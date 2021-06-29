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Таможенный безвиз Украины и ЕС может быть достигнут в 2021 году, - торгпред Качка

Таможенный безвиз Украины и ЕС может быть достигнут в 2021 году, - торгпред Качка

Украина и ЕС могут достичь таможенного безвиза в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С таможенным безвизом очень долго медлили, но сейчас в документах, которые мы готовим, мы определяем, что он может быть достигнут в этом году. Фактически, уже в этом году ЕС может нас пригласить присоединиться к международным конвенциям, которые являются юридической основой для таможенного безвиза", – сказал он в ходе KSE Voice во вторник.

При этом Качка пояснил, что таможенный безвиз – это упрощение не только таможенного оформления грузов, он позволяет грузу проехать из Киева в другой европейский город с оформлением постфактум.

Помимо этого, как отметил торгпред, в этом году Украина намерена заключить соглашение также об авиационном безвизе, однако для его запуска потребуется время.

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"Авиационный безвиз подписывается в этом году, однако ратификация и запуск может занять полтора-два года. "Промышленный безвиз (...) – это, скорее, конец следующего года", – указал Качка, комментируя перспективы заключения других соглашений.

При этом энергетический и цифровой безвизы – самые сложные проекты, и они требуют времени.

Автор: 

безвизовый режим (1552) Евросоюз (17121) Качка Тарас (51)


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Топ комментарии
+4
Спекуляция на слове БЕЗВИЗ. Зебаранам зайдёт.
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29.06.2021 15:17
+4
https://bykvu.com/ua/bukvy/pidvishhennja-pensij-ukraincjam-starshim-75-rokiv-perenesli-na-1-zhovtnja/ Підвищення пенсій українцям старшим 75 років перенесли на 1 жовтня - мож подомрут некоторые
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29.06.2021 15:18
+3
«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.» (с)
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29.06.2021 15:13
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«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.» (с)
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29.06.2021 15:13 Ответить
...это упрощение не только таможенного оформления грузов, он позволяет грузу проехать из Киева в другой европейский город с оформлением постфактум.

Очень удобно. Проехал, как конопля. а оформился, как петрушка.
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29.06.2021 15:06 Ответить
...а может, это дворник злой, он шел по сельской местности за новою метлой(с)
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29.06.2021 15:07 Ответить
Неа, не может.
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29.06.2021 15:12 Ответить
Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Департамент зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства аграрної політики та продовольства України. директор.

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Дата судового рішення: 2012-04-04
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29.06.2021 15:16 Ответить
Спекуляция на слове БЕЗВИЗ. Зебаранам зайдёт.
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29.06.2021 15:17 Ответить
Бараны наверняка подумают, что теперь не надо будет авто растамаживать.
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29.06.2021 15:40 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/pidvishhennja-pensij-ukraincjam-starshim-75-rokiv-perenesli-na-1-zhovtnja/ Підвищення пенсій українцям старшим 75 років перенесли на 1 жовтня - мож подомрут некоторые
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29.06.2021 15:18 Ответить
тариф на свет - до августа оставили, вове надо что к Дню Независимости весь ЗЕГОВНОПИАР зашел по максимуму
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29.06.2021 15:21 Ответить
стефанчук, юзик, качка - отборные свиньи в партии зеленых рагулей. такое впечатление, что их специально взяли в депутаты, чтобы они своими жирными мордами портили людям аппетит при чтении новстей.
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29.06.2021 15:23 Ответить
безвиз на товары, но Европа заберет безвиз у граждан Украины. зеленский постарается.
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29.06.2021 15:29 Ответить
Які можуть бути прогнози, якщо у нас кульгава качка в президентах?
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29.06.2021 17:36 Ответить
 
 