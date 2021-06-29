Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС: международные эксперты получили решающий голос в конкурсной комиссии по доброчестности. ВИДЕО

Верховная Рада внесла изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судей".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты проголосовали законопроект №3711-Д "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

За такое решение - 293 парламентария.

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Согласно закону Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов. ВККС необходима для того, чтобы заполнить вакансии в судебной системе и завершить квалификационное оценивание судей.

Членов ВККС на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.

Членом ВККС сможет быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, соответствующий критериям добропорядочности, профессиональной компетентности, а также по своим моральным качествам способен выполнять полномочия члена ВККС.

Конкурсная комиссия проводит конкурс на занятие должности члена ВККС в два этапа: отбор кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки, соответствующей информации из открытых источников и проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.

Членов конкурсной комиссии назначает Высший совет правосудия. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются Советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума. В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей; по одному - от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук. На запрос конкурсной комиссии для обеспечения ее деятельности, могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет за счет собственных средств предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращении и противодействия коррупции.

РБК-Украина отмечает, что законопроект подвергся критике международных партнеров Украины, поскольку он предусматривает назначение членов ВККС действующим составом Высшего совета правосудия. Документ предусматривает, что на членство в ВККС смогут претендовать члены ВККС, ВСП и Высшего совета юстиции (ВСЮ). По действующей редакции закона кандидатом в ВККС не может быть любой из экс-членов ВККС, членов Высшего совета юстиции или Высшего совета правосудия. Теперь же запрет не будет касаться всех их. Однако не могут быть членами ВККС лица, которые были членами комиссии или Высшего совета юстиции до вступления в силу ЗУ "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине" (11 апреля 2014 года). То есть, в обновленную комиссию сможет претендовать любой член ВККС, ВСЮ или ВСП, который был назначен после этой даты (а это и кадры из последнего состава ведомства).

В законе предусмотрено, что Конкурсная комиссия (КК) по вопросам доброчестности является вспомогательным органом Высшего совета правосудия для проведения первого этапа конкурса и принятия решения ВСП по вопросам назначения членов ВККС. Сегодня на заседании парламент проголосовал за решающий голос иностранцев при формировании ВККС. Решение Конкурсной комиссии принимается, если есть четыре голоса, из которых два - голоса международных экспертов. Первый состав КК по вопросам доброчестности формируется из трех человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей, и трех человек из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Объявление о начале первого конкурса на должности членов КК по вопросам доброчестности и информация об условиях проведения конкурса публикуются в газете "Голос Украины" и размещаются на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия в течение 10 дней со дня вступления в силу данного закона.

В случае если международные и иностранные организации в срок не предложили кандидатов в состав или предложили недостаточное количество лиц для формирования полномочного состава КК по вопросам доброчестности, таких лиц предлагают Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины, Национальная академия правовых наук Украины в лице Президиума в течение 15 дней. Сама же комиссия начинает свою работу при условии назначения не менее 4 членов.

Кроме того, закон устанавливает общее правило для определения количества судей в суде.