Четверо граждан Турции предстанут перед судом во Львове за контрабанду более тонны героина, - прокуратура

Четверых граждан Турции будут судить за контрабанду более тонны героина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт относительно 4 граждан Турции по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах при предварительном сговоре группой лиц", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в январе 2021 году бвиняемые контрабандой ввезли в Украину из Пакистана героин, который под видом партии риса транспортировали на Западную Украину с целью переправить его в страны Европейского Союза.

Во время обыска складов во Львове правоохранители обнаружили более 1 тонны героина, ориентировочная стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет около 2,3 млрд грн.

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