в Украине достаточно, - Шмыгаль

Узнавайте больше о вакцинации от COVID-19 по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Ну проильно! Куда спешить? Главное рекорды по минимуму смертей, пока...
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29.06.2021 14:32 Ответить
А что держит? Посмотри по ссылке календарь - у них на любой день куча свободных мест.
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29.06.2021 14:36 Ответить
сходжу на оновлення китайської прошивки. всеодно запланована поїздка накрилася пи..ю! тож спасибі Зе за єто
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29.06.2021 14:37 Ответить
Київський центр вакцинації цього тижня працюватиме 5 днів - з 30 червня до 4 липня - Цензор.НЕТ 3872
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29.06.2021 14:51 Ответить
 
 