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Шабунин о принятии закона, возобновляющего работу ВККС: "Осталось "не потерять" определяющий голос международных экспертов"
Глава ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал принятие законопроекта возобновлении работы ВККС.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Осталось "не потерять" определяющий голос международных экспертов при подписании в 3711-д спикером. Чтобы кто-то вдруг технико-юридическими правками "поиграться" не захотел ... После подписания законопроекта президентом, отдельно поблагодарю его и всех причастных к запуску одной из двух основных частей судебной реформы", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 июня Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.
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КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ
Гадаю, дещо схоже сталося з Україною після Майдану. Навіть коли вимоги, за які "стояв Майдан", було не повністю, але значною мірою виконано, професійні борцуни продовжували запевняти, що ситуація в країні "гірша, ніж за часів Януковича".
Доходило до химерних закликів на адресу Євросоюзу "не давати Порошенкові безвіз" (хоча саме за це зближення з Європою якраз-то і "стояв Майдан"), бо нехороший Порошенко ще недостатньо... - що? - правильно, виконав "вимоги Майдану".
Звісно, що замість "двох кроків уперед замість одного" така радикалізація "боротьби за спадщину Майдану з постмайданною владою" могла призвести виключно до спільного реваншу немайданних ("какаяразница") і антимайданних сил.
Але що цікаво: тепер, коли цей реванш став реальністю, вкоренившись у Зе!владі поряд із промайданними гаслами, запал тих самих борців за європейське майбутнє України не посилився, а навпаки, дещо вщух. Заклики до Європи покарати нехорошого українського президента за недостатньо активні проєвропейські реформи від 2019 року повністю зійшли нанівець. Так само, ніхто не дошкуляє нинішньому президенту України гаслами "не за те стояв Майдан". Ну стояв і стояв... проїхали. - https://gazeta.ua/blog/55313/nihto-ne-dorikaye-prezidentu-gaslami-ne-za-te-stoyav-majdan