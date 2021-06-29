"Слуга народа" Костин о судебной реформе: Завтра правовой комитет ВР начинает подготовку ко второму чтению законопроекта о ВСП
Завтра комитет ВР по вопросам правовой политики начнет готовить ко второму чтению законопроект относительно реформы Высшего совета правосудия.
Об этом в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат "Слуги народа", глава комитета Андрей Костин, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Однако, парламентарий не уточнил, когда документ может быть внесен на голосование в сессионный зал, отметив, что это произойдет, когда будет завершено рассмотрение законопроекта в комитете.
"Я не хочу давать прогнозы. Давайте закончим работу, тогда будем прогнозировать", - подчеркнул нардеп.
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Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий29.06.2021 16:04 Ответить Мне нравится 0
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