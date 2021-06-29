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Кабмин продлил до 1 августа фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч

Кабмин продлил до 1 августа фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч

Кабинет Министров Украины постановлением №659 от 29 июня продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Документом, в частности, внесены соответствующие изменения в постановление Кабмина №483 от 5 июня 2019 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Министерство энергетики инициировало продление специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа, ссылаясь на потребность в дополнительном времени для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта.

Согласно сообщению Минэнерго, для реализации задач нового ПСО, заключающихся в защите социально уязвимых потребителей и обеспечении возможностей генерации для стабильной работы и модернизации, необходимо определить точную сумму средств, которую требует рынок.

Для этого Минэнерго предлагает, в частности, руководствоваться ожидаемыми в первой половине июля результатами мер по стабилизации рынка, уже предпринятых энергорегулятором и планируемых к принятию в ближайшее время.

Также читайте: Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко

Автор: 

Кабмин (14027) Тарифы на электроэнергию (2165) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+18
просто напомню цифры:
1 кВатт/ч на наших АЭС стоит = 0,17 грн.
1 кВатт/ч с доставкой к потребителю стоит максимум = 0,80 грн.
всю остальную маржу "чистыми" получают владельцы ОбрЭнерго.
Окупаемость ОблЭнерго составляет приблизительно 10-12 месяцев.
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29.06.2021 14:55
+12
ШАХ И МАТ ВАМ ПОРОХОБОТЫ! Скуштували х...рена?
Кабмин продлил до 1 августа фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч - Цензор.НЕТ 6995
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29.06.2021 14:54
+6
Интересно , как осенью прозреют "счастливые" владельцы квартир в новостройках , у которых есть только электричество для отопления , приготовления пищи , стирки и принятия душа (ванны) .
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29.06.2021 14:56
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Благодетели...а 69 гривен с каждой квартиры и дома украли...
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29.06.2021 14:51 Ответить
Государство должно постоянно контролировать цены на энергетику, природные ресурсы Украины, национальное достояние. Наша зеленая плесень спустила все на олигархическую жадность и наглость и что имеем? Наши ресурсы дороже польских, где зарплаты в десять раз выше , чем у нас, исключая конечно зарплаты слуг сатаны и их прихлебателей.
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29.06.2021 14:56 Ответить
БОЯТСЯ зеленые табуретку выбивать сами себе с петлей на шей ой как боятся ПРИ ПРОФИЦИТЕ Т.Е. ПЕРЕРАБОТКЕ И ИЗБЫТКЕ НА 20-47% электроэнергии в стране что ее тупо сливают в землю некуда девать а дефицит происходит потому- что родственники всех членов НКРЕКУП трейдеры да и сам Глава НКРЕКП имеет во владении как учредитель 4 конторы трейдеров торгующих воздухом на бирже энерго рынка.. и его родной брат и члены НКРЕКП люди Ахметова уничтожающие АЭС в угоду Ахметке и также делающие руками Зеленского и "шестерки" Ахметки премьер типа министра Шмыгалйло уничтожают конкуренцию инвесторов по зеленой энергетике- чтобы они убрались из Украина и Ахметке бонусом 120% монополии которую не видит купленное АМКУ Ахметкой же.. тому что АМКУ рулит родная сестра партнера зеленского а Вова большой Друг Ахметова короче торговля воздухом умышленное проседание цены квт часа со всеми поборами до 44 копеек а нам орут ублюдки по 4 гривны квт ага у них в проктологии... так вот все вкупе и не дает смелости банде во власти убрать ПСО и следвоательно вменяемый тариф 160 копеек за 1 квт час вы слышали чтобы тариф как то обвалил в банкротство производителей света я нет а то что происходит есть ручное педалирвоание и манипуляции типа на рынке энергетики....
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29.06.2021 15:50 Ответить
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29.06.2021 14:54 Ответить
Сметун,ты все смеёшься.....а когда ЗЕльку в Ростов?( Ну ты же обещал...
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29.06.2021 15:03 Ответить
Добры дзень, Мойша. Або ткі шалом? Што Григориевич? На троне ў сваім царскім палацы? А як здароўе яго бастарда і спадчынніка кароны Міколкі? Вы ўжо цалкам пагрузіліся ў гаўно бездапаможнага падабенства Саўка? Масавых расстрэлаў калі чакаеце? Скажыце, Мойша, а чаму ў вас такі жабрак слоўнікавы запас?
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29.06.2021 15:14 Ответить
Тебе в два раза привет здоровее.Однако,таки ты снова с темы съезжаешь ,как школота с ледяной горочки на пОртфеле.Вы с Холодный Яр такие похожие два брата акробата...шилокруты редкие.Когда ЗЕля все.....не хватает косяков пока за ним?((
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29.06.2021 15:43 Ответить
2 августа клоун пакует чумаданы на Израиль))
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29.06.2021 16:34 Ответить
От этого он стал только длиннее, суть не поменялась.
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29.06.2021 15:01 Ответить
///...\\\
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29.06.2021 14:52 Ответить
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!(с)
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29.06.2021 14:52 Ответить
ШАХ И МАТ ВАМ ПОРОХОБОТЫ! Скуштували х...рена?
Кабмин продлил до 1 августа фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч - Цензор.НЕТ 6995
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29.06.2021 14:54 Ответить
просто напомню цифры:
1 кВатт/ч на наших АЭС стоит = 0,17 грн.
1 кВатт/ч с доставкой к потребителю стоит максимум = 0,80 грн.
всю остальную маржу "чистыми" получают владельцы ОбрЭнерго.
Окупаемость ОблЭнерго составляет приблизительно 10-12 месяцев.
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29.06.2021 14:55 Ответить
p.s.: в нормальных странах считается нормальным, когда структуры типа наших ОблЭнерго окупаются за 20-30 лет.
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29.06.2021 14:58 Ответить
С таким счастьем, и на свободе.
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29.06.2021 15:00 Ответить
блок №4 ЗАЕС так і простоює у холодному резерві, кому ті 1 000 000 кВт потрібні по 0,17коп... Всі бажаючи можуть переконатися на власні очи на оф. сайті АЕС.
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29.06.2021 15:27 Ответить
А простаивает из за закупок Электро энергии у кацапов, махинаций ЗЕ-Коломойского с «воздушной» эл энергией и полного понимания и отсутствия у зелёных программы развития отрасли
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29.06.2021 15:46 Ответить
Интересно , как осенью прозреют "счастливые" владельцы квартир в новостройках , у которых есть только электричество для отопления , приготовления пищи , стирки и принятия душа (ванны) .
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29.06.2021 14:56 Ответить
Скажу вам по секрету: топить кондеями не так уж то и дорого. Остальное вообще на сейчас электричеством выгоднее (слехка)
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29.06.2021 15:00 Ответить
Это тебе кто навнушал??? Конечно, ежели кондей подключен мимо счетчика, тогда да.
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29.06.2021 15:51 Ответить
У меня на работе кондей в лучшем случае пару месяцев в году не работает, в остальное время или греет, или холодит.

