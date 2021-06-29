РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11309 посетителей онлайн
Новости Судебная реформа
1 892 7

Шабунин о принятии закона, возобновляющего работу ВККС: "Осталось "не потерять" определяющий голос международных экспертов"

Шабунин о принятии закона, возобновляющего работу ВККС:

Глава ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал принятие законопроекта возобновлении работы ВККС.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Осталось "не потерять" определяющий голос международных экспертов при подписании в 3711-д спикером. Чтобы кто-то вдруг технико-юридическими правками "поиграться" не захотел ... После подписания законопроекта президентом, отдельно поблагодарю его и всех причастных к запуску одной из двух основных частей судебной реформы", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.

Читайте: Законопроект о перезапуске судебной реформы нужно голосовать с поправками, чтобы не получить более 2 тыс. "Вовков из ОАСК" или "Тупицких из КСУ", - Шабунин

Автор: 

ВР (29245) судебная реформа (1802) Шабунин Виталий (535) ВККСУ (501)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шабунин, скоро День Независимости!
Ты в курсе?
показать весь комментарий
29.06.2021 15:15 Ответить
рАНІШЕ думав,щоШабунінпжєдік, а вінгшомік!!!!
показать весь комментарий
29.06.2021 15:26 Ответить
коля-ПИТУХ ТИЩЕНКО В 7 РАЗ ДОРОЖЕ МОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ СДЕЛАЛ МРАЗЬ КОНЧЕНАЯ
КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ
показать весь комментарий
29.06.2021 15:28 Ответить
удивляет потеряность этих отбросов рода человеческого д---------------------------------------------------------о-------------------------------------------
показать весь комментарий
29.06.2021 15:31 Ответить
Ви "борцуни" і "правдолюби" вже все поламали і привели до влади доломщиків. Краще помовч і йди на курси до Лещенка і Найома.
показать весь комментарий
29.06.2021 15:45 Ответить
...В активізму своя логіка, а "професійні борцуни" не бажають втрачати свій драйв і популярність.
Гадаю, дещо схоже сталося з Україною після Майдану. Навіть коли вимоги, за які "стояв Майдан", було не повністю, але значною мірою виконано, професійні борцуни продовжували запевняти, що ситуація в країні "гірша, ніж за часів Януковича".
Доходило до химерних закликів на адресу Євросоюзу "не давати Порошенкові безвіз" (хоча саме за це зближення з Європою якраз-то і "стояв Майдан"), бо нехороший Порошенко ще недостатньо... - що? - правильно, виконав "вимоги Майдану".
Звісно, що замість "двох кроків уперед замість одного" така радикалізація "боротьби за спадщину Майдану з постмайданною владою" могла призвести виключно до спільного реваншу немайданних ("какаяразница") і антимайданних сил.
Але що цікаво: тепер, коли цей реванш став реальністю, вкоренившись у Зе!владі поряд із промайданними гаслами, запал тих самих борців за європейське майбутнє України не посилився, а навпаки, дещо вщух. Заклики до Європи покарати нехорошого українського президента за недостатньо активні проєвропейські реформи від 2019 року повністю зійшли нанівець. Так само, ніхто не дошкуляє нинішньому президенту України гаслами "не за те стояв Майдан". Ну стояв і стояв... проїхали. - https://gazeta.ua/blog/55313/nihto-ne-dorikaye-prezidentu-gaslami-ne-za-te-stoyav-majdan
показать весь комментарий
29.06.2021 16:03 Ответить
 
 