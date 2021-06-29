Кабмин продлил до 1 августа фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч
Кабинет Министров Украины постановлением №659 от 29 июня продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Документом, в частности, внесены соответствующие изменения в постановление Кабмина №483 от 5 июня 2019 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".
Министерство энергетики инициировало продление специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа, ссылаясь на потребность в дополнительном времени для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта.
Согласно сообщению Минэнерго, для реализации задач нового ПСО, заключающихся в защите социально уязвимых потребителей и обеспечении возможностей генерации для стабильной работы и модернизации, необходимо определить точную сумму средств, которую требует рынок.
Для этого Минэнерго предлагает, в частности, руководствоваться ожидаемыми в первой половине июля результатами мер по стабилизации рынка, уже предпринятых энергорегулятором и планируемых к принятию в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1 кВатт/ч на наших АЭС стоит = 0,17 грн.
1 кВатт/ч с доставкой к потребителю стоит максимум = 0,80 грн.
всю остальную маржу "чистыми" получают владельцы ОбрЭнерго.
Окупаемость ОблЭнерго составляет приблизительно 10-12 месяцев.
Так что я в курсе.
Ну хто тепер скаже що ЗЕ не дбає про нарід?