Таможенный безвиз Украины и ЕС может быть достигнут в 2021 году, - торгпред Качка

Украина и ЕС могут достичь таможенного безвиза в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С таможенным безвизом очень долго медлили, но сейчас в документах, которые мы готовим, мы определяем, что он может быть достигнут в этом году. Фактически, уже в этом году ЕС может нас пригласить присоединиться к международным конвенциям, которые являются юридической основой для таможенного безвиза", – сказал он в ходе KSE Voice во вторник.

При этом Качка пояснил, что таможенный безвиз – это упрощение не только таможенного оформления грузов, он позволяет грузу проехать из Киева в другой европейский город с оформлением постфактум.

Помимо этого, как отметил торгпред, в этом году Украина намерена заключить соглашение также об авиационном безвизе, однако для его запуска потребуется время.

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"Авиационный безвиз подписывается в этом году, однако ратификация и запуск может занять полтора-два года. "Промышленный безвиз (...) – это, скорее, конец следующего года", – указал Качка, комментируя перспективы заключения других соглашений.

При этом энергетический и цифровой безвизы – самые сложные проекты, и они требуют времени.