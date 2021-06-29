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"Слуга народа" Костин о судебной реформе: Завтра правовой комитет ВР начинает подготовку ко второму чтению законопроекта о ВСП

Завтра комитет ВР по вопросам правовой политики начнет готовить ко второму чтению законопроект относительно реформы Высшего совета правосудия.

Об этом в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат "Слуги народа", глава комитета Андрей Костин, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Однако, парламентарий не уточнил, когда документ может быть внесен на голосование в сессионный зал, отметив, что это произойдет, когда будет завершено рассмотрение законопроекта в комитете.

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"Я не хочу давать прогнозы. Давайте закончим работу, тогда будем прогнозировать", - подчеркнул нардеп.

Автор: 

ВР (29245) Высший совет правосудия (568) Костин Андрей (181)


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Виконавчу і законодавчу гілки влади Зеленський вже контролює повністю, тепер треба узурпувати і суддівську... Скоро ніщо не заважатиме фальсіфікувати наступні вибори, чи внести зміни в Конституцію, щоб оголосити себе президентом пожиттєво.
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29.06.2021 16:04 Ответить
 
 