Так что я в курсе.
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29.06.2021 15:57 Ответить
Консенсус )))
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29.06.2021 16:01 Ответить
да не переживай, повышение этого тарифа смерть для всего шапито и эти твари это знают, опять перекрытие дорог и выбитые двери контор с хозяевами на Кипре, уже проходили знаем, они мечтают чтоб старики платили по 3 грн за квт уже год, но очкуют сильно.
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29.06.2021 16:37 Ответить
Мда... Облом порохоботам...
Ну хто тепер скаже що ЗЕ не дбає про нарід?
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29.06.2021 14:56 Ответить
Кабмин продлил до 1 августа фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч - Цензор.НЕТ 8331
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29.06.2021 14:57 Ответить
Вы чувствуете как жизнь налаживается стала?Вот теперь заживём!
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29.06.2021 14:58 Ответить
Спасибо барин Шмыгаль, век твою доброту помнить будем!
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29.06.2021 15:02 Ответить
Питання не вирішується, а затягується. Щоб не було ще більшого шухеру, після державної зради презЕдента.
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29.06.2021 15:04 Ответить
Шо ж таке робицця? Зрада за зрадою.
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29.06.2021 15:11 Ответить
Подивимося що ти 1 серпня скажеш, Сємьонич. До речі, місяць лишився.
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29.06.2021 15:22 Ответить
Тарифи і при Петьці піднімали, - і вижили якось.
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29.06.2021 15:26 Ответить
Ну так то ж війна була, а зараз, слава ЗЕ, вже два роки з росіянами у нас мир і російські артисти -кримнашисти за вказівкою Зеленського вільно їздять Україною і дають концерти.
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29.06.2021 15:56 Ответить
Яка війна? Порох казав що то АТО
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29.06.2021 15:58 Ответить
Ну так кацапи ж війну не визнали.
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29.06.2021 16:29 Ответить
Я тобі про Петра, а ти - про прокацапів. Добре себе сьогодні почуваєш?
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29.06.2021 17:09 Ответить
Ничего, в сентябре с лихвой наверстают, а пока , дорогие сограждане, радуйтесь костям швырнутым вам с барского стола.
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29.06.2021 15:53 Ответить
Они поднимут цены в октябре, когда будут подняты цены на отопление и на воду. Чтобы наверняка в нокаут...
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29.06.2021 17:12 Ответить
 
 