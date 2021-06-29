Таможенный безвиз Украины и ЕС может быть достигнут в 2021 году, - торгпред Качка
Украина и ЕС могут достичь таможенного безвиза в 2021 году.
Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С таможенным безвизом очень долго медлили, но сейчас в документах, которые мы готовим, мы определяем, что он может быть достигнут в этом году. Фактически, уже в этом году ЕС может нас пригласить присоединиться к международным конвенциям, которые являются юридической основой для таможенного безвиза", – сказал он в ходе KSE Voice во вторник.
При этом Качка пояснил, что таможенный безвиз – это упрощение не только таможенного оформления грузов, он позволяет грузу проехать из Киева в другой европейский город с оформлением постфактум.
Помимо этого, как отметил торгпред, в этом году Украина намерена заключить соглашение также об авиационном безвизе, однако для его запуска потребуется время.
"Авиационный безвиз подписывается в этом году, однако ратификация и запуск может занять полтора-два года. "Промышленный безвиз (...) – это, скорее, конец следующего года", – указал Качка, комментируя перспективы заключения других соглашений.
При этом энергетический и цифровой безвизы – самые сложные проекты, и они требуют времени.
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Дата судового рішення: 2012-04-04