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Новости
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Четверо граждан Турции предстанут перед судом во Львове за контрабанду более тонны героина, - прокуратура

Четверо граждан Турции предстанут перед судом во Львове за контрабанду более тонны героина, - прокуратура

Четверых граждан Турции будут судить за контрабанду более тонны героина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт относительно 4 граждан Турции по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах при предварительном сговоре группой лиц", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в январе 2021 году бвиняемые контрабандой ввезли в Украину из Пакистана героин, который под видом партии риса транспортировали на Западную Украину с целью переправить его в страны Европейского Союза.

Во время обыска складов во Львове правоохранители обнаружили более 1 тонны героина, ориентировочная стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет около 2,3 млрд грн.

Читайте: Задержан участник группы наркоторговцев с партией метадона стоимостью 1,3 млн грн, - Нацполиция

Автор: 

иностранец (492) Львов (4582) наркотики (2144) прокуратура (5012) Турция (3379)


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Топ комментарии
+3
Конфіскований героїн відравили по призначенню, на Банкову?
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29.06.2021 15:25
+1
Не заплатили за транзит. Халявщики.
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29.06.2021 15:25
+1
А як їм треба було везти?Задекларувати?
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29.06.2021 15:44
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Не заплатили за транзит. Халявщики.
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29.06.2021 15:25 Ответить
Конфіскований героїн відравили по призначенню, на Банкову?
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29.06.2021 15:25 Ответить
З усіма чотирьма?
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29.06.2021 15:30 Ответить
Понять, простить и отпустить.
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29.06.2021 15:38 Ответить
А як їм треба було везти?Задекларувати?
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29.06.2021 15:44 Ответить
тонна герыча? нифуя себе. на какую ж это сумму бабла хлопунли?
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29.06.2021 16:00 Ответить
2,3 млрд грн
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29.06.2021 18:41 Ответить
Тонна героина?
Рибята, тонна - это тысячяа килограммов!
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29.06.2021 16:58 Ответить
 
 